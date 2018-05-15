Новая ставка: как подорожает ОСАГО

Банк России подтвердил грядущие изменения в системе автострахования. Соответствующая информация, как рассказывала в понедельник «Газета.Ru», была опубликована в «Ведомостями» и вызвала широкий резонанс в СМИ.

На деле все оказалось еще серьезнее — в ближайшие пару лет рынок ОСАГО ждет серьезная реформа. О деталях предстоящих нововведений журналистам во вторник рассказал зампред ЦБ Владимир Чистюхин.

«Мы выработали комплекс мер, направленных на стабилизацию ситуации с ОСАГО. Ключевой элемент наших предложений, нашей реформы — это защита прав потребителей и в первую очередь добросовестных автовладельцев», — заявил он.

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В Центробанке, по его словам, ранее попытались сделать ОСАГО более удобным для потребителей, однако полностью реализовать функцию стабилизации и балансировки ОСАГО в ходе недавней реформы автогражданки пока не удалось.

Теперь регулятор готовится к новым мерам, одной из которых станет либерализация тарифов этим летом. В частности предлагается установить «справедливую» цену полиса ОСАГО для каждого водителя, используя принцип «каждый отвечает сам за себя».

«Сегодня страховая компания выбирает ставку тарифа для отдельных категорий водителей. В измененном подходе будет устанавливаться индивидуальный тариф», — объяснил Чистюхин.

Так, планируется расширить верхнюю и нижнюю границу тарифного коридора по 20% в каждую сторону.

«То есть нижняя граница тарифа при оформлении физическим лицом полиса «автогражданки» для легкового автомобиля будет установлена на уровне 2746 рублей против действующих сейчас 3432 рублей. Верхняя — поднимется с 4118 до 4942 рублей», — заявил Чистюхин.

Он фактически признал, что либерализация тарифов приведет к тому, что конечная стоимость для среднестатистического водителя вырастет и довольно ощутимо. «Мы провели несколько базовых прикидок, чтобы было понимание, что может измениться в связи с изменением тарифного коридора. Приблизительно средний обобщенный водитель заплатит за полис 7 тыс. рублей, сейчас этот средний водитель платит 5,8 тыс. рублей за полис. По дешевому полису стоимость составит 1,7 тыс. рублей, тогда как сейчас она составляет 1,5 тыс. рублей», — добавил зампред Центробанка.

Кроме того, заметно изменится система использования коэффициента «возраст-стаж». Вместо пяти значений будет введено 50 новых градаций.

При этом максимальное и минимальное значение повышения этого коэффициента уложатся в 5%. Кроме того, будет реформирован коэффициент «бонус-малус» (КБМ), после изменений водитель будет получать только одно значение этого коэффициента один раз в год.

Сейчас для расчета окончательной стоимости страховки базовый тариф умножается на восемь различных коэффициентов (возраст и стаж водителя (КВС), технические характеристики автомобиля (КМ), наличие прицепа (КПр), количество человек, допущенных к управлению транспортом (КО) и так далее.

Все запланированные изменения будут осуществляться в три этапа: каждый последующий будет внедряться в зависимости от успешности предыдущего.

«Первый этап должен стартовать летом 2018 года. Он включает в себя три меры — корректировка коэффициента возраст-стаж, реформа КБМ и расширение тарифного коридора», — пояснил зампред Центробанка. Второй этап потребует законодательных изменений. Он должен быть реализован осенью с тем, чтобы вступление в силу задуманных мер произошло летом 2019 года.

«Третий этап, наверное, может реализовываться не ранее середины 2020 года. Это тот этап, когда мы, вполне возможно, снимем все ограничения по тарифу. Может, отменим тарифный коридор как таковой. Посмотрим, сохранять ли какие-то социальные коэффициенты или нет…. Но мы сможем к нему перейти только тогда, когда должным образом реализуем все предыдущие этапы», — подытожил Чистюхин.