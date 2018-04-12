«Тихая паника»: как подорожают автомобили

Резкое ослабление курса рубля на бирже уже привело к тихой панике на потребительском рынке: россияне по привычке принялись скупать бытовую технику, избавляясь от излишков накоплений. Что касается авторынка, то, как уверяют дилеры, повторения сценария 2014-2015 годов, когда покупатели сметали из салонов новые автомобили, пока те в очередной раз не подорожали, продавцы не ожидают. Тем не менее

в Минпромтрге признают, что нестабильный рубль в первую очередь повлияет на ввозимые иномарки: они безусловно подорожают.

С локализованными моделями, заверили «Газету.Ru» в ведомстве, должно быть легче, поскольку доля рублевой составляющей в цене на машины российской сборки продолжает расти.

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«В 2018 году мы абсолютно точно выйдем на новые рекорды по экспорту автомобилей из России, — заявил, отвечая на вопрос «Газеты.Ru» на форуме Ассоциации «Российские автомобильные дилеры» заместитель министра промышленности и торговли Александр Морозов (в 2017 году по данном Минпромторга из России было экспортировано 100 тыс. автомобилей, — «Газета.Ru»). — Значительное количество брендов сейчас заканчивают инвестиционный цикл по локализации производства в России. На сегодняшний день себестоимость производимых ими в России автомобилей более чем на половину имеет рублевую составляющую. Это в среднем на 15% больше, чем в 2013 году.

У некоторых западных брендов уровень рублевой составляющей в цене автомобиля превышает 80%. Это значит, что столь такое драматическое изменение курса валют не изменит себестоимость автомобиля.

Но есть и второй момент: импортные автомобили безусловно подорожают. Но 86% продаж на российском авторынке сейчас приходится именно на локализованные модели».

Говоря о возможности выделения господдержки для отрасли Морозов лишь отметил, что в Минпромторге будут внимательно следить за происходящим и намекнул, что ведомство заинтересовано в поддержке внутренней потребительской активности.

Что касается динамики цен на автомобили, а не просто их себестоимости, замминистра заявил, что в первую очередь изменение ценовой политики будет зависеть от целей автокомпаний.

«У всех автопроизводителей есть своя тактика, свое видение своей рыночной доли, — сказал Морозов. – Кто-то может захотеть увеличивать свою маржу, а кто-то — увеличивать себестоимость, либо нарастить долю продаж или вытеснить конкурентов. Некоторые вовсе готовы торговать в себе убыток. И вопрос о ценах на таком беспрецедентно сложном авторынке, как российский – очень сложен. Да, на какие-то модели повлиял выросший утильсбор, но и оказанная отрасли господдержка тоже повлияла. Это очень сложная комбинация факторов».



В свою очередь президент Российского объединения автодилеров России (РОАД) Олег Мосеев заявил «Газете.Ru», что не ожидает резкого роста спроса на автомобили на фоне падения рубля.

«Ситуация изменилась, у клиентов нет уверенности в завтрашнем дне, — сказал Мосеев. — Если раньше все думали, что это не надолго, то теперь поняли, что это лет на 20-ть.

Поэтому мое мнение: повышенного спроса ждать не стоит, даже напротив, с таким курсом рубля мы можем вернуться к отрицательной динамике продаж. Дело в том, что пока авторынок не восстановился окончательно. Так, в прошлом году существенная доля автомобилей была куплена при помощи программ господдержи. В этом же году их доля существенно меньше и оптимизма у меня нет, только надежда».

Дорогие иномарки будут скупать впрок

В свою очередь аналитик «Алор Брокер» Алексей Антонов считает, что на текущий момент все же.

стоит ожидать небольшого роста продаж новых импортных автомобилей. Речь идет о среднеценовом и премиальном сегментах.

Такие всплески, напомнил он, встречались неоднократно на протяжении последних трех лет и приходились именно на периоды резкого падения курса рубля.

«По большей части речь идет об импульсивных и ранее отложенных покупках, которые совершаются исходя из оценки потребителем риска обесценивания собственных рублевых накоплений, а также ожиданий относительно роста стоимости импорта в связи с девальвацией рубля. Максимальны эффект — 2-3% роста продаж», — заявил эксперт в беседе с «Газетой.Ru».

По оценке Антонова, пока говорить о долгосрочном падении рубля нельзя. Но, если через две недели курс рубля останется на отметке около 65 руб. за доллар США и 80 рублей к евро, ситуация в корне поменяется:

это будет означать, что дешевый рубль — это всерьез и надолго. И вот тогда, по мнению эксперта, может произойти скачок продаж на авторынке.

«Приведет это, во-первых, к резкому скачкообразному росту продаж имеющихся у дилеров автомобилей, как это было в начале 2015 года, что может добавить дополнительные 15-20% продаж. Но далее последует спад, в первую очередь в среднеценовом сегменте, где все еще достаточно высока доля импорта, который вырастет в цене на 8-12% в результате обесценивания рубля», — прогнозирует эксперт.

Падение курса рубля на 10% в течение 3-х торговых сессий вряд ли может быть основанием для срочного пересмотра цен производителями и продавцами автомобилей: волатильность на валютном рынке сейчас настолько высока, что цены ходят на 3-4% в день как вверх, так и вниз. Тем более, что валютные риски у крупных продавцов застрахованы покупкой фьючерса, и они в любом случае не несут финасовых потерь, продавая текущие запасы по текущим ценам.

Что же касается новых импортных контрактов, то цены в них будут повышаться, а объемы импорта снова драматично падать, как это было в период 2014-2015 гг.

Импорт будет падать

В том, что текущая ситуация на авторынке приведет к дальнейшему падению продаж импортных автомобилей уверен директор экспертной группы Veta Дмитрий Жарский

«В 2017 году импорт легковых автомобилей в Россию упал на 3-4%, в 2018 году можно ожидать более быстрого падения, на 5-10%, в том числе и потому, что покупательная способность населения еще не успела восстановиться после девальвации 2014-2015 гг.», — сказал Жарский «Газете.Ru».

Эксперт считает, что от накоплений в рублях, доля которых, по опросам, составляет до 68%, избавляться уже поздно. Однако предполагает, что какая-то часть населения все-таки попытается это сделать.

«Отечественные производители, например, «АвтоВАЗ» снова получат небольшую фору перед конкурентами за счет цены. Цены на импортные автомобили 2018-го года вырастут как минимум на 10-15%», — считает Жарский.

Между тем директор по развитию компании «Рольф» Владимир Мирошников заявил «Газете.Ru», что в случае, если курс рубля не вернется к своим исходным значениям, то в среднесрочной перспективе цены на автомобили вырастут и отыграют курсовую разницу. Это касается в том числе и автомобилей, которые производятся в России, поскольку доля импортных комплектующих в их производстве по-прежнему достаточно высока.

«Однако мы не ждем резкого, одномоментного повышения цен. Скорее всего, этот процесс будет происходить постепенно, как мы это наблюдаем в течение последних месяцев, — сказал Мирошников.

При этом мы уже отмечаем некоторое оживление спроса на автомобили — это касается всех сегментов рынка. Таким образом, изменения структуры спроса не происходит: люди в первую очередь интересуются теми же ликвидными моделями и комплектациями, что и до курсовых колебаний рубля, но настроены сделать покупку скорее, чтобы опередить возможное повышение цен».

По мнению эксперта, в среднесрочной перспективе цены на автомобили будут расти и отыграют изменение курса рубля. Но происходить это будет постепенно, с определенной задержкой.