Пробки на границах: ФСБ предупредила россиян

Готовящихся к автомобильным путешествиям и банальным поездкам на шашлык россиян предупредили о традиционных пробках на дорогах перед майскими праздниками. Отдыхать россияне будут, напомним, с 29 апреля по 2 мая, 5 – 6 мая и 9 мая. Эксперты и опытные водители уверены: постоять придется на выездах практически из всех крупных городов России. Свои прогнозы и советы, как избежать многочасовых пробок уже дали местные власти и даже ФСБ.

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К примеру, в Москве Центр организации дорожного движения (ЦОДД) прогнозирует,

что сложнее всего будет уехать из города в субботу, 28 апреля. Хотя это и рабочий день, водителям рекомендуют выезжать до 12:00 или после 21:00, а сложнее всего передвигаться по городу будет в период с 15:00 до 21:00.

Наибольшие затруднения возможны на Щелковском, Алтуфьевском шоссе и шоссе Энтузиастов, а также на Мичуринском и Рязанском проспектах. Кроме того, сложно будет проехать на Ленинском и Волгоградском проспектах, Ленинградском и Волоколамском шоссе по направлению в область, на съездах с кольцевых магистралей, Третьего транспортного кольца и МКАД. Кроме того, в выходные возможны заторы вблизи крупных парков, торговых центров и других мест притяжения москвичей.

«Загруженность дорог в канун майских праздников возрастает ежегодно. Уже в апреле количество машин, выезжающих за город после окончания рабочей недели, увеличилось на 11 процентов по сравнению с февралем. Ожидается, что во время праздников из столицы будет выезжать до одного миллиона автомобилей», — сообщили в пресс-службе ЦОДД.

Ездить по городу в дни проведения праздничных мероприятий городские власти советуют исключительно на общественном транспорте. Перед выездом обязательно стоить проверить, не запланированы ли перекрытия на маршруте.

Так, 27 апреля и 4 мая с 01:00 (с открытием движения по мере прохождения колонны военной техники) перекроют движение на Красной площади, Кремлевской набережной, Боровицкой площади, улицах Моховой, Воздвиженке, Баррикадной, Красная Пресня, Новый Арбат, на Новинском бульваре, Звенигородском шоссе и улице Нижние Мневники.

Эти же улицы закроют 6 и 9 мая с 10:40 с открытием движения по мере прохождения колонны. На улице Нижние Мневники, Звенигородском шоссе, улицах Красная Пресня, Баррикадной, Садовой-Кудринской, Триумфальной площади и улице Тверской перекрытия будут действовать 3 мая с 17:00, 6 мая с 06:00 и 9 мая с 05:00 до окончания движения колонны.

Заторы неизбежны также в крупных городах, где 9 мая планируется проведение парада Победы 9 мая. Например, в Санкт-Петербурге, Воронеже, Нижнем Новгороде, Самаре, Хабаровске, Тюмени и так далее.

Пробки на границах с ЕС и соседними республиками

В свою очередь в ФСБ предупредили о пробках на российско-финской и российско-эстонской границах в майские праздники. По данным пресс-службы пограничного управления ФСБ по Санкт-Петербургу,

в период с 30 апреля по 2 мая и с 8 мая по 9 мая пассажиропоток может превысить проектную пропускную способность автомобильных пунктов пропуска более чем в два раза, а в пиковые часы до трех раз.

В эти дни будут задействованы все полосы движения, а в случае необходимости используют грузовые, автобусные и реверсивные направления.

Пиковая нагрузка при пересечении границы на участке пограничного управления ФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области при выезде из России ожидается 27 апреля с 18:00 до 22:00, 28 апреля с 10:00 до 12:00, 8 мая с 18:00 до 22:00, 9 мая с 09:00 до 12:00. При въезде в Россию пробки могут быть 2 мая с 16:00 до 20:00, а также 9 мая с 18:00 до 22:00.

Как рассказали «Фонтанке» в Пограничном отряде по Юго-Восточной Финляндии, местные пограничники готовятся к наплыву иностранных гостей и даже раскрыли несколько секретов. «Мы ожидаем оживленный трафик с 28 апреля по 2 мая, а также с 5 по 10 мая. Пиковыми днями, по нашим оценкам, будут 28 апреля, 5 и 9 мая». Путешественникам рекомендуется въезжать в Финляндию ранним утром или поздним вечером, чтобы избежать пробок. Самым спокойным временем суток на выезд из Суоми всегда было утро», – уточнили в ведомстве.

В период майских праздников таможня в Псковской области также ожидает увеличения пассажиропотока на пунктах пропуска на границе с ЕС. Ожидается, что самая сложная ситуация будет на российско-эстонской границе, на таможенном посту МАПП Шумилкино.

Жителей Омска также предупреждают об увеличении пассажиропотока на границе с Казахстаном. По сообщению ФСБ, в праздники там может образоваться большая очередь из желающих покинуть Омск и попасть в соседнюю республику. В прошлом году в аналогичный промежуток времени, границу пересекли около 8 тыс. человек на 2 тыс. автомобилей.

Путешественники прогнозируют, что потерять время, скорее всего придется водителям, которые отправятся отдыхать на Украину. К примеру, через Ростовскую область. По опыту недавнего празднования Пасхи автомобилисты готовятся к тому, что граница Ростовской области с Украиной будет испытывать повышенную нагрузку из-за большого числа желающих навестить родственников в сопредельном государстве. Особо напряженной может стать ситуация в российском пропускном пункте «Донецк».