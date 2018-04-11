Чемпион по хамству: хоккеиста не пропустили на «встречке»

Александр Семин, красноярская знаменитость, выехал на встречную полосу на пересечении с проспектом Свободный и устроил настоящий скандал. Видео с авторегистратора выложили 9 апреля на канале Youtube с характерным названием «Автохамы Красноярска», и запись моментально вызвала большой резонанс в соцсетях и СМИ.

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Съемка велась из автомобиля второго участника конфликта, который из принципа не стал пропускать неизвестного на тот момента водителя на большом пикапе Toyota и заставил того понервничать.

На видеоролике хорошо видно, как пикап, за рулем которого сразу же распознали известного хоккеиста, движется по встречной полосе и путь ему преграждает автомобиль с регистратором. Последний не идет на уступки и не пропускает Toyota. Семин эмоционально реагирует, крутя пальцем у виска, затем из Toyota выходит пассажир. В пожилом человеке пользователи признали отца хоккеиста — Валерия Семина, по совместительству главу федерации хоккея Красноярского края.

Семины, видимо, пытаются договориться с принципиальным водителем, в ходе разгоревшейся перепалки то и дело возвращаясь в салон своей машины. Апогеем противостояния стал плотный пинок Семина-старшего по автомобилю осмелившегося не пропустить семейство водителя.

В конце концов водитель второго автомобиля вынуждает Семиных сдать назад и вернуться на свою полосу.

Всего за пару дней видеозапись конфликта набрала около 70 тысяч просмотров. Пользователи явно разочарованы поведением знаменитого хоккеиста и кумира многих болельщиков, не жалея в его адрес гневных комментариев, большинство из которых «не для печати» (орфография и пунктуация сохранены):

«Да...разочарован такими национальными героями...»

«Вот что делают с человеком деньги и слава. Отстой а не пацан и папа его на букву М....»

«Позор! Такие люди должны пример остальным подавать. Просто стыдно человек которого уважали оказался быдлом»

Новостной портал «НГС» выяснил подробности у Валерия Семина. Президент федерации хоккея не стал отрицать участия в конфликте:

«Мы опаздывали в аэропорт. Оставалось два метра до перекрестка, там машин не было», — оправдывался Семин-старший.

На фоне резонанса краевая ГИБДД поспешила сообщить о начале проверки по факту инцидента.

Как выяснила «Газета.Ru», по прошествии двух дней после появления записи проверка до сих пор продолжается, более того, находится на начальной стадии и наказывать агрессивного водителя никто не спешит.

В ГИБДД Красноярского края отметили, что пока даже не установили личность водителя белой Toyota.

Только после этого в ГИБДД собираются вызвать нарушителя в отдел для разбирательства. «Газета.Ru» направила официальный запрос в краевое ГУ МВД с просьбой сообщить об итогах проверки.

Когда личность водителя Toyota все же установят, на него может быть составлен протокол по ч.4 ст. 12.15 КоАП РФ (выезд в нарушение ПДД на полосу, предназначенную для встречного движения), что грозит нарушителю наложением административного штрафа в размере пяти тысяч рублей или лишением прав на срок от четырех до шести месяцев.

Александру Семину 34 года, он двукратный чемпион мира по хоккею в составе сборной России. Несколько сезонов играл за команды НХЛ, затем переехал обратно в Россию. В конце 2017 года вернулся в команду родного для себя Красноярска — «Сокол».

Известные спортсмены регулярно попадают в «переделки» за рулем. И почти каждый раз это становится объектом пристального внимания общественности.

Самым скандальным в этом отношении является известный футболист, нападающий «Зенита» и сборной России, Александр Кокорин. На его счету немало «подвигов». В частности, в феврале 2017 года он был задержан в центре Москвы за езду по встречке на собственном Bentley. Спортсмен был лишен водительских прав на четыре месяца. Адвокат Кокорина пытался оспорить наказание, но, учитывая многочисленные предыдущие нарушения ПДД, суд остался непреклонен.

Незадолго до этого пресса пестрила заголовками о скандальном ДТП с участием футболиста «Локомотива» Дмитрия Тарасова, который больше известен не столько своими подвигами на футбольном поле, сколько непродолжительным браком с Ольгой Бузовой. На него подавала в суд автомобилистка на седане Toyota, обвинявшая его в нарочном наезде на ее машину, оскорблениях и даже нападении. По итогам разбирательства Тарасову удалось доказать свою невиновность.

Другой российский футболист, Павел Погребняк, был лишен водительского удостоверения на полтора года за езду в пьяном виде. При этом сам спортсмен не увидел ничего предосудительного в том, чтобы немного выпить перед поездкой. «В Англии я привык к тому, что после матча можно выпить две кружки пива и сесть за руль (в Великобритании допустимое содержание алкоголя в крови для водителей — 0,8 промилле). Но меня это не освобождает от ответственности, готов понести заслуженное наказание», — заявил Погребняк в интервью пресс-службе «Динамо».