«Сделал сыну подарок, а этот Maybach унес жизнь человека»

Следователи Нижегородской области разбираются в резонансном смертельном ДТП, которое произошло в Дзержинске. По предварительным данным, в субботу, 6 апреля в 22.40 на перекрестке улиц Циолковского и Гайдара молодой человек за рулем старого, но, тем не менее представительского седана Maybach S57 на высокой скорости врезался в автомобиль Volkswagen Polo.

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Maybach, как сообщили очевидцы в соцсетях, ехал настолько быстро, что после столкновения Polo протащило еще несколько метров по проезжей части, затем он перевернулся.

После лимузин буквально впечатал легковушку в мачту светового освещения. От сильнейшего удара Polo загорелся – за рулем автомобиля по данным местных СМИ находилась 33-летняя Анна Кузнецова.

Как рассказывают очевидцы, которые подбежали на помощь, у пострадавшей нащупывался пульс – на то, чтобы достать ее из автомобиля у прибывших на помощь спасателей и медиков ушло около получаса.

Фоторепортаж: ДТП в Дзержинске __is_photorep_included11711047: 1

«Девушка в Volkswagen была очень сильно зажата, вся переломана и в крови. Парни пытались достать ее из машины, кто-то просунул руку в авто и пытался уловить пульс. На тот момент она была еще жива… Приехала «скорая», ее увезли на реанимобиле. Но там она скончалась», – написал в соцсетях один из очевидцев.

На фотографиях и видеосъемке с места ДТП можно понять, что от автомобиля практически ничего не осталось: искореженная бюджетная иномарка выгорела почте полностью.

А вот водитель Maybach не только не пострадал, но и, как утверждают некоторые очевидцы, сразу после аварии попытался скрыться. По их словам,

примерно через пару минут после произошедшего молодой человек вышел из Maybach, у которого оказался сильно поврежден лишь капот, и, несмотря на то, что он был в крови, попробовал сбежать. Также очевидцы предполагают, что водитель был нетрезв.

«Самое главное, водитель Maybach убежал, — написала очевидец Кристина Манюшкина. — Как можно было так быстро сориентироваться, чтобы быстро убежать? Девушку жалко, молодая была».

Слова Манюшкиной подтвердила еще одна видевшая все произошедшее пользовательница - Арина Майкович: «Вообще все в кашу, через две минуты водителя Maybach уже не было, он очень быстро убежал. Не понимаю, как он остался жив и смог убежать».

«Я стоял услышал взрыв, и сразу же увидел ГАИ с мигалками. Видать за Maybach, гнались и скорость точно была за 100 км/час», — в свою очередь поделился оказавшийся рядом водитель Евгений Крохин.

В пресс-службе УГИБДД по Нижегородской области на запрос об обстоятельствах задержания водителя не ответили, уточнив только что в момент столкновения Volkswagen поворачивал налево, а Maybach ехал по прямой. Также в ведомстве подтвердили, что личность водителя уже установлена.

Между тем ряд пользователей выразили сомнения в том, что автомобилист ехал с превышением скорости – то, что инспекторы ГИБДД оказались на месте в течение нескольких секунд они объясняют тем, что инспекторы просто проезжали неподалеку, но никак не гнались за молодым человеком.

«Это обычный старый Maybach, — написал Владимир Репин. — За рулем обычно ездит молодой парнишка, стоял он во дворе моего бывшего дома.

Почему вы считаете, что он не прав, возможно девушка его не увидела. Что, у нас бабы все резко ездить научились и не бывает ДТП, где они не пропускают перед маневром?».

«Говорят, видели убежал на Гайдара 40, говорят был пьяный в хлам, говорят был трезвый и дал показания, много говорят, — заступилась за водителя очевидец Светлана Малыгина, которая заявила, что догадывается, кто мог быть за рулем. — Это был трезвый человек и не убегал, и далеко не пьяный мажор. Да произошла страшная беда, но зачем придумывать».

При этом жители Дзержинска уверены, что несмотря на смертельный исход аварии, водитель Maybach наказания не понесет так, как он является сыном депутата Городской думы города Артамонова. Информация официально не подтверждена, однако местные жители стоят на своем, сообщает ProGorodNN.

Примечательно, что около двух лет назад госномер, Е292РЕ177, который и был установлен на иномерке, продавался на специализированных сайтах за 120 тыс. руб.

«Этот Maybach знаком многим водителям в нашем городе, — поделился местный житель Михаил. — Его часто видят на бешеной скорости и в городе, и в Желнино.

Он всех обгоняет и провоцирует. Сколько раз только передо мной он на красный свет пролетал. А все потому, что папа водителя Maybach, - депутат Городской думы Дзержинска. Сделал сыну подарок, который жизнь другого человека унес. Жители нашего города уверены, что ему ничего за это не будет. В лучшем случае семье погибшей заплатят компенсацию».

По словам жителей города, водитель данной машины уже успел прослыть лихачом.

«Этот Maybach, всегда обгонял меня, когда я выезжал из Желнино. И делал это очень демонстративно, привлекая к себе внимание. Постоянно разгонялся и провоцировал других участников ДТП. Часто видел его на бешеной скорости и в центре Дзержинска», – сообщает автомобилист Евгений Смирнов.

Один из пользователей соцсети пишет, что незадолго до ДТП едва избежал аварии с этим самым Maybach,:

«За несколько часов до ДТП меня этот Maybach на площади Горького подрезал. Про себя подумал, что доездится. Как в воду глядел. Не думал, что так быстро и с таким печальным исходом.»

Дзержинцы и близкие погибшей опасаются, что водителю иномарки, спровоцировавшему смертельное ДТП, все сойдёт с рук, благодаря связям его отца. Правоохранители на данный момент ведут проверку и не сообщают своих выводов насчет того, кто стал виновником трагедии. Если им окажется выживший водитель, ему будет грозить лишение свободы на срок до 5 лет