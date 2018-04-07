«Мажор-разбойник» на BMW задавил женщину на тротуаре

По данным столичной ГИБДД, авария произошла в субботу около 12.45 на Люблинской улице. Водитель BMW X5, не справившись с управлением, вылетел на тротуар, где сбил женщину и врезался в забор. Пострадавшая, по предварительным данным, 55-летняя жительница Саратова, скончалась от полученных травм. Со слов очевидцев известно, что она работала дворником, являясь бригадиром смены в ГБУ «Жилищник».

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Свидетели аварии также сообщили, что перед аварией BMW двигалась на очень большой скорости, более того, иномарку якобы подрезал автомобиль ДПС – такую версию со слов двух очевидцев приводит, в частности, «Пятый канал». По их версии, для водителя иномарки стал неожиданностью маневр патрульной машины, которая решила развернуться.

Также со слов мужчин стало известно, что о возрасте и место жительстве погибшей они узнали от ее друзей, которые побывали на месте трагедии. Не исключено, что авария могла попасть в объективы окрестных камер видеонаблюдения, по данным очевидцев, полиция уже озаботилась поиском записи.

Личность водителя BMW стала известна довольно быстро – это 22-летний выходец из Армении Мгер Тарзикян.

Судя по фотографиям, вскоре после ДТП на месте трагедии появилась группа поддержки водителя — представительные мужчины, некоторые из которых подъехали на спорткаре Porsche. По неподтвержденным данным, номера с BMW были скручены, однако на имеющихся в сети фотографиях разбитого внедорожника, они на месте.

Косвенно о его причастности к трагедии говорит и то, что в субботу днем аккаунт в Instagram был внезапно удален.

Между тем, корреспондент «Газеты.Ru», успевший ознакомиться со страницей молодого человека еще до ее исчезновения, обнаружил там множество фотографий, недвусмысленно свидетельствующих о большом интересе Тарзикяна к дорогим иномаркам.

В своем последнем посте он выкладывал видео, на котором видно, как некий водитель разгоняется до 260 км/ч – вполне логично предположить, что это сам хозяин аккаунта. На других роликах, которые успели сохранить пользователи сети, можно заметить, что молодой человек участвовал в уличных гонках – в частности он лихачил с друзьями на МКАД, где играл в «шашечки» и «разгонял» всех водителей с крайне левой полосы, двигаясь максимально близко к разделительному отбойнику.

На странице в «Одноклассниках», которую Тарзикян не посещал с января этого года, возможно просто забыв пароль, можно найти около 175 его фотографий, в том числе множество связанных с автомобилями.

На одной из них, датированной еще летом 2013 года виден разбитый в ДТП Nissan Teana. На других фото тогда еще 17-летний Тарзикян (18 лет ему исполнилось лишь 7 сентября 2013 года – «Газета.Ru») также позирует с этим автомобилем, в том числе и за рулем.

О роде занятий предполагаемого виновника ничего неизвестно. Однако по данным РЕН-ТВ, ранее он якобы был судим за разбой.

«В марте 2016 года Мгер Т. 1995 года рождения со своим приятелем украли у мужчины IPhone с применением насилия. Ущерб составил 13,5 тысяч рублей. Мгер был приговорен к одному году лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — сообщил телеканал.

На вопросы РЕН-ТВ Тарзикян, с которым в этот момент работал сотрудник ГИБДД, отвечать отказался.

Стоит отметить, что нынешний автомобиль молодого человека трудно отнести к числу элитных. Второе поконение BMW X5 выпускалось до 2009 года и на вторичном рынке стоит от 600 до 1,2 млн рублей.

Информации о возбуждении уголовного дела по факту ДТП пока не поступало – никакой информации на официальном сайте ГУ МВД по Москве на этот счет нет. Задержан ли Тарзикян — также неизвестно. Виновнику аварии грозит обвинение по ч.3 ст. 264 УК РФ и лишение свободы на срок до пяти лет.