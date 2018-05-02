Не так ехал: россияне в центре Киева избили депутата Рады

На Украине огромный резонанс получило избиение в ходе дорожной разборки депутата Верховной рады, известного журналиста Мустафы Найема. В центре Киева парламентарий, двигавшийся за рулем своей Honda Accord, не стал уступать дорогу автохамам на Mercedes Gelandewagen с «красивыми» номерами.

Последовавшая затем разборка с применением кулаков закончилась плохо для обеих сторон – Найему сломали челюсть, а его обидчикам, не узнавшим депутата, теперь грозит серьезный срок в колонии.

Инцидент произошел вечером 30 апреля на бульваре Тараса Шевченко в Киеве. Около 17.25 на перекрестке с улицей Крещатик немецкий внедорожник стал создавать аварийную ситуацию.

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«В целом, ничего экстраординарного. Кубик (так журналист называет Gelandewagen – «Газета.Ru») на перекрестке бульвара Шевченко с Крещатиком решил, что у него больше прав и попробовал подрезать. Я такое не люблю. Особенно мажоров и машины сопровождения. Если подрезают, ведут себя по-хамски и с гонором, не уступаю принципиально, — рассказывал впоследствии Найем на своей странице в Facebook. — В общем, преградил дорогу.

Началась перепалка. Вызвал 102. Водитель и пассажир кубика поменялись местами и решили вызвать своих ребят. Приехали ребята, человека четыре-пять. Перепалка закончилась дракой. Ну, как дракой — дали в челюсть, дальше какое-то время помню смутно; догнать не получилось. Теперь в больнице, перелом челюсти и еще чего-то».

При этом депутат призвал не создавать вокруг инцидента лишний ажиотаж.

«Комментариев, фотографий и трагических рассказов не будет. Это не касается моих депутатских полномочий, удостоверение не предъявлял и это не связано с моей политической деятельностью. Патрульную вызвал по «102» как обычный гражданин; приехали в разумные сроки; все данные автомобилей, фото участников происшествия передал.

На этом все. Не давайте себя в обиду на дорогах — дорогая машина и крутые номера не повод позволять уродам плевать себе в лицо», — заключил Найем.

Впрочем, вопреки его пожеланию, очень быстро разборка стала одной из главных тем для местных СМИ и пользователей соцсетей. Во многом и благодаря личностям обидчиков парламентария.

Как выяснилось, в ходе конфликта из внедорожника первым вышел водитель, 19-летний Ахмед Саитов. Он начал оскорблять и угрожать оппоненту, после чего к перепалке присоединился 21-летний Магомед-Салих Саитов. В ходе ссоры молодые люди решили вызвать подмогу – вскоре подъехала элитная BMW, из которой вышел 28-летний Магомед-Амин Саитов, который, судя по отчеству, может быть старшим братом водителя внедорожника.

Кроме того, к месту конфликта прибыл и 21-летний Умал Тимербулатов. Пообщавшись между собой, молодые люди подошли к Найему, и сразу же пустили в ход кулаки. В процессе избиения случайные свидетели, узнавшие потерпевшего, стали кричать, что в центре города бьют депутата, после чего его обидчики, видимо понявшие, наконец, с кем имеют дело, принялись бежать. Уже позже один из задержанных заявил, что «если бы мы знали, кто этот человек, то не ударили бы».

Найем даже после избиения действительно попытался догнать обидчиков, но сделав это, он вновь бы повален на землю. Кавказцы в этот момент прыгнули в свои машины и скрылись.

После прибытия врачей депутата «продули» на алкотестере и отправили в больницу — у него диагностировали перелом челюсти, закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга.

После введения плана «Перехват» местная полиция очень быстро задержала Gelandewagen и находившихся в нем трех молодых людей. Все они оказались чеченцами по национальности, причем двое – граждане РФ, у одного из них нашли водительские права, выданные ГИБДД Москвы.

Россияне находятся на Украине на основании свидетельств о временной регистрации. При этом все трое являются уроженцами Киева и, как сообщили местные СМИ, учатся в Киевском национальном университете им. Тараса Шевченко.

Местные журналисты также обратили внимание, что в госномерах обеих люксовых иномарок есть цифры «95», что соответствует номеру Чечни на российских номерах.

А вот четвертый подозреваемый, самый старший из Саитовых, который по словам Найема и сломал ему челюсть, успел скрыться – выяснилось, что уже через два часа после разборки мужчина вылетел в Баку – судя по всему, сразу после избиения он поехал в аэропорт и купил билет на ближайший рейс. При этом сторонники депутата выразили недоумение тем фактом, что автомобиль BMW Саитова до сих пор не найден.

В отношении трех задержанных возбудили уголовное дело по ч.2 ст. 296 УК Украины «Хулиганство». Давать показания они отказались. Скрывшемуся Саитову помимо той же статьи инкриминировали также ч.1 ст. 122 «Нанесение телесных повреждений средней тяжести».

Конфликт с участием депутата попал на видео. На записи видно, что прибывший на место конфликта BMW припарковался аккурат перед машиной Найема, полностью блокировав ей движение. Gelandewagen стоит слева от Honda.

На видео можно рассмотреть, что депутату противостоят не четыре, а пять человек. Короткая перепалка заканчивается мощным ударом – на записи видно, что его наносит Саитов-старший.

При этом все три автомобиля оказались припаркованы таким образом, что со стороны драку практически не видно. Явно дезориентированный ударом журналист, остается на ногах, но, судя по всему, находится в глубоком нокдауне. В этот момент ему от Саитова-старшего «прилетает» еще несколько ударов послабее.

Судя по ролику, другие участники конфликта депутата не били. Впрочем, речь идет только о начале конфликта, «вторая серия», когда Найем догнал обидчиков, на видео не попало.

В среду появилась информация, что киевская прокуратура будет добиваться ареста троих задержанных. Когда пройдет заседание суда пока неизвестно.

С самого начала родные Найема выражали серьезное опасение в том, что участники нападения могут уйти от наказания благодаря своим связям.

По данным местных СМИ, один из задержанных, возможно, является сыном главы Наблюдательного совета «Диаспоры чеченского народа» Руслана Темербулатова. Что касается Саитова-старшего, то он занимается бизнесом, в частности является одним из основателей компании BoomBox Promotions.

Еще один соучредитель Магомед Дончаев является помощником главы Всеукраинской общественной организации «Диаспора чеченского народа» и директором BoomBox Promotions. Компания размещена по одному адресу с «Диаспорой чеченского народа». Ближайшие спортивные мероприятия с участием бойцов, которых представляет компания Саитова, состоятся 2-4 мая как раз в Баку.