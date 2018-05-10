Убийца байкеров отбыл пожизненное заключение

В камере зеленоградского СИЗО-12 найден мертвым Илья Асеев, осужденный в прошлом году на пожизненный срок за убийство на почве обиды пятерых байкеров. Согласно сообщению подмосковного управления ФСИН, тело заключенного было найдено в камере. Других подробностей инцидента нет. По факту смерти Асеева в ведомстве проводится служебная проверка.

В смерти заключенного также уже разбираются и следователи Следственного комитета.

«Следственными органами ГСУ СК России по Москве проводится доследственная проверка по факту обнаружения 9 мая 2018 года в камере СИЗО №12 тела заключенного мужчины 1988 года рождения, приговоренного к пожизненному сроку лишения своды за совершение особо тяжких преступлений», — заявила официальный представитель ведомства Юлия Иванова.

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Она подтвердила, что по предварительным данным осужденный покончил жизнь самоубийством. Следователями уже назначено судебно-медицинское исследование, по результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

Асеев, получивший после своего преступления прозвище «Егорьевский стрелок», был осужден Мосгорсудом на пожизненное заключение 20 ноября 2017 года. Суд признал его виновным в жестоком убийстве пятерых байкеров из егорьевского мотоклуба «Дикие сердцем». Само преступление произошло 8 мая 2016 года, в связи с чем дата самоубийства Асеева может быть не случайна.

Как уже рассказывала «Газета.Ru», в начале мая 2016 года байкеры разбили небольшой палаточный лагерь возле деревни Чехлово. Мотоциклисты готовились к открытию летнего мотосезона и празднованию Дня Победы.

Накануне убийства байкеры соорудили импровизированную сцену для предстоящего шоу. В ночь на 8 мая в палаточном лагере остались всего несколько человек, которые остались сторожить имущество и мотоциклы. После наступления полуночи компания начала буйно отмечать 30-летие байкера Сергея Морозова. В вечеринке участвовал и Асеев, приехавший в качестве пассажира вместе с приятелем. Мотоциклисты даже не знали его фамилию и не воспринимали его как ровню.

На тот момент Асеев работал в ЧОПе, куда попал после службы в спецназе ГРУ.

Он хотел попасть на службу в правоохранительные органы, но из-за судимостей отца сделать этого не смог. Асеев увлекался охотой, имел разрешение на приобретение, хранение и ношение оружия. Он жил один в квартире матери и имел неустроенную личную жизнь.

В ходе ночных посиделок в компании байкеров Асееву приглянулась присутствовавшая там Анастасия Кузьмина. Он начал оказывать ей определенные знаки внимания, что не оценили ни сама девушка, ни тем более ее гражданский муж. Кроме того, Асеев не стал пить за здоровье Морозова, заявив вслух: «Да кто ты такой, чтобы я за тебя пил?».

После этого разгоряченные байкеры набросились Асеева. При этом бывший спецназовец пытался использовать травматический пистолет.

Дальнейшие событий обе стороны трактовали по-разному. Оставшиеся в живых участники мероприятия заявили, что Еремин просто отобрал оружие у Асеева, но в процессе борьбы тот успел сделать два выстрела, ни в кого не попав. А вот обвиняемый в ходе следствия утверждал, что байкер не только отобрал у него пистолет, но и сильно избил.

Почуствовав себя униженным перед девушками, Асеев после конфликта уехал домой и про него быстро забыли. Но примерно через час он вернулся с оружием в руках. Для мести он выбрал карабин «Вепрь» 12-калибра с лазерным целеуказателем и коллиматорным прицелом.

Первой жертвой Асеева стал главный обидчик — мотоциклист Олег Еремин, затем он застрелил байкера Сергея Флягина, пытавшегося спрятаться за палаткой Алексея Эшмакова, а после этого заснувшего в кресле Анатолия Медведева. Последней жертвой стрелка стал Сергей Рубин, вышедший из автомобиля, в котором он спал. На убийство пятерых человек у Асеева ушло 15 секунд.

Девушек он не тронул, пожалев их ради детей. После этого Асеев отправился домой отсыпаться, там же его и задержали полицейские.