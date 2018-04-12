Смертельный удар: детей опрокинули в кювет

По данным подмосковной полиции авария произошла в четверг около 16.00 в Пушкинском районе на 61-м километре трассы А-107 (Московское малое кольцо). На узкой двухполосной дороге столкнулись экскурсионный автобус Volvo, в котором находились 54 человека, в том числе 40 детей, и ВАЗ-2109.

Как именно произошло столкновение пока не совсем понятно. Оба транспортных средства остались каждый на своей полосе, но при этом автобус, следовавший из Ногинска в Клин, опрокинулся на бок в кювет.

Яндекс.Карты Обстановка на трассе А-107 после аварии с участием автобуса, скриншот сервиса «Яндекс.Карты», 12 апреля 2018 года

Водитель легковушки с номерами Ярославской области погиб на месте ДТП — шансов выжить, судя по чудовищным повреждениям автомобиля, у него не было. Первоначально сообщалось, что за помощью к медикам обратились 15 детей, однако затем другой источник отметил, что в аварии пострадали шесть человек, в том числе пятеро детей.

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Позже, в полиции уточнили, что в медучреждения доставлены шестеро детей и двое взрослых. При этом, очевидно, не учитывались те, кто получил незначительные травмы и кому медики оказали помощь прямо на месте.

«Ехал по «бетонке» со стороны Ярославки. Там автобус перевернулся с детьми. Сейчас там не проехать, видел, что «скорая» едет, пожарные. Это «бетонка» в районе Красноармейска. Автобус в кювете и там детей вытаскивают. Похоже, столкновение с машиной. Там на другой стороне «девятка» была. Возможно лобовое, потому что она всмятку. Машин много вокруг. Мужики повыбегали, стали помогать», — описывал происходящее один из очевидцев радиостанции «Говорит Москва».

По данным сервиса «Яндекс.Пробки» на месте аварии образовалась гигантская пробка – на узкой дороге машинам экстренных служб приходилось парковаться на проезжей части.

Кроме того, позже очевидцы сообщили, что прямо на дороге приземлился вертолет – после чего движение было перекрыто.

Фоторепортаж: Автобус с детьми перевернулся после ДТП в Подмосковье __is_photorep_included11715223: 1

Очевидно, что в ближайшее время по факту аварии в полиции будет возбуждено уголовное дело по ст. 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств).

Также свою проверку уже начало региональное управление Следственного комитета. В своем сообщении ведомство фактически первым сообщило, что именно легковушка выехала на встречную полосу, врезавшись в автобус.

«В Подмосковье следователи устанавливают обстоятельства ДТП на 67-км автодороги А-107. А/м ВАЗ-2108, выехав на встречную полосу, столкнулась с автобусом, привозившим детей. Водитель автомобиля скончался, — говорится в сообщении СК в Telegram. — На место происшествия выехали следователи и криминалисты. Организовано проведение доследственной проверки».

В данном случае ведомство, скорее всего, займется проверкой того, как была организована перевозка детей.

По количеству смертей на дорогах Россия занимает первое место в Европе. Несмотря на снижение аварийности, наметившееся в последнее годы, количество погибших в ДТП ежегодно измеряется десятками тысяч. В частности, в 2017 году на дорогах погибли 857 детей и подростков до 18 лет.

Одной из самых громких аварий стала трагедия в Ханты-Мансийском автономном округе, где 4 декабря 2016 года в столкновении автобуса и грузовика погибли 10 детей в возрасте от 12 до 14 лет. Всего жертвами столкновения стали 12 человек, еще около трех десятков получили ранения.

В ходе расследования аварии вскрылись многочисленные грубые нарушения, как при организации перевозки детей, так и в работе госорганов. В частности, уже позже к уголовной ответственности были привлечены сотрудники ДПС, которые не отобразили в базе лишение прав у водителя грузовика, столкнувшегося с автобусом. Прав шофер лишился за полгода до трагедии, после чего беспрепятственно продолжал ездить по дороге — соответствующие сведения в системе появились лишь сразу после трагедии.

После аварии с автобусом на федеральном и региональных уровнях были выдвинуты ряд законодательных инициатив, касающихся перевозки детей, однако далеко не все инициативы дошли до практический реализации.