Обидел губернатора: активисту проложили дорогу в суд

В апреле неизвестный мужчина опубликовал видеоролик, в котором, используя нецензурные выражения, прокомментировал состояние обочины улицы Ленина в Южно-Сахалинске, где поверх грязи кто-то положил доски — «брусчатку». Запись быстро получила огласку: видео разлетелось по соцсетям, мессенджерам и попало в СМИ. Губернатор Сахалинской области Олег Кожемяко, которого автор ролика несколько раз нецензурно помянул, пожаловался на анонимного активиста в Следственный комитет РФ, после чего местные следователи начали доследственную проверку.

«Вот, уважаемые горожане города Южно-Сахалинска, обратите внимание, на улице Ленина новый вид брусчатки. Такая неплохая причем, молодцы, придумали. Забили, чтоб доски не своровали. Видно дорогие, – говорит на видео неизвестный активист, демонстрируя узкие, кое-как уложенные на тротуар доски, которые кто-то действительно зачем-то прибил гвоздями к земле. — Вот это прикол!»

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Скорее всего, обидело главу области то, что автор прошелся не только по импровизированным тротуарам, но и по нему самому. «Спасибо нашему уважаемому губернатору [за это]», — иронизирует голос за кадром.

«Я сейчас еще покажу. Обратите, ребята, внимание вот на это. Вот возле Ленина отеля, 5 — там элитная брусчатка. Вот она вся эта брусчатка, ***, — показывает панораму тротуара местный житель, а потом переводит камеру на широкие листы фанеры на земле. — А вот элитная брусчатка, видно, чтоб пьяный не упал в лужу, ну как бы молодцы, предусмотрели».

«Уважаемые, просьба. Разошлите это видео, может, совесть проявится», — заканчивает свой рассказ мужчина.

«Газете.Ru» удалось разыскать предполагаемого автора видео. Раньше всех ролик в сеть выложил местный житель Виктор Рудьев. Однако связаться с ним во вторник не удалось. Ранее он заявил местным СМИ, что готов извиниться за свои слова, признав, что поступил «крайне невежливо».

В пресс-службе регионального управления СК «Газете.Ru» подтвердили информацию о начавшейся проверке, однако в ведомстве пока не распространяются, по какой статье она может проводиться, и не сообщают никаких других подробностей. Однако по данным источника «Газеты.Ru» в правоохранительных органах региона, действия местного жителя, скорее всего, подпадают под ст. 319 УК РФ «Оскорбление представителя власти». Максимальное наказание за данное преступление — исправительные работы на срок до одного года.

«Если это просто критика действующего должностного лица за такое состояние дорог, то это вполне допустимо. Верховный суд указывал на то, что критика публичных персон, в том числе и политических деятелей, в более широком плане допустима, нежели в отношении обычных людей.

А если это высказывание содержит какое-то оскорбление либо мнение, выраженное в неприличной форме, то, конечно, за это предусмотрена ответственность, в том числе уголовная, — поясняет известный адвокат Александр Липатников. — Правда, такое обращение губернатора может способствовать еще большему распространению видео. На фоне скандала и публикаций в СМИ число желающих ознакомиться с этим видео явно возрастет. Эффект будет обратный.

Я сомневаюсь, что это было правильно со стороны губернатора. А вот направить усилие, чтобы состояние дорог стало лучше и не было бы таких поводов, было бы более полезно, чем привлекать к ответственности каждого, кто тебя критикует».

Стоит отметить, что согласно статистике Верховного суда РФ, в 2017 году за оскорбление представителей власти были осуждены более 10 тыс. человек.

В мэрии местным СМИ сообщили, что не имеют отношения к обустройству данной пешеходной зоны. Администрация отеля «На Ленина» тоже отрицает причастность к появлению досок. Сейчас специалисты городской администрации пытаются выяснить, кто же это сделал, а заодно придумать, как улучшить ситуацию в короткие сроки.

На отсутствие нормальных условий для пешеходов жалуются жители разных районов областного центра.

«В городе даже на центральных улицах нет тротуаров, второстепенные улицы грунтовые. Так, например, в моем районе построили четыре десятиэтажки, но подъездные дороги грунтовые. Вся грязь стекает с этих улиц на центральные дороги, поэтому у нас самый страшный город весной, — рассказывает жительница тому же изданию.

Как заявили в пресс-службе мэрии, данный участок улицы Ленина является обочиной. Тротуара здесь не было никогда. Его, как и другие подобные дороги Южно-Сахалинска, в плановом порядке обслуживает департамент городского хозяйства. Этот участок включен в график ведомства на текущий год. Работы здесь в случае благоприятной погоды выполнят в ближайшее время.

Дорожники собираются обработать обочины грейдером, отсыпать щебенкой, расчистить придорожные канавы и убрать накопившийся за зиму мусор. Однако ни о каком асфальтировании речь по-прежнему не идет.

Отметим, что это не первый случай, когда вместо того, чтобы исправить ошибки, чиновники обращаются к силовикам. В апреле «Газета.Ru» уже рассказывала об активистке из Омска. Жительница поселка Полтавка Екатерина Прец пожаловалась в соцсетях на ужасные дороги, из-за которых в поселок отказывается приезжать даже скорая, после чего местная чиновница обвинила ее в экстремизме и написала заявление в полицию. Причем по бумагам утопающая в грязи дорога была капитально отремонтирована. Несмотря на огромный резонанс и ознакомление с ситуацией руководства региона, проверка в отношении жительницы села продолжается.