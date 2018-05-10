Сотни тысяч нарушений: прокуроры вышли на большую дорогу

Генпрокуратура России подвела итоги прошлого года в сфере исполнения законодательства о безопасности дорожного движения. Количество различных злоупотреблений и нарушений, выявленным надзорным ведомством, измеряется сотнями тысяч.

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Как рассказал «Газете.Ru» официальный представитель Генпрокуратуры РФ Александр Куренной, задачей ведомства является пресечение нарушений, связанных с ненадлежащим содержанием дорог, осуществлением незаконной предпринимательской деятельности в области пассажирских перевозок, несоблюдением технических требований к транспортным средствам, нарушением режима труда и отдыха водителей, управления транспортными средствами без прохождения обязательного медицинского и технического осмотров и другие.

По его словам, несмотря на все принимаемые меры, ситуация в области безопасности дорожного движения в стране продолжает «оставаться достаточно сложной». Хотя для прокуратуры надзор в указанной сфере является одним из приоритетных направлений деятельности.

«В истекшем году органами прокуратуры выявлено в указанной сфере почти 181 тыс. нарушений закона (в 2016-м году их было 195 тысяч – «Газета.Ru»). В целях их устранения внесено 31 тыс. (27 тыс.) представлений, к дисциплинарной ответственности привлечено 26,5 тыс. должностных лиц (22 тыс.).

Опротестовано около 30 тыс. незаконных правовых актов уполномоченных органов (25 тыс.). В суды направлено свыше 30 тыс. исковых заявлений (33,5 тыс.) , 26,7 тыс. из них удовлетворено (30,6 тыс.). По инициативе прокуроров наказано в административном порядке 5,6 тыс. правонарушителей (6,7 тыс.) , предостережено о недопустимости нарушений законов 2,5 тыс. должностных лиц (2,2 тыс.)», — рассказал Куренной.

Как видно из приведенных данных, можно сказать, что в 2017 году прокуратура действовала с большим КПД, чем в 2016-м. Так, за минувший год количество выявленных нарушений немного сократилось, но ощутимо выросло количество представлений со стороны прокуратуры и, как следствие, количество привлеченных к ответственности чиновников.

В ведомстве рассказали и о конкретных случаях нарушений в области дорожной безопасности.

В Амурской области прокуратурой установлены многочисленные нарушения в части несоответствия государственным стандартам дорожного покрытия, дорожных знаков, горизонтальной разметки, искусственных неровностей при обустройстве улично-дорожной сети населенных пунктов области, ненадлежащего исполнения органами местного самоуправления полномочий по осуществлению муниципального контроля за сохранностью дорог. Кроме того выявлено 202 случая отсутствия лицензии на перевозку учащихся школьным автобусом, осуществление перевозки детей на автобусах, не соответствующих техническим требованиям и условиям.

Прокуратурой Оренбургской области с целью снижения количества ДТП по причине технической неисправности автомобиля проведены проверки деятельности станций технического обслуживания и страховых организаций, вскрыты факты незаконной реализации диагностических карт через интернет.

Впрочем, последнее нарушение широко распространено и в других регионах – в интернете можно найти множество сайтов, где предлагается за небольшие деньги без осмотра автомобиля получить диагностическую карту.

Традиционно не обошлось без многочисленных нарушений в работе комплексов фотовидеофиксации вследствие неправомерных действий ответственных должностных лиц.

«Проверка прокуратуры Республики Карелия показала, что на протяжении длительного времени не обеспечивалась передача информации с комплексов в ЦАФАП ГИБДД МВД по Республике Карелия.

Время установки комплексов вопреки условиям государственного контракта определялось подрядчиком по своему усмотрению, а время их работы учитывалось в округленной величине, вследствие чего сумма, предъявленая к оплате эксплуатирующей организации была в двойном размере.

Обнаружен факт оплаты услуг аренды автоматического программного комплекса, который не устанавливался вообще», — рассказал Куренной.

На основании постановлений прокуратуры республики начальник отдела транспортной безопасности эксплуатирующей организации привлечен к административной ответственности по части 10 статьи 7.32 (нарушение порядка заключения, изменения контракта) КоАП РФ, ему назначено наказание в виде штрафа на общую сумму 50 тыс. рублей.

Следственными органами на основании материалов прокуратуры, в отношении заместителя руководителя эксплуатирующей организации, давшего указание о приемке работ по государственному контракту, возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 285 (злоупотребление должностными полномочиями) УК РФ.

Всего в следственные органы прокуроры в прошлом году направили 363 материала для решения вопроса об уголовном преследовании виновных лиц (в 2016-м году – 466), по результатам их проверки было возбуждено 332 уголовных дела (411).

«Я думаю, что существенная часть этих нарушений является следствием устаревшей нормативно-правовой базы и противоречивости законодательства, - заявил «Газете.Ru» автоэксперт Петр Шкуматов. – Взять для примера такси. Очень много нарушений из-за путевых листов. Ну какой путевой лист у таксиста? У него нет пути, он ездит по заказам. По грузоперевозкам без нарушения вообще на дорогу нельзя выехать, только стоять на стоянке, это любой дальнобойщик скажет. Из-за противоречия законодательства».

При этом он отметил, что в регионах чиновники очень боятся прокуратуру и считаются с ней.

«У нас любой регион кроме Москвы и Петербурга это зона стихийного бедствия люди при хорошей должности, которая их кормит во всех смыслах, очень боятся ее потерять, это равносильно краху всей жизни.

Поэтому стараются на все замечания реагировать. Но в тех же регионах очень много нарушения просто по безграмотности – люди порой просто не знают, как правильно нужно. Ну а прокуроры, конечно, знают куда прийти и что искать – если нужно выполнить какой-то план по нарушениям, сделать это нетрудно», - добавил Шкуматов.