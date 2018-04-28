«Штрафовать будет легче»: новую разметку прописали в ПДД

С этой субботы в ПДД официально появилась ответственность за выезд на «вафельную» разметку на загруженных перекрестках. Ранее такие желтые «вафли» рисовали на пересечении улиц только в тех городах, где нововведение оформили в виде эксперимента. Для его запуска заинтересованным региональным властям пришлось внести соответствующие изменения в законодательство на местном уровне. Благодаря этому специальная разметка продолжительное время тестировалась в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Казани. Оценивая первые итоги, в Департаменте транспорта Москвы рекомендовали распространение эксперимента в другие города. Как рассказали «Газете.Ru» в ведомстве,

по статистике, нанесение данной разметки положительно сказывается на дорожной обстановке: скорость движения в утренние часы пик выросла на 80%, а в вечерние — на 15%. В итоге такая практика стала распространяться и по другим городам.

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Штрафы в размере 1 тыс. руб. выписывались в автоматическом режиме камерами фото-видеофиксации, установленными непосредственно в районе промаркированного перекрестка. Всего такие камеры рядом с «вафлями» научили фиксировать три вида нарушений. Это проезд на красный свет, выезд за стоп-линию, а также поворот не из того ряда.

Таким образом, наличие «вафель» привело к тому, что водители стали рассчитывать скорость потока.

И при необходимости начали принимать решение переждать цикл работы светофора, чтобы не перекрыть движение перпендикулярному потоку и не получить штраф.

Сергей Бобылев/ТАСС Информационный знак перед выездом на перекресток с «вафельной» разметкой

Теперь пункт 13.2 ПДД будет звучать следующим образом: «Запрещается выезжать на перекресток, пересечение проезжих частей или участка перекрестка, обозначенного разметкой 1.26, если впереди по пути следования образовался затор, который вынудит водителя остановиться, создав препятствие для движения транспортных средств в поперечном направлении, за исключением поворота направо или налево в случаях, установленных настоящими правилами».

Признание «вафель» на федеральном уровне означает, что теперь местные власти в любом городе совершенно официально могут нанести специальную разметку и не заниматься оформлением эксперимента на местном уровне. Размер штрафа будет для всех един — 1 тыс. руб.

Параллельно с желтой разметкой на перекрестках уже стали появляться и новые дорожные знаки: 1.35 «Участок перекрестка». Знак представляет собой желтый квадрат на темном фоне с двумя пересекающимися диагоналями. Он предназначен для предупреждения водителей о том, что на перекрестке нанесена соответствующая разметка.

Автор инициативы, руководитель экспертного центра «Пробок.нет» Александр Шумский в беседе с «Газетой.Ru» уточнил, что застрявших на «вафле» водителей, согласно ПДД, можно штрафовать на 1 тыс. руб. за выезд на забитый перекресток либо за нарушение разметки (здесь ответственность 500 руб). «Уточнение про разметку сделано для того, чтобы избежать дискуссий с водителями, которые иногда пытались оспорить такой штраф за «вафлю», поскольку они якобы никому не помешали. Но теперь все будет проще: есть снимок на «вафле» — есть штраф», — говорит Шумский.

При этом ранее в разговоре с «Газетой.Ru»

эксперт не исключал, что в будущем в Москве «стоимость» проступка могут поднять до 3 тыс. руб. (в регионах до 1,5 тыс. руб.) и квалифицировать его как нарушение правил остановки-стоянки транспортного средства, а это совсем другая статья в административном кодексе — более суровая.

Между тем специалисты по-разному оценивают эффект от «вафель» и предупреждают: местным властям следует оповестить водителей о планах по введению новой разметки. При этом автомобильный эксперт, член регионального отделения «Общероссийского народного фронта» Катерина Соловьева считает, что «вафельная» разметка в первую очередь будет полезна тем, кто будет заниматься администрированием правонарушения.

«Нарушения, связанные с проездом перекрестка, будут фиксировать при помощи фото-видеокамер, поэтому наказывать допустивших их водителей, безусловно, станет проще, — сказала Соловьева «Газете.Ru».

— Для самих водителей эта разметка будет служить индикатором и оказывать некоторую помощь, чтобы лучше ориентироваться на перекрестке. К примеру, во многих регионах есть такая проблема: водители выезжают за стоп-линию на разрешающий сигнал светофора, останавливаются там третьим-пятым автомобилем «в хвосте» и ждут, когда пройдет встречный транспорт, чтобы повернуть налево. А тем временем загорается «красный», и такие водители получают штрафы за проезд на запрещающий сигнал светофора.

Но я не думаю, что это нововведение сильно поможет борьбе с заторами. Потому что в подавляющем количестве случаев дело не в том, что водитель что-то нарушает и поэтому застревает на перекрестке, а в неправильной отстройке светофорных объектов.

Потому что светофоры должны работать так, чтобы хвосты просто не образовывались. А таких осознанных злостных нарушителей на дорогах единицы».

В свою очередь, президент «Гильдии автошкол» России Сергей Лобарев заявил «Газете.Ru», что своих учеников автоинстукторы учат не только соблюдать ПДД, но и прогнозировать дорожную обстановку.

«Выезжая на перекресток, важно думать, а не помешает ли ваш автомобиль перпендикулярному потоку, — сказал Лобарев. — Но существующая организация дорожного движения в крупных городах, а также и протяженность ряда перекрестков — порядка 60-70 м — делают такое прогнозирование довольно непростой задачей, особенно для новичков. Часов для практики в городе не хватает, работаем в основном на площадках, и поэтому именно начинающие водители, на мой взгляд, будут попадать под эту «вафельницу».

В целом Лобарев положительно оценил эффект от «вафель». «Из-за мешающих проезду перпендикулярному потоку пропускная способность перекрестков снижается примерно на 30%, — говорит эксперт. — Люди будут опасаться штрафных санкций, станут лучше ориентироваться на дороге».

Заместитель генерального директора Русский АвтоМотоКлуб (РАМК) Андрей Барсуков также считает, что запуск «вафельной» разметки на контролируемых камерами перекрестках поможет предотвратить образование препятствий для перпендикулярных потоков автотранспорта. Эксперт полагает, что нововведение надо распространять повсеместно, не только в крупных мегаполисах. Говоря о мотоциклистах, Барсуков обращает внимание на то, что для фиксации допускаемых ими нарушений правил проезда перекрестка придется произвести дополнительные настройки и улучшения в работе камер.

«Нарушение правил на вафельной разметке должно касаться и мотоциклистов — у нас перед законом все равны, даже если их маневренность несомненно лучше, чем у автомобилистов, — говорит эксперт «Газете.Ru». – Но, чтобы зафиксировать такое нарушение именно этой категорией участников дорожного движения, потребуется дополнительная техническая доработка.

Ведь наверняка большинство камер фото- видеофиксации ориентированы на передние номера автомобилей. А у мотоциклов номерной знак устанавливается сзади и остается вне зоны видимости стандартных устройств».

Отметим, что введение «вафлей» никак не означает, что на перекрестках, где их нет, нарушение считаться не будет. Дело в том, что в ПДД России уже давно существует штраф за нарушение правила проезда перекрестка. Так, согласно п. 1 ст. 12.13 КоАП, инспектор ГИБДД имеет право оштрафовать водителя, который не рассчитал время и выехал на перекресток или пересечение проезжей части дороги в случае образовавшегося затора, который вынудил автомобилиста остановиться, создав препятствие для движения транспортных средств в поперечном направлении. Однако на деле без камер фото- и видеофиксации отследить такое нарушение практически невозможно.