Мгер не виноват: стритрейсер свалил вину на забор

По факту смертельной аварии, в которой днем 7 апреля на Люблинской улице погибла 55-летняя женщина, возбуждено уголовное дело. Предполагаемому виновнику трагедии, 22-летнему стритрейсеру с уголовным прошлым Мгеру Терзикяну, по ч.3 ст. 264 УК РФ грозит до пяти лет лишения свободы. Впрочем, пока водитель BMW находится под подпиской о невыезде — по всей видимости, у следователей не нашлось достаточных оснований для ходатайства о его аресте.

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Ранее в ГИБДД Москвы заявили, что именно Терзикян наехал на женщину. Тем временем сам молодой человек уверен, что он никого не сбивал, а убиравшая дорогу бригадир смены ГБУ «Жилищник» погибла не в результате столкновения с его машиной. Журналисты «Вестей» в понедельник 9 апреля показали небольшое интервью с водителем BMW, в котором он заявил, что перед аварией ехал «ну, не больше 60, потому что здесь разогнаться негде, тут лежачий полицейский машине не позволяет разогнаться».

Он пояснил, что резко свернул с полосы вправо на обочину (якобы из-за внезапного маневра машины ДПС — «Газета.Ru») и «стал ехать по обочине».

«Сбил вот эти ворота — справа, видите, машина стоит. А на дороге слева стояла женщина и, наверное, что-то отлетело в женщину, и вот такая ситуация произошла», — заявил Терзикян.

Уже в другом заявлении водитель уточнил, что стоявшую на проезжей части женщину могли убить металлические ворота, в которые он врезался.

Очевидец аварии Алексей Кириллов подтвердил «Вестям» эту версию.

Он лично видел, как стритрейсер протаранил металлические ворота, а уже они, в свою очередь, придавили женщину. «Выскакивает вот на этот разделительный газон, подпрыгивает, таранит забор, и уже забором женщину насмерть», — рассказал свидетель.

Журналисты также сообщили, что на участке Люблинской улицы, где произошло ДТП, регулярно работают эвакуаторы. И той самой машиной ДПС, которая якобы «подрезала» стритрейсера», был патрульный автомобиль, почти всегда сопровождающий зеленый спецавтомобили для оформления нарушений правил стоянки.

Сейчас по делу назначен ряд экспертиз, которые должны пролить свет на обстоятельства трагедии. Также, возможно, у следователей появится видеозапись ДТП — на это, в частности, рассчитывает сам Терзикян, судя по всему, уверенный в своей невиновности.

Между тем ранее молодой человек не раз хвастался в соцсетях своими скоростными заездами. На одном видео он разгоняется до 260 км/ч, заодно «разгоняя» кого-то дальним светом, на другом — на огромной скорости устраивает «шашечки» с друзьями на элитном Mercedes, еще на одном — «расчищает» себе крайне левую полосу МКАД, двигаясь явно быстрее общего потока.

Кроме того, молодой человек выкладывал множество фотографий с дорогими автомобилями, в том числе и за рулем — «Газета.Ru» ранее отмечала, что, судя по снимкам в «Одноклассниках», за руль стритрейсер сел еще до 18 лет. В день аварии Терзикян стал удалять свои аккаунты в соцсетях.

О самом 22-летнем молодом человеке известно немного. «Газета.Ru» выяснила, что в подростковом возрасте он активно занимался каратэ в спортклубе «Сэйкен» на Кантемировской улице. Терзикян не раз выезжал на всероссийские соревнования и занимал призовые места.

Какое образование получил водитель BMW и чем он зарабатывает себе на жизнь, достоверно неизвестно.

В соцсетях он указывал, что учится в Академии ФСБ, что маловероятно. Дело в том, что в 2016 году молодой человек по имени Мгер Артурович Терзикян был осужден Нагатинским судом Москвы за групповой грабеж (п.п. «а», «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ) и получил год колонии общего режима.

Согласно материалам суда, имеющимся в распоряжении «Газеты.Ru», криминальный инцидент произошел поздно вечером 18 марта 2016 года.

Соучастником Терзикяна, армянина по национальности, стал его приятель, 19-летний азербайджанец Ниджат Мирзоев.

На аватаре его страницы в «Одноклассниках» сейчас размещено их совместное фото четырехлетней давности.

Как установил суд, приятели, находясь в салоне автомобиля Терзикяна, незаметно для своего знакомого Исраилова заменили его iPhone 5S стоимостью 13,5 тысяч рублей на аналогичный, но неисправный. Подмену осуществил Мирзоев во время извлечения из телефона принадлежащей ему «симки». Параллельно Терзикян «под предлогом осмотра содержимого упаковочной заводской коробки, входящей в комплект к данному мобильному устройству, с находящимися внутри аксессуарами для данного телефона, а именно: наушниками и зарядным устройством принадлежащими Исраилову, не представляющими для потерпевшего материальной ценности, завладел данным имуществом».

Осуществив задуманное, приятели решили скрыться, однако потерпевший попытался им помешать: схватившись за оконный проем передней пассажирской двери, где сидел Мирзоев, он потребовал вернуть телефон и аксессуары. «Затем, пока Терзикян управлял автомобилем, Мирзоев, намереваясь довести свой преступный умысел до конца, с целью подавления воли потерпевшего к сопротивлению применил к Исраилову насилие, не опасное для жизни и здоровья, а именно: локтем правой руки нанес ему два удара в область лица, от которых тот упал на землю», — говорится в приговоре.

В итоге Исраилов лишился телефона и получил несколько ссадин на голове и руках.

Оба подсудимых полностью признали свою вину, возместили ущерб, раскаялись, и в итоге дело с согласия всех сторон было рассмотрено судом в особом порядке, по которому наказание не может превышать 2/3 от максимально возможного по данной статье.

Терзикяна и Мирзоева взяли под стражу в день вынесения вердикта — 20 июня 2016 года.

До этого они просидели под стражей лишь по три дня, сразу после задержания 21 марта. Несмотря на признание вины и весьма мягкий приговор, Мирзоев с ним не согласился и с новым адвокатом обжаловал его в Мосгорсуде. Он посчитал год в колонии слишком строгим наказанием и требовал его смягчить, но апелляционная жалоба осталась без удовлетворения. Терзикян при этом никаких жалоб на вердикт не подавал.