Кортеж Матвиенко: почему задержали «скорую» в Волгограде

Визит Валентины Матвиенко 17 мая в Волгоград, который сейчас активно готовится к проведению матчей чемпионата мира по футболу, получился достаточно насыщенным. Спикер успела «напихать» местным властям за непрезентабельные «замызганные» ларьки, а также крупные рекламные щиты, которые, по ее словам, «уродуют облик города».

Однако еще до этого, по пути из аэропорта, произошел инцидент, который сейчас обсуждают не меньше, чем нагоняй от высокопоставленного гостя.

Местный общественник и блогер Алексей Ульянов попал под перекрытие движения ради проезда кортежа спикера Совфеда и губернатора области. Он снял на камеру, как среди прочих, вынуждена была в течение примерно пяти минут ждать возможность проехать и машина скорой помощи. На опубликованном им фрагменте записи видно, что через несколько минут ожидания к регулировщику подходит фельдшер, которая о чем-то с ним беседует.

Реклама

Далее запись обрывается, однако на полной версии, которую Ульянов показал корреспонденту «Газеты.Ru», видно, что после проезда кортежа полицейский жезлом просит стоящую перед «скорой» машину съехать с дороги и пропускает медиков. Всем остальным пришлось постоять еще какое-то время пока кортеж уедет подальше.

Инцидент привлек внимание местных СМИ, а также стал поводом для многочисленных обсуждений в соцсетях. При этом мнение большинства жителей после просмотра ролика вряд ли бы порадовало местные власти.

«Конечно, на видео можно увидеть, что спецсигнал у машины в момент остановки не работал и данных, что там в этот момент был пациент или они ехали на вызов, у меня нет. Но тогда почему полицейский после проезда кортежа пропустил медиков без очереди?

Фельдшер могла сказать регулировщику нечто такое, что он сделал для них исключение. Но, конечно, до того места было далеко и я не мог слышать разговор», — говорит Ульянов.

По его мнению, даже если в «скорой» никого не было и врачи не спешили на вызов, ситуация с точки зрения законодательства здесь явно не урегулирована. «В очередной раз одно и то же. Почему нельзя разработать какой-то особый регламент под такие ситуации, прописать меры ответственности. Мигалки мигалками, но приоритет на дороге – это, прежде всего, жизнь и здоровье человека. Важно это, а не проезд чиновника», — добавил он.

Стоит отметить, что Валентина Матвиенко формально является третьим высшим должностным лицом после президента и премьер-министра. Ей, как и еще семи высшим должностным лицам государствам положена государственная охрана со стороны ФСО, а значит и на «спецпроезд» с перекрытиями она вполне имела право.

Не спорит с этим и Ульянов. «Я не против самого перекрытия, закон есть закон, если ей это положено, то почему нет. Но в нынешней форме, когда полицейский там что-то на словах выяснял, когда явно боялся нарушить приказ, это все неправильно. Здесь нужна четкая процедура, а по факту все решается на уровне конкретного полицейского. В одном случае он может пустить, в другом нет».

В свою очередь в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области «Газете.Ru» заявили, что после сообщений СМИ в ведомстве провели проверку, которая показала, что медики не везли пациента и не ехали на вызов.

«Правом предоставления преимущественного проезда пользуются машины специализированных служб, которые движутся с включенными маяками. На зафиксированном видео очевидно, что «скорая» не использовала проблесковые маячки. Поэтому не было и оснований для беспрепятственного проезда.

Как мы установили, фельдшер скорой помощи подходила полицейскому и спрашивала у него, как долго будет перекрыто движение. У нее спросили, есть ли в машине больные и едут ли они на вызов. На это она ответила отрицательно. Весь простой составил меньше пяти минут. Что касается того, почему полицейский все же пропустил медиков раньше других, то здесь все просто. Это специализированная машина и поэтому ее и пропустили», — заявила «Газета.Ru» официальный представитель ведомства Светлана Смольянинова.

Таким образом, установлено, что сотрудники полиции действовали абсолютно законно и инцидент в МВД считают исчерпанным.

Последний крупный скандал такого рода произошел в Москве в январе 2016 года. Тогда полицейский заблокировал выезд «скорой» на МКАД ради кортежа Дмитрия Медведева из 10 машин. Во время непосредственного проезда автомобилей сотрудник ДПС «взял под козырек» Тогда с жесткой реакцией выступили ряд депутатов Госдумы, а действия полицейского и ФСО в беседе с «Газетой.Ru» жестко раскритиковал экс-глава ведомства, один из влиятельнейших силовиков эпохи Бориса Ельцина Александр Коржаков.

Впрочем, чуть позже выяснилось, что вопреки первоначальным сообщениям, пациента в момент остановки в салоне не было и машина двигалась без спецсигналов.