Трагедия в Ульяновске: малыша сбила дочь адвоката Шурыгиной

Страшная трагедия потрясла Ульяновск поздним вечером 9 мая. Шестилетний ребенок Айрат Муратов переходил дорогу по регулируемому пешеходному переходу на зеленый свет, когда летящий на большой скорости на «красный» автомобиль сбил мальчика и скрылся. Гибель ребенка момента всполошила всю область. Как писала на прошлой неделе «Газета.Ru», к поиску водителя подключились не только жители города – к водителю обратился лично глава области Сергей Морозов с требованием прийти с повинной и «найти в себе мужество покаяться».

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Как вспоминает отец мальчика Ильдар Муратов, в тот вечер ничего не предвещало беды. В День Победы мама малыша дежурила на работе, а его 10-летняя сестра была в гостях у тети. Мальчик с папой пошли гулять в центр города и смотреть на праздничный парад.

«Приехав из центра, мы дома поели и вместе отправились за дочкой. Айрат взял с собой велосипед. Уже когда мы шли домой, позвонила жена и сказала, что ждет нас у подъезда. Я сказал, что мы скоро будем. Первый пешеходный переход до трамвайной полосы мы прошли без проблем.

Я шел рядом с дочерью, а сын шел на полтора шага перед нами и вел свой велосипед, — вспоминает мужчина. — На втором пешеходном мы снова дождались зеленого светофора. К тому времени перед нами остановились две маршрутки, прошли половину дороги. Помню, еще сын обернулся и остановился, чтобы нас подождать. В это время легковушка обогнала маршрутки и снесла его. Все заняло буквально доли секунды. Поняв, что произошло, я кинулся к сыну, добежал до места, где он упал с машины.

Он был еще жив, я лег рядом, назвал его по имени, и буквально через пару мгновений он умер»,

— рассказывает Ильдар «Мозаика».

В этот самый момент, как рассказывала в соцсетях одна из жительниц города, некая девушка вместе с молодым человеком остановилась около автосервиса и они принялись смывать с машины кровь шампанским и флагами с символикой Дня Победы

— легковушка участвовала в праздничном автопробеге и была украшена соответствующим образом.

На следующий день полиции удалось задержать водителя ВАЗ-2114. Ей оказалась 24-летняя Полина Глухова. Как сообщили Ильдару в полиции, девушка пришла с повинной.

Якобы ее заставили это сделать родители, когда узнали, что натворила их дочь.

Увидев отца погибшего ребенка, мать девушки чуть ли не на коленях вымаливала у него прощение и говорила «ребенка заберем, а она пусть сидит». Позже оказалось, что подозреваемая девушка является дочерью известного в Ульяновске адвоката Натальи Глуховой.

Именно она защищала интересы скандально известной Дианы Шурыгиной в деле об изнасиловании.

Однако многие жители Ульяновска считают, что водителю удастся избежать наказания. Когда ее только задержали, уже были предположения что девушка может забеременеть и «отделаться колонией-поселением». Некоторые говорили о том, что

за рулем находилась не она и это попытка взять чужую вину на себя — якобы на самом деле, за рулем мог находиться ее сожитель.

Как выяснилось позже, у девушки действительно есть ребенок, помимо этого она находится на четвертом месяце беременности.

Этот факт не дает покоя отцу, который считает, что «мать» не могла так хладнокровно поступить. В момент наезда отец малыша заметил, что окно машины было открыто, однако водителя он не видел. Скорее всего потому, что сиденье было сильно отодвинуто.

«До сих пор в голове не укладывается, как девушка за рулем, сама мать, могла сбить на бешеной скорости ребенка и даже не притормозить.

Даже если ты сначала перепутаешь педали тормоза и газа. Когда велосипед отлетел в сторону, машина еще метров 300 провезла сына на капоте или на бампере. Потом затормозила так, что машину повело юзом, а когда малыш упал, снова дала по газам… Я пока никого не обвиняю. Ни эту девушку, ни ее сожителя. Прошло всего четыре дня, и пока в этой истории вопросов больше, чем ответов. Может, девушка и не была за рулем…

Но это только мои предположения, не более того. Правду предстоит установить специалистам, сотрудникам правоохранительных органов», — поделился своими предположениями отец мальчика с ulpravda.ru» target=«_blank»>ulpravda.ru.

На данный момент следователи областного УМВД уже возбудили уголовное дело по «трезвой», третьей части, статьи 264 УК РФ, которая предусматривает ответственность за гибель в ДТП одного человека. Подозреваемой грозит до пяти лет колонии

Уже известно, что задержанная дает признательные показания. Следователи будут ходатайствовать об отправке водителя ВАЗ-2114 под домашний арест.

В соцсетях жители области «не подбирают выражений», говоря о подозреваемой виновнице аварии. Видимо испугавшись подобных комментариев, девушка вечером 13 мая удалила свою страницу в «ВКонтакте».

Мальчика похоронили 11 мая. К семье приходили сотрудники из соцзащиты и сообщили, что все затраты на похороны будут возмещены. Тем временем родственники разместили пост в соцсетях для тех, чтобы материально помочь родителям мальчика. Отец ребенка говорит, что скорее всего на эти деньги семья наймет адвоката, который сможет защитить их интересы в суде.

Сейчас родители мальчика по-прежнему пребывают в шоковом состоянии. Отец берет на себя все хлопоты по дому. Мама малыша не встает с постели, не притрагивается к еде и живет лишь «на лекарствах». Они не представляют, как это быть дома и не видеть мальчика.

«Дома-то сына не хватает… Некого пожурить – он то за компьютером засидится, то за телефоном, или мороженое попросит, или еще чего. А теперь нет его», — вздыхает Ильдар.

Вместе с родными малыша скорбят и воспитатели детского сада. Со слов заместителя заведующей, Екатерины Камаевой, семья о которой идет речь, была дружной и благополучной, а погибший ребенок выделялся своими способностями.

«Им гордились воспитатели группы, ведь он был единственным среди сверстников, кто хорошо читал. Также отличительной чертой ребенка был интерес к политике. Маленький ульяновец знал о деятельности российского президента, о его подчиненных и последних новостях. Любил разговаривать на эту тему. Ребенок был не по годам взрослым.

Кроме того, мальчик хорошо рисовал и часто радовал родных плодами своего творчества. В целом он был обычным, жизнерадостным, открытым ребенком, жизнь которого непозволительно рано прервалась на зеленом сигнале светофора». – рассказывают воспитатели детского садика местным СМИ.

Напомним о деле, благодаря которому стала известна мать подозреваемой. Как ранее рассказывала «Газета.Ru» в апреле 2016 года Сергей и несовершеннолетняя Диана отмечали день рождения общего друга в загородном коттедже в Ульяновске: там они познакомились и занялись сексом. Молодой человек заявил, что все было по обоюдному согласию, а Шурыгина по окончании праздника обвинила Семенова в изнасиловании. Парню, которому на тот момент был 21 год, назначили восемь лет и три месяца колонии строгого режима. Спустя полтора месяца, 25 января 2017 года, суд изменил срок на три года и три месяца, заменив строгий режим на общий. Сергей Семенов освоболился досрочно 10 января.