Танки и бесплатные парковки: как перекроют Москву

Традиционные масштабные перекрытия дорожного движения в Москве запланированы на конец апреля — начало мая. Ограничения связаны с проведением репетиции парада Победы, а затем и самого праздника — Дня Победы.

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Перекрытия и плохая погода 26 апреля

Как сообщили «Газете.Ru» в пресс-службе столичного Дептранса, ближайшие перекрытия ждут жителей и гостей Москвы уже вечером в четверг, 26 апреля.

mos.ru Перекрытия в связи с подготовкой к военному параду на 9 мая

Так, закрывать ряд улиц начнут в 17:00, ограничения будут снимать по мере прохождения колонны военной техники. Закрыты будут 1-й Силикатный проезд, 2-й Силикатный проезд, 3-й Силикатный проезд, Звенигородское шоссе, улица Мневники, улица Народного ополчения, улица Нижние Мневники, улица Красная Пресня, Баррикадная улица, Садовая-Кудринская улица, Триумфальная площадь, улица Тверская.

С 18:00 до окончания мероприятия будут перекрыты следующие направления: улица Тверская от Триумфальной площади до улицы Моховой; улица Моховая от Большой Никитской улицы до Тверской; улица Охотный ряд от Тверской Большой Дмитровки.

В 22:40 перекрытия начнутся на двух участках: Кремлевская набережная – Боровицкая площадь – улица Моховая – улица Воздвиженка – улица Новый Арбат – Новинский бульвар – улица Садовая-Кудринская – улица Тверская; Большой Москворецкий мост – Болотная улица – Болотная площадь – Большой Каменный мост – улица Моховая – улица Воздвиженка – улица Новый Арбат – Новинский бульвар – улица Садовая-Кудринская – улица Тверская.

Репетиция продолжится и в ночь на 27 апреля, однако к утру пятницы все ограничения городские власти обещают снять.

Центр организации дорожного движения (ЦОДД) рекомендовал жителям столицы заранее ознакомиться со схемой ограничений при планировании маршрутов, по возможности отказаться от поездок на личных автомобилях и пользоваться общественным транспортом, который готов к увеличению пассажиропотока.

Кроме того, в ЦОДД предупредили об ухудшении погоды в столице днем 26 апреля: ожидаются дождь и ветер с порывами до 12-17 м/с. Все это может привести к ухудшению дорожной ситуации и увеличению риска попадания в ДТП.

«Если без личного транспорта не обойтись, просим не парковаться возле деревьев и рекламных щитов», — сказали в ведомстве.

27 апреля – 9 мая

27 апреля и 4 мая с 01:00 с открытием движения по мере прохождения колонны перекроют движение на Красной площади, Кремлевской набережной, Боровицкой площади, улицах Моховой, Воздвиженке, Баррикадной, Красная Пресня, Новый Арбат, на Новинском бульваре, Звенигородском шоссе и улице Нижние Мневники. Эти же улицы закроют 6 и 9 мая с 10:40 с открытием движения по мере прохождения колонны.

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На улице Нижние Мневники, Звенигородском шоссе, улицах Красная Пресня, Баррикадной, Садовой-Кудринской, Триумфальной площади и улице Тверской перекрытия будут действовать 3 мая с 17:00, 6 мая с 06:00 и 9 мая с 05:00 до окончания движения колонны.

В метро по измененной схеме

Как сообщили в пресс-службе Дептранса, 26 апреля и 3 мая с 18:00 и 6 мая с 06:00 (до окончания репетиции), а также 9 мая с 07:00 (до завершения парада) станции метро «Площадь Революции», «Охотный Ряд», «Театральная», «Александровский сад», «Боровицкая» и «Библиотека имени Ленина» будут работать только на вход и пересадку пассажиров.

Кроме того, 6 и 9 мая на время построения колонн боевой техники и ее прохождения по Тверской улице закроют выход со станций метро «Пушкинская», «Тверская», «Чеховская», «Маяковская», «Лубянка» в сторону Никольской улицы, а со станции метро «Китай-город» — в стороны улиц Ильинки, Варварки и Китайгородского проезда.

Выйти на нечетную сторону Кутузовского проспекта к парку Победы 9 мая можно будет только из вестибюля № 1 станции метро «Парк Победы». Вестибюль № 2 будет работать на вход.

После парада Победы 9 мая ограничат вход на станции метро «Площадь Революции», «Охотный Ряд», «Александровский сад» и «Арбатская» Арбатско-Покровской линии, на станции метро «Боровицкая», «Лубянка», «Кузнецкий Мост», «Китай-город», «Пушкинская», «Чеховская», «Тверская», «Парк культуры» Сокольнической и Кольцевой линий, на станции метро «Октябрьская» Кольцевой и Калужско-Рижской линий, «Воробьевы горы», «Университет» и «Спортивная».

5 мая — парад мотоциклов

Еще одно масштабное мероприятие в Москве состоится 5 мая – в этот день пройдет ежегодный парад мотоциклов, ожидается, что участие в нем примут около трех тысяч байкеров. Мотоциклисты проедут от проспекта Академика Сахарова до Воробьевых гор. Сопровождать заезд мотоциклистов будут сотрудники столичного ГИБДД. Сбор участников назначен на 09:00.

Колонна начнет движение в 11:30 и будет двигаться от проспекта Академика Сахарова по Садовому кольцу, затем свернет на проспект Мира и проедет до памятника «Рабочий и колхозница». Там, развернувшись, двинется снова в центр. Завершится парад в 12:30 на Воробьевых горах.

В это время на Университетской площади стартует развлекательная программа. Для гостей откроются выставочные стенды, посвященные ретромотоциклам и тюнингу байков.Пройдут выступления звезд мотошоу и мотоспорта, а также состоятся показательные выступления по мотоболу, фристайлу, мототриалу, стантрайдингу. С отдельной шоу-программой выступят пилотажная группа ГИБДД «Каскад» и команды московской полиции. Инструкторы мотошколы ГУП «Мосгортранс» проведут мастер-классы, протестируют навыки управления байком и представят программы обучения. Мероприятие завершится концертом отечественных рок-исполнителей.

Паркуемся бесплатно или ездим на электричках

Как всегда парковка в Москве будет бесплатной в майские праздники. Это 29 и 30 апреля, а также 1, 2 и 9 мая.

Стоит обратить внимание и на изменения в работе наземного общественного транспорта. Так, 30 апреля, 1, 2 и 9 мая маршруты Мосгортранса будут работать по расписанию воскресного дня. Наибольшее количество подвижного состава будут выпускать с 12 до 19 часов. Метро и МЦК в дни 30 апреля, 1, 2 и 9 мая будут работать как обычно — до часа ночи.

Пригородные поезда железнодорожного сообщения 2 и 9 мая будут перевозить пассажиров по воскресному расписанию. 30 апреля и 1 мая поезда будут ходить по субботнему расписанию. 9 мая, в День Победы на самой ближней к Поклонной горе станции пригородного сообщения — Москва-Сортировочная-Киевская — будут дополнительно останавливаться 64 электрички.