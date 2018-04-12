«Эй, подвиньтесь»: мажору из перехода подбирают статью

Столичные полицейские проводят проверку после скандального заезда автомобилиста прямо через заполненный людьми подземный переход. Все свое «путешествие» водитель разместил в инстаграме, откуда запись стремительно распространилась по соцсетям. Пока известно, что инцидент произошел в районе платформ Окружная и Петровско-Разумовская на севере Москвы: посмотревшие ролик местные жители уже узнали местность.

На коротком видео сидящий за рулем иномарки, предположительно Toyota или Lexus старых поколений, выходец с Кавказа заезжает в заполненный людьми узкий подземный переход и медленно едет по нему. Вместе с сидящим сзади приятелем они весело обсуждают происходящее, а идущим людям предлагают «подвинуться».

Реклама

При этом пассажир, снимающий видео, поясняет, что они едут таким маршрутом по необходимости. Проходящим мимо людям не остается ничего иного, как прижиматься к стенам и уступать иномарке дорогу – некоторые разводят руками и возмущаются поведением автохама, однако никаких других, более решительных действий по остановке водителя не предпринимают. Пока не известно, когда именно была сделана съемка: в популярном инстаграме ролик появился 10 апреля, а свой инстаграм под именем sult_500 водитель экстренно удалил.

Как заявили «Газете.Ru» в столичной ГИБДД в настоящее время по факту размещенного видео проводится проверка.

Скорее всего, личность водителя и его друга еще не установлена. При этом в ведомстве затруднились ответить, по какой именно статье автохаму грозит ответственность. Так, оказалось, что в целом сам переход с трудом подходит под определение тротуар, а наказание за опасное вождение в КоАП пока не появилось.

Источник «Газеты.Ru» в МВД предположил, что, скорее всего, за такое поведение можно привлечь по административной статье за «мелкое хулиганство».

В этом случае нарушителю грозит арест на срок до 15 суток.

Между тем местные жители в соцсетях рассказали, что в районе платформы «Окружная» проехать автомобилям сейчас по-другому нельзя: проезд закрыт, приходится ехать в объезд и делать приличный крюк.

«Алтуфьевское шоссе, Дмитровка и разворот на Дубнинской улице или Бескудниковском бульваре», — рассказали автомобилисты, тем не менее не оправдывая поступок водителя.

Примечательно, что уже на следующий день после публикации записи в сети, руководитель управления столичной ГИБДД Виктор Коваленко заявил СМИ, что каждое утро в 7 утра проводит так называемый прием дежурства, где, в частности, обсуждаются появившиеся в прессе новости. По негативным материалам назначается проверка.

В ее рамках устанавливаются время, место и обстоятельства происшествия, нарушитель и в дальнейшем принимаются меры в его отношении. По его словам, отношение к таким автохамам и к выходкам «золотой молодежи» будет предельно строгим и уйти от ответственности за такое позерство не получится.

«Откровенное пренебрежение ПДД, хамство на дороге вызывают резонанс в обществе, ведь все это выкладывается в интернет, — заявил Коваленко. — Этот негодяй, нарушивший правила, выложил этот ролик и ждет реакции. Реакция будет жесточайшая — по каждому факту, информация о котором появляется в соцсетях или в прессе, сразу назначается служебная проверка», — сказал он.

Не исключено, что в четверг одним из тем обсуждения на утренней «летучке» у Коваленко стала по пешеходному переходу.

Что происходит с «героями» роликов

Истории любителей похватстать своим вызывающим поведением складываются по-разному. Некоторым удается дождаться, пока шум и внимание СМИ спадет и при этой ускользнуть от ГИБДД. Но есть и другие примеры. Одним из наиболее резонансных видеороликов, который взбудоражил соцсети за последнее время, был посвящен ребенку, который ехал за рулем Gelandewagen на МКАД.

На видеозаписи, снятой из салона старенького, но, тем не менее, премиального внедорожника Gelandewagen в конце ноября 2017 года, видно, как маленький мальчик держится за руль и выполняет некоторые маневры на достаточно высокой скорости. Все происходит на столичном МКАД. Ребенок сам выезжает со съездов, притормаживает и даже устраивает игры в «шашечки» с другими автомобилями. Снимает малолетнего водителя мужчина, который сидит справа на пассажирском кресле и комментирует происходящее. «Малой на «Гелике» едет по МКАД. А вы, со скольких лет за рулем, ребят?», — спрашивает мужчина за кадром.

При этом на некоторых кадрах видно, что руль ребенку помогает держать женщина – ее руки с ярким маникюром иногда поворачивают руль и можно догадаться, что мальчик сидит у нее на коленях. Но чаще всего ребенок едет самостоятельно и выполняет команды. В столичной ГИБДД после поднятого резонанса в СМИ заявили, что изучают видеоролик, на котором ребенок за рулем автомобиля едет по МКАД. Однако о результатах этой проверки пока ничего не известно.

А вот прославившийся объездом пробок по тротуару у стен Кремля в Москве молодой человек сам сдался полиции. Видеозапись, на которой водитель BWM жалуется на трафик и, распугивая пешеходов, объезжает заторы по пешеходной зоне, появилась также в конце ноября прошлого года и вызвала очередную волну возмущения поведением «золотой молодежи». По неподтвержденным данным, за рулем был 18-летний сын столичного бизнесмена. Нарушитель ПДД явился с повинной сам.

«Собственник вышеуказанного транспортного средства явился в 1-й Специализированный батальон ДПС ГИБДД ГУ МВД России по Москве, полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном. В отношении него составили административный материал по ч. 2 ст. 12.15 КоАП РФ (нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда или обгона).