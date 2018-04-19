«Зачем тебе проблемы, тебе еще здесь жить»

В Омской области набирает обороты скандал, вызванный довольно безобидным сообщением жительницы Полтавского района в соцсетях, которая посетовала на ужасные дороги в райцентре.

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Жительница рабочего поселка Полтавка Екатерина Прец написала пост в соцсети «Одноклассники» 6 апреля. Сейчас он уже удален, но женщина сделала его скриншот.

Как пояснила «Газете.Ru» сама Прец, она не сообщила ничего экстраординарного — просто рассказала то, что видит и знает каждый житель райцентра: из-за ужасающего состояния дороги в сторону Омска местные жители последние несколько лет «убивают» свои машины, в поселок отказываются ездить таксисты и «скорая помощь» — больных в экстренных случаях эвакуируют вертолетом.

«Трехкилометровая дорога до Щербакуля в таком состоянии, что там даже «КамАЗ» проехать не может, вязнет, не то что легковушка, хотя мы знаем, что деньги на нее выделяются. Так, в 2017 году по документам там вообще был капитальный ремонт», — заметила Прец.

Дороги в самом селе из-за обилия грязи также напоминают скорее болото — это подтверждается и фотографиями.

После поста местные жители стали активно его комментировать и выражать поддержку автору. Заговорили жители Полтавки и о необходимости создать инициативную группу, организовать митинг и позвать журналистов из Омска. То ли из-за желания жителей организовать митинг, то ли из-за угрозы рассказать о ситуации в поселке областной прессе, но на пост очень остро отреагировала первый замглавы района Валерия Никитина. Она тут же написала заявление в полицию, разглядев в действиях активистки экстремизм.

«Там содержится дезинформация, допускаются экстремистские, на мой взгляд, высказывания в отношении всех уровней власти. Фамилии называются и губернатора, и президента. Это рассчитано на определенную аудиторию. Но в комментариях я не могла ничего объяснить, это не уровень власти. Поэтому написала обращение в полицию», — цитирует издание «Сибирь.Реалии» Никитину. В четверг чиновница была недоступна для комментариев, уехав из администрации по делам.

По словам Прец, уже 7 апреля к ней домой пришла делегация местных полицейских.

«Они не стали заходить дом, пригласили меня сесть в машину. Показали заявление Никитиной. Я ознакомилась. Там было, что я экстремист. Сказали: зачем тебе проблемы, тебе еще здесь жить, и что лучше удалить этот пост. Я отказалась. Написала объяснительную, что не преследовала экстремистские цели, рассказала, что хотим нормальную дорогу, что хватит кормить нас завтраками», — отметила Прец.

По ее словам, неофициально сами силовики понимали правоту женщины и выражали ей поддержку, но посетовали, что вынуждены реагировать на заявление. При этом копию самого заявления Никитиной ей на руки так и не дали.

Спустя неделю Прец все-таки удалила пост, но сделала это не под нажимом, а сама. Как поделилась Прец, обсуждение ситуации в комментариях стало слишком бурным, и чтобы среди жителей не накалялись страсти, она решилась на такой шаг.

Тем не менее, продолжает активистка, заявление Никитиной до сих пор рассматривается, и полиция пока никакого решения на этот счет не приняла. «После меня они принялись отрабатывать тех, кто просто оставлял комментарии. Выясняют, кто такие, на каком основании вступили в дебаты, ну и так далее, — перечислила женщина. --

Вот буквально только что к одному из участников обсуждения поста, который живет вообще в Омске, приехали наши полицейские, требуют, чтобы он написал бумагу, что дороги у нас в Полтавке хорошие и никаких претензий к администрации он не имеет. Я сразу же позвонила начальнику угрозыска нашего, он на это ответил, что кто-то из участников обсуждения все равно должен сесть за это».

По странному совпадению в ночь четверг кто-то проколол на автомобиле Прец колесо. «Неизвестная личность проколола мое колесо шилом с боку, шиномонтажники сказали отверстие мелкое и явно кто то его пробил», - рассказала женщина.

Несмотря на явное давление, Прец планирует все же организовать митинг в райцентре, на который могут выйти около 500 человек. «Завтра у нас пройдет собрание инициативной группы, где решим вопрос о дате проведения митинга, после этого направим соответствующие документы в местную администрацию, чтобы все по закону согласовать», — говорит активистка.

После того как об инциденте сообщил ряд СМИ, в том числе федеральных, ситуация начала складываться явно не в пользу местных чиновников. Действия районных властей и силовиков теперь вынуждены комментировать в руководстве области и региональной полиции.

В пресс-службе УМВД по Омской области дали понять, что в курсе ситуации в Полтавке. «Мы сможем прокомментировать эту ситуацию чуть позже», — пообещал «Газете.Ru» глава пресс-службы Алексей Командыков.

Глава пресс-службы врио губернатора Омской области Анастасия Гуливатенко сообщила ИА «Город55», что на текущий момент по сложившейся ситуации проводится проверка, выясняются обстоятельства произошедшего, в том числе правомерность обращения в полицию Никитиной. «Александр Бурков (врио губернатора региона — «Газета.Ru») прокомментирует ситуацию по итогам проверочных мероприятий», — добавила Гуливатенко.