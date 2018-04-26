Крымский мост поедет в мае

Автомобильное движение по Крымскому мосту будет открыто во второй половине мая. Об этом заявил на встрече с журналистами гендиректор по инфраструктурным проектам компании «Стройгазмонтаж» Леонид Рыженькин, слова которого цитирует «Крыминформ».

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«Работы на автодорожной части Крымского моста вышли на финишную прямую, готовность составляет 98%. Во второй половине мая мы будем готовы к открытию движения», – сказал Рыженькин.

От также напомнил, что

25 апреля строители завершили асфальтирование всех 19 км дороги по Крымскому мосту, также установлены все мачты освещения, завершается монтаж барьерных ограждений и нанесение разметки.

Кроме того, специалисты уже протестировали автодорожную часть Крымского моста и пришли к выводу о надежности несущих конструкций сооружения и о готовности моста к вводу в постоянную эксплуатацию. Обследования и испытания моста проводились научно-исследовательским институтом в течение нескольких недель.

Таким образом завершающий этап контроля качества строительно-монтажных работ перед итоговой приемочной комиссией уже пройден. Напомним, что

в ходе визита в Крым президента России Владимира Путина 14 марта стало окончательно ясно, что автомобильная часть моста будет сдана в эксплуатацию значительно раньше срока.

Точной даты пока нет, но строители на разных уровнях не один раз подчеркнули, что движение будет открыто в мае, к началу летнего сезона. О планах ввести в эксплуатацию автодорожную часть Крымского моста со значительным опережением сроков позже сообщал и Минтранс России.

Чтобы пустить автомобилистов на мост первыми, движение будет организовано поэтапно. Исключение предусмотрено для грузового и технологического транспорта, задействованного в строительстве железнодорожной части Крымского моста. Транспорт строителей сможет передвигаться по Крымскому мосту сразу после открытия его автодорожной части.

Такое решение обусловлено оптимизацией логистических потоков в пиковый летний сезон для снижения нагрузки на дорожную сеть Керченского и Таманского полуостровов. Ранее о возможности запустить мост именно к майским праздникам спрашивал дорожников президент Владимир Путин.

В частности, планируется, что в мае будет обеспечен сквозной проезд на 40-километровом автоподходе со стороны таманского берега (от существующей федеральной трассы А-290 до Крымского моста), без ввода в эксплуатацию транспортных развязок с местной дорожной сетью. Одновременно на крымской стороне к открытию движения в рабочем режиме будет готов автоподход от Крымского моста до развязки с трассой «Таврида». Далее движение будет идти по двум полосам существующей дороги Керчь – Симферополь.

К концу 2018 года должны быть готовы две новые полосы «Тавриды» до Симферополя, а также будут введены в полном объеме автоподходы к Крымскому мосту, что позволит снять временные ограничения на движение грузового транспорта по трассе через Керченский пролив.

Между тем некоторое время назад украинские активисты заявили, что готовят планы по блокировке строящегося Крымского моста. Если сделать это не удастся, радикалы планируют фиксировать всех, кто проезжает по мосту и добиваться в отношении них санкций.

Так, один из организаторов блокады Крыма, бизнесмен Ленур Ислямов, который в России объявлен в розыск, рассказывал о своих дальнейших действиях после строительства Крымского моста. В интервью «Обозревателю» Ислямов заявлял, что после открытия моста все, кто им воспользуется для поездки на полуостров, должны тщательно фиксироваться властями Украины.

«К ним должны применяться те же санкции, что и к артистам, незаконно посещающим Крым», — заявлял журналистом бизнесмен. Однако в Крыму уже назвали эти намерения «маразмом».

Напомним, что мост через Керченский пролив, который называют Крымским, станет самым длинным в Европе, его протяженность составит 19 километров. Пропускная способность — 40 тыс. автомобилей и 47 пар поездов в сутки, 14 млн пассажиров и 13 млн тонн грузов в год.

Параллельно строятся автомобильная и железнодорожная части, открытие последней для движения поездов запланировано на начало 2019 года. Мост начинается на Таманском полуострове, проходит по пятикилометровой дамбе и острову Тузла, пересекает Керченский пролив и выходит на берег Крыма.

В ближайшие годы от моста будет проложена скоростная трасса «Таврида», которая позволит автомобилистам в кратчайшие сроки добраться от пролива до Симферополя и Севастополя.