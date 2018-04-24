На глазах у G7: грузовик переехал пешеходов

По последним данным, количество погибших в результате наезда на пешеходов в канадском Торонто возросло до 10 человек. Число раненых составляет 15 человек, из них пятеро находятся в крайне тяжелом состоянии. Среди раненых оказались три гражданина Южной Кореи.

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Инцидент произошел на окраине города на оживленной улице Йонг в понедельник около в 13:00 по местному времени (20:00 по Москве). Позвонившие в полицию очевидцы сообщили, что белый микроавтобус внезапно выехал на тротуар и на большой скорости стал давить людей, сбивать пожарные гидранты, таранить скамейки и ларьки. Водитель двигался зигзагообразно и до остановки смог проехать полкилометра.

Свидетели трагедии приводят шокирующие подробности. Али Шейкер ехал по той же улице, когда заметил белый минивэн на тротуаре. «Он просто сбивал людей, одного за другим, это был кошмар. Я подумал, что у него сердечный приступ или что-то вроде этого и пытался преследовать его», — приводит его слова CTVnews. Довольно быстро он понял, что с водителем все нормально — фургон на скорости около 70 км/ч продолжал сбивать людей.

«Я никогда не видел такого. Я не мог поверить своим глазам — так ужасно там все было. Сбитые люди, их кровь по всей улице, на кого-то упал снесенный почтовый ящик», — поделился он пережитым.

Еще один свидетель Кеннет Ву также проезжал мимо, когда увидел бегущих прочь мужчину и женщину. Затем показался белый фургон, двигавшийся прямо на него. «Водитель посмотрел на меня, он пытался сбить меня, я отступил назад. Затем он свернул налево, где сбил старушку. Она взлетела вверх, упала на землю и… потом наехал еще на одного парня и продолжил движение», — сообщил очевидец.

Ву не сомневается, что водитель действовал специально. «Он двигался на людей так, будто целился в них», — сказал Ву, отметив, что не может забыть картину залитой кровью улицы.

«Он выглядел очень злым, но также казался и напуганным», — подытожил очевидец.

Водителя удалось задержать спустя полчаса после обращения в полицию. Местные СМИ назвали его имя — это 25-летний Алекс Минассян, никогда не состоявший на учете в полиции. Он проживает совсем неподалеку от места ЧП, в севером пригороде Торонто Ричмонд-Хилл. В его профиле в LinkedIn указано, что он студент в колледже Сенека.

Мотивы его поступка неизвестны, и до их огласки однозначной версии случившегося у местных силовиков нет. Также не ясно, имелись ли у Минассяна сообщники. Свою помощь в расследовании наезда канадцам уже предложили власти США.

Шеф полиции Торонто Марк Сондерс уклонился от однозначного ответа на вопрос журналистов, был ли инцидент терактом, отметив, что еще рано делать выводы.

Ранее глава министерства общественной безопасности Канады Ралф Гудэйл подчеркнул, что «подозреваемый не связан с какой-либо организованной террористической группой и не представляет большую угрозу национальной безопасности». В эти дни город принимает высокопоставленных гостей. Встреча глав внешнеполитических ведомств G7 проходила в Торонто с 22 по 23 апреля. 23-24 апреля здесь проходят переговоры министров внутренних дел и безопасности. По словам Гудэйла, у властей не было информации, что участники саммита могут стать жертвой теракта.

В полиции организовали две горячие линии: одну для членов семей жертв и пострадавших, а другую для сбора информации о ЧП от свидетелей.

Несмотря на осторожность в формулировках со стороны официальных лиц, местные жители и СМИ прямо называют инцидент терактом.

Напомним. что исламские террористические группировке в последнее время все чаще используют грузовики в качестве оружия. Печальную известность в 2016 году получили теракты в Ницце и Берлине, которые прошли по схожему с инцидентом в Торонто сценарию. В общей сложности в них погибли тогда около 100 человек.