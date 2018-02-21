Дамы в шубах: 4 необычных способа обмана на дорогах

Дорогие шубы и автомобили

Свою историю поведал «Газете.Ru» автомобилист Сергей Иванов. «Еду по Садово-Черногрязской, по внешней стороне, — написал Иванов. — Ну как еду, стою. На дорогом внедорожнике Range Rover Velar. Смотрю — в среднем ряду стоит на «аварийке» Audi A6 последнего поколения с номером 799 региона (начали выдавать в Москве в 2017 году — «Газета.Ru») — то бишь машина очень новая. И тут же две женщины на вид лет 40-50 ухоженные по стандартам региональных элит (норковый полушубок, мелированные волосы) ходят между рядами. Я открыл окно, благо в автомобиле дверные ручки задвигаются в кузов.

«Мужчина, не поможете, надо добавить на эвакуатор. Вернем не позже вечера», — говорят мне дамы.

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Я интуитивно закрыл окно, да и «налички» с собой не было, а карту показывать не хотелось. А потом думаю: если машина новая, то явно должна быть гарантия. В любом случае официальный дилер пришлет эвакуатор, доставит на сервис и лишь потом выставит счет если случай не гарантийный. Ну, даже если машина 2015 года, то что мешает позвонить «официалам», они пришлют эвакуатор, доставят на сервис, починят, а после выставят счет, в который услуги эвакуатора будут включены?

Вообще проблема найти деньги на эвакуацию машины возрастом полгода не стоит — куча фирм готовы работать по постоплате».

В итоге Иванов решил проехать мимо, и, как оказалось, не зря.

Как позже рассказал в фейсбуке другой автомобилист, по имени Алексей, именно эту парочку он видел на следующий деть в Москве на съезде с Новой Риги на Ильинку.

Что делать: не реагировать.

Забавной практикой поделилась автомобилистка из Красноярска: оказалось, что там девушки в хороших нарядах разгуливают по парковкам, подходят к дорогим автомобилям и просто просят денег взамен нескольких комплиментов. Откровенным мошенничеством это не назвать, а водители, как оказалось, платят.

«У нас в Красноярске девушки при мейкапе в шубах ходят на стоянках у больших супермаркетов, и просто подходят к мужчинам в машинах и просят денег,

— написала пользовательница Elena Sun. — Просто потому что у него красивые глаза или машина классная. Никакие услуги взамен не предлагают! Суммы, внимание, называют конкретно от 10 тыс. руб. Это мне рассказал знакомый, который дал такой девушке 5 тыс. руб. Он сказал, что ему она настроение подняла».

Масло из трубы – дым коромыслом

Еще один пример, как неопытных водителей пытаются напугать якобы вышедшим из строя двигателем. На оставленном на парковке автомобиле злоумышленники маслом обливают пространство под капотом. Либо заливают маслом выхлопную трубу. Когда водитель выезжает на дорогу, за ним следует эвакуатор, а находящийся за рулем человек начинает сигналить и жестами показывать, что нужно срочно остановиться.

Далее он говорит, что видел, как из выхлопной трубы валил дым и что за автомобилем тянутся масляные следы.

В случае, если масло заливали под двигатель, может подключиться напарник эвакуаторщика, который открывает капот и в удобный момент из шприца заливает мотор маслом. Далее, если водитель растеряется, его машину грузят на эвакуатор, и везут в «правильный» сервис, где в лучшем случае придется заплатить за диагностику, а в худшем – за переборку мотора.

Что делать: если вы не можете разобраться, обманывают вас, или мотор действительно может оказаться неисправен, звоните в свой знакомый сервис. Если автомобиль на гарантии, дилер может прислать эвакуатор бесплатно.

Крокодиловы слезы из-за планшета

Еще на одного «актера», который морально давил на девушек за рулем, жаловались столичные автомобилисты в прошлом году: эта универсальную схему также полезно знать любому. «Дядя на перекрестке дублера Ленинградки и 1-й улицы Ямского поля бросается на машины сбоку, роняет папку, а потом устраивает концерт со слезами и разбитым планшетом из этой самой папки.

Выбирает тачки с девушками за рулем и без регистратора. Стоит на тротуаре, и как только ты трогаешься в поворот, выскакивает на пешеходный переход, с громким стуком бьется о крыло или дверь и натурально начинает плакать.

Всегда делает вид, что что-то ищет, мол заплутал и не найдет нужный дом, смотрит по верхам», — писала автомобилистка Наталья Устюгова-Тетерина. Она предупредила, что мужчину видели в совершенно разных концах Москвы: на Садовом кольце, Шаболовке и Тишинке, а работал он со всеми по одному сценарию. При этом как только автомобилистка предлагает вызвать на место ДТП ГИБДД — убегает.

Стоит сказать, что в роли дорогой испорченной вещи у подобных «актеров» может оказаться что угодно – сотовый телефон, ноутбук или часы, которые уже заранее были повреждены.

Что делать: сразу звонить в ГИБДД, обычно такие мошенники испаряются. Если нет, ждать в закрытом автомобиле.

Наезд на пешехода остается в лидерах

Несмотря на новые психологические способы воздействия на водителей, мошенники не отказываются от своей самой распространенной схемой обмана — имитации наезда на пешехода или причинения ему травмы и дальнейшим вымогательством денег на месте. Классическая схема работает так: за автомобилистом следуют три машины. Из первой в заднюю часть капота летит камень или бутылка с водой, эта машина уезжает мимо. Во второй находятся будущие «свидетели», а в третьей сам «пешеход» в рваной одежде и следами травм. Догнав ничего не подозревающего водителя, мол, тот не только сбил человека, но и уехал, мошенники начинают вымогать у него деньги.

Что делать: точно также вызвать ГИБДД. На месте договариваться нельзя, как и просить от пешехода расписку в том, что он не имеет к вам претензий: на следующий день он может обратиться в ГИБДД, пожаловаться на травмы и водителю будет грозить наказание за оставление места ДТП. Избавиться от разборок может помочь видеорегистратор – если «ДТП» попало в кадр, можно сразу об этом сообщить оппонентам – скорее всего, они потеряют к вам интерес.

Ранее о том, что законный путь автоподстащикам изначально невыгоден, «Газете.Ru» рассказывали в МВД по Москве.

«Мошенники не получат желаемую сумму, и у них нет желания светиться в правоохранительных органах и страховых компаниях, — предупреждают в ГУ МВД России по Москве. — Договориться с ними по-хорошему невозможно. За один только поцарапанный бампер с вас потребуют баснословную сумму. А уж если вы поедете с «подставлялами» в их сервис, будьте готовы, что мастер объявит о поврежденных лонжеронах и выставит внушительный счет.

Поэтому закройтесь в машине и не выходите до приезда ГИБДД. Позвоните домой, друзьям, обрисуйте ситуацию, в которую попали, опишите марки, номера, приметы автомашин «подставлял» и их самих. Фотографируйте «подставлял» и номера их машины. В большинстве случаев уже одно это заставит их спешно залезть в свой автомобиль и уехать. При этом обязательно продержитесь до приезда сотрудников ГИБДД».