Ход рублем: за права возьмут втридорога

Кабмин на заседании 19 апреля одобрил рост пошлин за оформление загранпаспортов нового поколения, национальных водительских удостоверений, а так государственную регистрацию транспортных средств и другие регистрационные действия, связанные с выдачей свидетельства о регистрации транспортного средства нового поколения.

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Соответствующие поправки в Налоговый кодекс были разработаны МВД России и опубликованы еще летом 2016 года. Спустя почти год, в июне 2017-го, инициатива получила поддержку правительственной комиссии по законопроектной деятельности. После одобрения на заседании кабмина документ будет внесен на рассмотрение в Госдуму.

Так, в МВД хотят втрое увеличить госпошлину за госрегистрацию транспортных средств и выдачу соответствующего пластикового свидетельства нового поколения. Теперь водителям придется заплатить за это не 500 рублей, а 1500. За выдачу водительских прав нового образца в МВД хотят взымать 3000 вместо нынешних 2000 рублей.

Также поправки предусматривают увеличение госпошлины за оформление биометрического загранпаспорта с нынешних 3,5 тыс. рублей до 5 тыс. рублей, за оформление загранпаспорта ребенку в возрасте до 14 лет — с 1,5 тыс. до 2,5 тыс. рублей.

Далеко не все водители помнят, что им и сейчас вовсе не обязательно платить за «пластиковые» права 2000 рублей. В п.43 ст. 333.33 Налогового кодекса России предусматривается, что автомобилисты могут оформить и бумажные, заламинированные водительские права старого образца — размер пошлины в этом случае составляет всего 500 рублей, и повышать ее в правительстве сейчас не предлагают.

Но на практике получить такие права в последние годы практически невозможно — сотрудники ГИБДД, иногда по объективным причинам, например, ввиду отсутствия оборудования, просто отказывают в их выдаче. Но и в этом случае водитель может добиться своей правоты, требуя предусмотренной законом госуслуги — в крайнем случае можно обжаловать неправомерное решение инспектора у его руководства, в прокуратуре или суде.

В качестве оправдания для роста госпошлин в правительстве называют существенные бюджетные расходы.

«В связи с применением электронного носителя информации при изготовлении документов нового поколения и необходимостью создания инфраструктуры обработки и хранения данных фактические затраты федерального бюджета на предоставление государственных услуг по выдаче таких документов возрастут. Установленные действующей редакцией Налогового кодекса размеры государственных пошлин позволяют компенсировать расходы федерального бюджета не более чем на 42% от фактических затрат», — говорится в пояснительной записке к документу.

Ее авторы подчеркивают, что и предлагаемое повышение сборов позволит лишь «частично компенсировать затраты федерального бюджета на создание инфраструктуры для внедрения документов нового поколения, содержащих электронные носители информации».

При этом не стоит забывать, что при оплате госпошлин за оформление документов, в том числе загранпаспортов и водительских прав, через портал госуслуг действует скидка в размере 30%.

Пошлина за оформление загранпаспорта вообще не взимается с жителей Калининградской области, а также с жителей Крыма и Севастополя, имевших до присоединения к России украинский загранпаспорт.

Координатор сообщества «Синие ведерки» Петр Шкуматов в беседе с «Газетой.Ru» отметил, что сейчас происходит радикальное изменение самой парадигмы взаимодействия граждан и государства.

«По сути, сейчас государство начинает выступать как некая коммерческая структура. Выдача удостоверений, паспортов у нас теперь, как выясняется, не является некой государственной услугой, предоставляемой по умолчанию, а оборачивается неким самоокупаемым процессом, когда чиновники сначала вкладывают бюджетные деньги в какое-то оборудование, а потом в принудительном порядке предлагают гражданам возместить понесенные на это затраты.

Хотя тот же бюджет и так формируется из наших налогов», — заявил Шкуматов. Он также выразил уверенность, что инициатива правительства будет одобрена парламентом в кратчайшие сроки и без лишних дискуссий.