Иду на таран: российского дипломата в Киеве спасли от самосуда

По данным специализированного паблика «Киев Оперативный», отслеживающего происшествия в украинской столице, авария с участием автомобиля посольства России произошла 1 апреля около 00.30 в центральной части города, на улице Нижний Вал. Volkswagen с дипномерами D001067 врезался в припаркованный автомобиль такси Kia.

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Директор департамента коммуникаций Нацполиции Украины Ярослав Тракало полностью подтвердил эту информацию, добавив пикантную подробность.

«Водитель автомобиля на дипломатических номерах посольства РФ не справился с управлением, совершив наезд на припаркованное транспортное средство. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших. Оба транспортные средства получили механические повреждения. Виновник ДТП пытался покинуть место происшествия, однако был остановлен гражданами и полицейскими», – заявил он телеканалу «112 Украина».

Тракало также полностью подтвердил сообщения очевидцев о том, что россиянин имеет явные признаки алкогольного опьянения и то, что от прохождения медосвидетельствования на месте ДТП дипломат отказался.

Водитель предъявил карточку сотрудника посольства РФ, в связи с чем патрульные не смогли составить на него протокол. «Впрочем, они подробно описали суть произошедшего в рапорте, копия которого будет передана в МИД Украины», - заявил спикер Нацполиции.

Чуть позже в воскресенье ситуацию были вынуждены прокомментировать в российском посольстве. «Да, ДТП было, факт можем подтвердить. Случай рядовой, полиция устанавливает степень вины участников», — цитирует РИА Новости неназванного сотрудника пресс-службы посольства. При этом агентство сообщило, что информацию о том, что сотрудник посольства был под воздействием алкоголя, «в посольстве не подтвердили».

Разобраться в ситуации отчасти помогает видеозапись, сделанная одним из проезжавших мимо автомобилистов. Сначала он проехал мимо столкнувшихся машин, засняв едва не начавшуюся драку с участием дипломата. На записи можно заметить, как вышедший из-за руля сотрудник посольства, удерживаемый стоящим рядом мужчиной, пытается кинуться на кого-то с криком «Иди сюда!». При этом уже одна эта реплика не оставляет сомнений в правоте украинских правоохранителей о состоянии россиянина.

Далее на записи видно, как местные жители оскорбляют водителя – от более активных действий их удерживает сотрудник полиции. Также заметно, что Volkswagen получил достаточно сильные повреждения кузова и теперь нуждается в ремонте.

На видео рядом с водителем фигурирует какой-то мужчина, который общается с сотрудником посольства, усаживает его в салон и ведет переговоры с полицией – с большой долей вероятности можно предположить, что это еще один российских дипломат или юрист, прибывший на место ДТП на помощь водителю. Хорошо заметно, что мужчина при этом снимает происходящее на свой телефон.

На видеозаписи также запечатлен процесс общения полицейского и водителя. Страж порядка, держа в руке прибор для медосвидетельствования Drager, говорит водителю, что никакого оформления все равно не будет «это просто мы для посольства отправим». На это водитель молча поднимает боковое стекло.

После этого тот самый мужчина с телефоном, помогавший водителю сесть в салон, говорит ему: «Леша, опусти стекло». Полицейский задает вопрос, отказывается ли водитель от прохождения процедуры освидетельствования.

Ответить самостоятельно водитель явно не в состоянии и тогда на помощь вновь приходит мужчина с телефоном. Они диктует фразу сотруднику посольства, которому тому надо произнести, отвечая на вопрос полицейского. В ней идет ссылка на Венскую конвенцию. Осилить ее дипломат явно не в силах и растерянно переспрашивает: «Как»?

В этот момент его поведение и реакции развеивает последние сомнения в его состоянии – водитель, кажется, с трудом вообще понимает, что происходит и что от него хотят. Со странной улыбкой на лице он то поднимает, то опускает боковое стекло.

Тут даже полицейский не выдерживает: «Вам же товарищ подсказывает, что говорить». «Скажи, статья 29 Венской конвенции, отказываюсь», - вновь вынужден повторить водителю мужчина с телефоном. И только после этого сотрудник посольства с трудом выдает: «Статья 29 конвенции, отказываюсь проходить».

«Все, спасибо», - явно с облегчением поблагодарил водителя полицейский. Далее на записи видно, что переговоры между водителем, полицией и мужчиной с телефоном продолжаются. Последний общается со стражами порядка на украинском языке, при этом после одной из фраз водителя, мужчина просит: «Леш, все заявы потом».

Тем не менее, полицейские продолжают что-то объяснять на украинском водителю, который все это время по-прежнему сидит за рулем, и тот даже пытается что-то отвечать, однако затем слышна его фраза «стоп». Дипломат, судя по всему, с трудом понимающий, что ему говорят, показывает на мужчину с телефоном и просит все объяснить ему.

Помимо довольно предсказуемой реакции посольства Украины, никаких комментариев от МИД РФ пока не было.

Это далеко не первый подобный инцидент с российскими дипломата на Украине.

Так, в ноябре 2017 года сотрудник посольства России Чингиз Мухамадеев сбил на пешеходном переходе женщину с ребенком, а затем, по данным местных СМИ, на месте предлагал им деньги за отказ от претензий.

В ночь на 31 июля 2017 года украинские полицейские задержали в окрестностях столицы водителя с явными признаками алкогольного опьянения. Им оказался советник посла России на Украине, представитель пограничной службы ФСБ России Руслан Требунский. Из-за статуса автомобилиста полицейские смогли лишь составить рапорт для МИД, а самого дипломата увез спешно прибывший на место задержания коллега.

В 2015 году под Киевом влетел в отбойник атташе посольства России Виктор Рышников. По данным представителя МВД Украины он имел «очевидные признаки алкогольного опьянения». После аварии он заперся в машине, отказавшись пройти медосвидетельствование. В российской дипмиссии тогда заявили, что Рышников был трезв и просто не справился с управлением.