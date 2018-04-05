Вернуться на базу: авторынок докатился до роста

Российский авторынок — вслед за всплеском в первые два месяца — в марте несколько снизил темпы роста. По данным Комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), в марте рост продаж новых легковых и коммерческих машин составил 13,9%. Если год назад в первом месяце весны россияне купили 138 тысяч машин, то в 2018-м — уже 157,3 тысячи.

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Благодаря показанному в январе и феврале бурному росту в 31% и 24,7% соответственно общий объем продаж за три месяца опережает прошлый год на 21,7% — за три месяца россияне скупили почти 393 тысячи новых машин.

В прошлом месяце в комитете предсказывали, что из-за более высокой базы прошлого марта процентный рост в нынешнем должен быть более умеренным. В итоге так и получилось,

но достигнутый результат, судя по всему, окончательно сформировал у членов Комитета положительные ожидания на весь год — именно этим можно объяснить тот факт, что в организации впервые рискнули сделать прогноз на весь 2018-й.

«Март, в котором уверенным темпом продолжился рост рынка, стал 12 месяцем в периоде непрерывного восстановления год к году. С этого момента будет значительно труднее, хотя, с другой стороны, гораздо более ценно для рынка — достичь существенного роста на постоянной основе. Участники рынка согласны, что дальнейший рост — наиболее вероятный сценарий на 2018 год. Прогноз членов АЕБ — улучшение общих продаж примерно на 10% по сравнению с 2017 годом до уровня 1,75 млн. штук», — прокомментировал итоги месяца глава Комитета Йорг Шрайбер.

Лидеры рынка по итогам месяца остались неизменными. Больше всех машин реализовал «АвтоВАЗ» — 30,7 тысяч штук (+22% к прошлому году), а также Kia (19,1 тысяч, +31%) и Hyundai (16,7 тысяч, + 17%).

Среди компаний из первой десятки две, Toyota (8,9 тысяч) и Nissan (6,4 тысячи), показали результаты хуже прошлогодних. Зато взрывной рост продаж наблюдается у Mitsubishi — по сравнению с прошлым годом результаты японского бренда улучшились сразу в три раза (5,2 тысячи машин, +206%).

Последний раз такой уровень продаж японский бренд демонстрировал аж в январе 2015 года.

Бурный рост был достигнут за счет успешных продаж моделей Outlander и Pajero Sport, а ведь меньше чем через месяц компания начнет продажи нового компактного кроссовера Eclipse Cross. У модели есть все шансы в короткие сроки стать бестселлером марки ,а значит мартовский рекорд Mitsubishi, скорее всего, далеко не последний в этом году.

Среди других примечательных результатов месяца — резкий спад продаж у зависимого от госзакупок «УАЗа» (-38%, 2,8 тысячи штук) и доступного по цене бюджетного японского бренда Datsun (-36%, 2,2 тысячи).

Также можно отметить успех еще одного японского бренда Honda, который, как и Mitsubishi, нарастил продажи по сравнению с прошлым мартом на 206%. Впрочем, в абсолютных цифрах успех японцев, не имеющих собственного производства в России, выглядит не слишком весомым — всего 370 машин вместо 121 прошлогодних.

Несмотря на уверенное лидерство по общим продажам «АвтоВАЗа», за первенство среди россиян в марте боролись три конкретных модели. Лидерство и по итогам месяца, и с начала года сохраняет Kia Rio (9,8 тысяч в марте и 25,3 тыс. с начала года).

На пятки этой модели наступает Lada Vesta (около 9,2 тыс. и 24,3 тыс. соответственно). На третьем месте — Lada Granta (ок. 8,4 тыс. и 20,5 тыс. соответственно). Остальные модели по результатам продаж заметно отстают.

Естественно, в первой десятке бестселлеров представлены исключительно бюджетные модели. Автомобили средней ценовой категории (Volkswagen Tiguan, Toyota RAV 4, Camry, Mitsubishi Outlander, Skoda Octavia) расположились уже на местах с 12 по 20-е.

В беседе с «Газетой.Ru» управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский обратил внимание на то, что март 2018 года стал не просто 12-м подряд месяцем роста продаж: это первый месяц с начала роста продаж, в условиях, когда прекратилось влияние фактора низкой базы. Именно он и обеспечивал столь высокие показатели в течение всего периода.

«Именно в марте 2017 года наметился тренд на восстановление рынка, — сказал Жарский «Газете.Ru». — Так, если в феврале прошлого года было продано всего 106,6 тыс. автомобилей, то в марте — уже 137,8 тыс., что соответствует среднему объему продаж последующих 11 месяцах».

Эксперт напомнил, что в 2018 году государство существенно сократило объемы бюджетного финансирования программы поддержки рынка: вместо 68,7 млрд в 2017 году в этом году выделено всего 34,4 млрд руб.

«Пусть и не полное, но все же начавшееся сворачивание программы поддержки автопрома должно было негативно повлиять на уровень продаж, но мы этого не наблюдаем, — сказал Жарский. — Да, за год снизились ставки по автокредитам (сейчас некоторые банки предлагают ставки ниже 9% годовых), но упали и реальные располагаемые доходы населения. Да, в январе-марте дилеры обеспечивали львиную долю продаж за счет остатков 2017 года, но в марте того же года распродавались остатки 2016-го с ценниками в среднем на 10% ниже текущих.

Получается, что в целом рынок растет не благодаря, а вопреки действующим на него макроэкономическим факторам, что увеличивает ценность такого роста. В целом же картина существенных изменений в сравнении с первыми двумя месяцами существенных изменений не претерпела.

Апрель, скорее всего, покажет сопоставимую динамику роста, в пределах 12-14%, впрочем, уже к началу сезона отпусков в мае мы можем увидеть охлаждение, насколько существенным оно будет, пока говорить рано».

Директор по развитию компании «РОЛЬФ» Владимир Мирошников также считает, что замедление динамики рынка в марте было прогнозируемым, поскольку его взрывной рост в начале года объяснялся низкой базой января-февраля 2017-го.

«В последующие месяцы рынок также будет демонстрировать положительную динамику, но темпы роста снизятся. Мы также прогнозируем рост рынка новых автомобилей на уровне 10%. Наибольший потенциал для роста сохраняют автомобили среднего ценового сегмента и, в частности, автомобили класса SUV, продажи которых сильнее всего сократились в предыдущие годы. Также мы прогнозируем возобновление роста продаж автомобилей премиум-класса, поскольку цикл владения автомобилем в этом сегменте короче, чем в массовом», — сказал эксперт «Газете.Ru».