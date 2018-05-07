Генерал Стахов объехал колонию

В Якутии поставлена промежуточная точка в необычном судебном разбирательстве - бывшего главу МВД региона осудили за преступление, совершенное в далеком 2007 году.

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В понедельник Яков Стахов был признан виновным по ч. 3 ст. 159 УК РФ («Мошенничество с использованием своего служебного положения в крупном размере») и приговорен судом к 4 годам условно с испытательным сроком 2 года 6 месяцев. Кроме того, бывшего главу республиканского МВД лишили специального звания «генерал-майор». Приговор в силу пока не вступил и Стахов, скорее всего, будет его обжаловать.

Напомним, что все началось еще в 2007 году, когда Стахов, будучи главой МВД Якутии, по личному ходатайству получил в качестве спонсорской помощи от компании «Алроса» два легковых автомобиля для нужд ведомства. Однако, как выяснилось в ходе расследования, на баланс министерства поступила только одна автомашина. Вторую – Mercedes Benz 400 SEL – Стахов лично вычеркнул из проекта приказа и передал в собственность своему родственнику в Зеленоград, который неоднократно до этого обращался к Стахову с просьбой подыскать ему подержанный Mercedes для личного пользования. По оценкам следствия, в 2007 году рыночная стоимость данного Mercedes Benz составляла около 319 тысяч рублей.

В 2012 году махинациями с передачей автомобиля неожиданно заинтересовалось следствие, после чего было возбуждено уголовное дело. В феврале Стахов дал показания местным следователям, после чего сразу же лег в больницу с жалобами на боли в сердце.

Интрига разыгралась неделю спустя, когда Стахов, еще будучи в ранге министра, вдруг не явился в СК, куда его вызвали уже для предъявления обвинения по ч. 2 ст. 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями»). Как позже выяснилось, генерал, выехал на служебном внедорожнике прямо на взлетную полосу ближайшего аэропорта безо всякого предполетного досмотра и безбилетником улетел в Москву.

После столь неожиданного демарша суд заочно арестовал Стахова, и он был объявлен сначала в федеральный, а потом и в международный розыск.

По некоторым данным, Стахов несколько лет скрывался под вымышленными именами в разных регионах страны и даже выезжал за ее пределы.

В октябре 2016 года история получила новый импульс в прессе после того, как Стахов сам неожиданно сдался следствию. Теперь уже бывшего министра отправили в СИЗО.

Но генерал попал под амнистию, объявленную в честь 70-летия Победы в Великой Отечественной Войне - судя по всему, на это Стахов и рассчитывал, отправляясь к следователям.

Однако через год бывшему силовику было предъявлено новое обвинение – теперь уже в мошенничестве, но по тому же самому эпизоду с Mercedes.

Суд над Стаховым длился с прошлого года. Защита требовала снять все обвинения с подсудимого, ссылаясь на различные нарушения, допущенные в ходе следствия, и якобы оказанное давление со стороны следователей. Однако судья, вынесший 7 мая 2018 года приговор, отметил, что имеются веские доказательства вины экс-министра, в частности его собственные действия, когда он вычеркнул автомобиль Mercedes из приказа о постановке на баланс в министерстве.

При этом суд учел былые боевые заслуги и почетные знаки отличия экс-генерала, его докторскую степень, слабое здоровье и вынес достаточно мягкий приговор – 4 года условного срока.

«Вы не имеете право покидать постоянное место жительства, обязаны отмечаться раз в месяц у инспектора Уголовно--исполнительной инспекции. В случае нарушения этих правил и, если Вы снова преступите закон, то будете лишены свободы сроком на более 4 лет», - цитируют местные СМИ судью Алексея Сараева.

Сам бывший глава регионального МВД виновным себя не считает и намерен обжаловать решение суда.

«Я буду бороться до конца. Меня лишили звания генерал-майора, но я им все равно останусь. 40 лет я проработал в органах, был в горячих точках. Так что это звание у меня никто не отнимет. В свое время я многих привлек за коррупцию. Это месть с их стороны. Как я ранее говорил, в Якутии орудует мафия!», - возмущенно заявил Стахов после судебного процесса.

О своих дальнейших планах экс-министр заявляет не менее уверенно: «Без работы я не останусь. Не хочу работать от звонка до звонка. Меня много куда приглашают советником. В основном, это коммерческие банки. Вот обжалую решение суда, а там и о работе подумаю».