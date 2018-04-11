Пора переобуваться: снимать ли знак «шипы» летом

Убрать нельзя оставить: совсем скоро автомобилистам предстоит решить, где же поставить запятую. «Центр организации дорожного движения» (ЦОДД) и столичная Госавтоинспекция говорят, что «переобуть» зимнюю резину можно уже в ближайшие дни.

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Миллионы водителей даже в Москве отдают предпочтение шипованной резине.Уже год как за езду на таких покрышках без наклейки «Шипы» водители платят штраф в 500 рублей (соответствующие поправки в ПДД и КоАП вступили в силу 4 апреля 2017 года). На фоне шумихи в СМИ и рейдов ГИБДД почти все автомобилисты обзавелись соответствующей наклейкой.

Напомним, что опознавательный знак призывает держать дистанцию в два раза больше и предупреждает о коротком тормозном пути и возможном выбросе гравия из-под колес.

Инструктор автошколы Вячеслав рассказал «Газете.Ru», что, по его мнению, снимать наклейку «Ш» со сменой резины надо обязательно.

«Ее наличие в летнее время года, конечно, не противоречит ПДД, но ведь зачем она нужна, если не соответствует тому, что есть на самом деле. Так, например, водителя со знаком «Инвалид» на соответствующей парковке оштрафуют, если он таковым не является. В действительности же получается, что знак, который должен информировать, делает совершенно обратное, — говорит он. --

Нужны определенные основания для того, чтобы приклеить его. Это касается не только «Шипов», но и других знаков: «Инвалид», «Начинающий водитель», «Длинномерное транспортное средство», «Опасный груз».

Корреспондент «Газеты.Ru» обратилась в одной из подразделений столичной ГИБДД с соответствующим вопросом. В Госавтоинспекции также сообщили, что знак следует снять, чтобы не вводить в заблуждение других участников дорожного движения.

«Запрета на использование «Ш» в летние месяцы нет. Как и штрафа. Знак лишь информирует и призывает держать наибольшую дистанцию. Если покрышки летние, тормозной путь не сократится и это не создаст аварийной ситуации, — отметил сотрудник ведомства. — Единственное, чем грозит наличие знака летом — это повышенное внимание инспекторов ГИБДД, которые захотят досконально проверить резину и глубину протектора. Во избежание досмотра стоит просто знать незыблемое правило: есть шипы — есть знак. Ведь сотрудники действуют на основании правил Технического регламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств». Он запрещает в теплое время года, в частности, в июне, июле, августе, кататься на зимних шинах».

В «Движении автомобилистов России» считают, что на практике советы профессионалов и инспекторов водителям не указ — они будут действовать из расчета, как кому удобнее.

«Скорее всего, люди и дальше будут продолжать ездить со знаками, ведь никаких последствий это не подразумевает. Это не тот случай нарушения, который меняет картину в плохую сторону. Наоборот, водители будут более осторожными. Штраф здесь устанавливать было бы совершенно неправильным, потому что ничего крамольного нет, — говорит глава организации Виктор Похмелкин. — Даже нововведения за отсутствие знака в зимнее время ничтожно мало повлияли на уровень аварийности на дорогах. Проблема не в них. В холодное время года все должны понимать, что люди ездят на зимней резине и следует соблюдать правила дорожного движения, дистанцию и учитывать условия дорожной обстановки. Если этого не делать — наличие или отсутствие знаков не поможет».

Таким образом, решение снять наклейку или оставить останется на усмотрение каждого водителя. Возможно, многие автомобилисты просто забудут отклеить знак или, особенно в отдаленных регионах со слабым контролем со стороны ГИБДД, решат оставить, чтобы не искать дефицитную «Ш» осенью, как это было год назад.

Между тем, то, что не запрещено законом в России, в Казахстане наказывается штрафом. Постановлением правительства республики надо клеить знак только в связке с шипами на шинах. И никак иначе. В противном случае предусмотрен штраф в размере трех месячных расчетных показателей (около 1300 рублей — «Газета.Ru»). О чем представители МВД предупреждают не только в официальных источниках, но и на личных страничках в фейсбуке.