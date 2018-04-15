Дело «трезвого мальчика»: Алисова может выйти на свободу

Как стало известно «Газете.Ru», осужденная по скандальному делу о ДТП, в котором погиб шестилетний Алексей Шимко из подмосковной Балашихи, просит отсрочки наказания. В апреле Ольга Алисова подала в Железнодорожный городской суд Московской области соответствующее ходатайство. На основании ст. 82 УК России

Алисова просит об отсрочке назначенных ей трех лет колонии-поселения до тех пор, пока ее малолетней дочери, которую женщина воспитывала одна, не исполнится 14 лет. Сейчас девочке 10 лет.

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Ранее защита Алисовой уже обращалась с аналогичной просьбой в Московский областной суд в рамках апелляции на приговор, вынесенный в Железнодорожном после резонансного ДТП, которое произошло в апреле 2017 года. Тогда адвокат Наталья Куракина просила суд отправить дело на новое рассмотрение. В свою очередь Алисова, в случае отказа по апелляции, просила разрешить суд дать ей возможность воспитывать дочь.

«Ребенок сменил место жительства, школу, друзей, я не могла отправить ее к бабушке, пришлось перевести в другой город, у нее стресс, она не спит и плачет по ночам. Я прошу отменить приговор, или же дать мне отсрочку, — говорила Алисова в суде.

– Алешу уже не вернуть, это был несчастный случай, а моя дочь ни в чем не виновата».

Несмотря на просьбы Алисовой и жесткий напор ее адвоката, 1 марта 2018 года Мособлсуд оставил приговор Алисовой без изменений. Что касается просьбы об отсрочке, Моспоблсуд рекомендовал обратиться с этим ходатайством опять в Железнодорожный, что и было сделано.

Напомним, что в настоящее время дочь Алисовой воспитывает ее родная сестра, которая оформила над девочкой опекунство. Муж женщины до сих пор отбывает срок в колонии за участие в похищении человека, как и его старший брат — об этом в эфире «Первого канала» рассказывала мать Алисовой.

При этом осужденная находилась в СИЗО с 7 июля 2017 года вплоть до рассмотрения апелляции 1 марта 2018 года. Это значит, что в колонии-поселении ей придется провести как минимум на восемь месяцев меньше.

Отец мальчика просит оставить Алисову в колонии-поселении

Как и следовало ожидать, отец мальчика Роман Шимко оказался категорически против того, чтобы виновницу ДТП, в котором погиб его сын, отпустили на свободу. Шимко уже направил в Железнодорожный районный суд, а также в Мособлсуд ходатайства об отказе в удовлетворении просьбы Алисовой (документ имеется в распоряжении «Газеты.Ru»).

В своей жалобе он напоминает, что женщина так и не раскаялась в произошедшем. Он утверждает, что Алисова и ее близкие до сих пор винят в произошедшем дедушку мальчика, который пошел с ним на прогулку в тот роковой день.

«Осужденная Алисова в ходе предварительного и судебного следствия вину в совершении преступления по части 3 ст. 264 УК РФ не признала, также, как и ведение телефонных разговоров во время совершенного ею ДТП, — говорится в тексте жалобы. — Наезд на малолетнего Алексея Шимко виновница смертельного ДТП считает «несчастным случаем». — Свое преступное деяние Алисова не осознала в должной мере. Смертельный наезд на ребёнка, которого она еще и протащила более 10 метров, сделав его смерть крайне мучительной, осужденная с самого начала описывала в циничных выражениях, таких как «ребенок выпрыгнул», «почувствовала препятствие в движении», «не могла видеть».

Последнее утверждение укрепляет пострадавшую сторону в обоснованном мнении о том, что Алисова осуществляла управление автомобилем в измененном сознании, поэтому неоднократно меняла показания».

При этом Шимко в своей жалобе обращает внимание на то, что дочь Алисовой сейчас находится в хороших условиях.

«Из официальных документов, содержащихся в седьмом томе уголовного дела о ДТП, следует, что в отношении ребенка Алисовой была своевренно установлена опека, которую осуществляет ее сестра по фамилии Комзарова. Дочь осужденной проживает в полной семье. В установленном законом порядке опекуны получают необходимую денежную компенсацию. Эти средства являются достаточными для содержания ребенка. Социальное положение ее дочери во время отбывания наказания в колонии-поселении ни в коей мере не ухудшится, так как и мать Алисовой трудоустроена медсестрой, имеет стабильный доход и в состоянии участвовать в воспитании ребенка своей дочери», — говорится в обращении Шимко.

Мнение адвоката

В беседе с «Газетой.Ru» адвокат Александр Липатников заявил, что суды нередко идут навстречу матерям, обратившимся с подобными просьбами. В дальнейшем осужденные, как правило, в колонию-поселение уже не попадают. «Суды назначают наказание с отсрочкой его исполнения, потому что это категория преступления относится к совершенным по неосторожности, такие деяния не были запланированы, — сказал Липатников.

— И достаточно частым явлением становится ситуация, когда никто в колонию уже не попадает, даже когда дети достигают 14-летнего возраста: объявляются всевозможные амнистии, человек может обратиться с заявлением о досрочном снятии судимости. И, как правило, все это заканчивается ничем.

При этом если делу сопутствует громкий резонанс, это может оказать на суд какое-то давление. Такое действительно происходит, хотя этого быть и не должно: закон для всех одинаков. Это же конкретное дело действительно очень громкое и какое решение примет суд – большой вопрос».

История дела о мальчике из Балашихи

Напомним, что ДТП, которое стало известно на всю страну из-за странных обстоятельств, сопутствующих его расследованию, произошло 23 апреля 2017 года во дворе жилого дома в Балашихе. Около 19.00 шестилетний ребенок вместе с дедушкой возвращался с прогулки — они несколько часов провели на детской площадке неподалеку.

В тот момент, когда мальчик перебегал дорогу по направлению к его подъезду, ребенка сбил автомобиль Hyundai Solaris, за рулем которого находилась местная жительница Ольга Алисова. По словам большого количества очевидцев, она ехала со значительным превышением скорости. Свидетели на суде показали, что автомобилистка переехала ребенка передними и задними колесами и протащила его по дороге около 10 метров — экстренного торможения она не применяла.

Внимание СМИ к расследованию ДТП привлек отец погибшего ребенка, служащий Росгвардии Роман Шимко, который рассказал о трудностях с возбуждением уголовного дела, а также о том, что в крови мальчика нашли алкоголь.

15 ноября Железнодорожный суд Балашихи признал 31-летнюю автомобилистку Ольгу Алисову виновной в совершении смертельного ДТП и приговорил ее к трем годам колонии-поселения и выплате потерпевшей стороне 2,5 млн рублей в виде моральной компенсации. Приговор не устроил обе стороны и они направили апелляции в Мособлуд. Но и он оказался непреклонен и 1 марта 2018 года принял решение оставить назначенное Алисовой наказание в силе без каких-либо изменений.