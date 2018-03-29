Новые штрафы: за водителей ответят их начальники

На прошедшем 29 марта заседании правительства России был поднят вопрос об ответственности перевозчиков за нарушение трудового режима водителей. Примечательно, что с обсуждения этого законопроекта началось заседание кабмина.

В настоящее время ответственность за трудовые нарушения предусмотрена лишь для самих водителей.

Наказывать их работодателей по закону нельзя. Хотя нередко самих водителей принуждают работать, нарушая тем самым режим труда и отдыха, что влияет на безопасность не только работников, но и пассажиров и иных участников дорожного движения.

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«Начнем с проекта закона, который должен усилить контроль за соблюдением режима труда и отдыха водителей. Это вопрос безопасности тех, кто управляет транспортным средством, и вопрос, который касается пассажиров и других участников дорожного движения», — сказал Дмитрий Медведев.

Премьер отметил, что нередки случаи, когда водитель в силу физических причин, проще говоря, от усталости, просто не может ехать, иногда из-за переутомления засыпает за рулем и не способен адекватно реагировать на дорожную обстановку.

«Мы понимаем, что иногда водителей принуждают работать по незаконному графику», — подчеркнул Медведев.

Для безопасности пассажиров в действующем законодательстве уже закреплен нормативы режима труда и отдыха. Чтобы исключать переработки работодателю требуется лишь составлять разумные графики для водителей. Но при нарушении действующих норм штраф накладывается только на водителей: работодатель никакой ответственности за переработку сотрудников не несет. По мнению чиновников, решить данный вопрос возможно лишь внеся соответствующие изменения в действующую редакцию КоАП РФ.

«Мы рассмотрим изменения в Кодекс об административных правонарушениях, которые позволяют привлекать к ответственности и работодателей и должностных лиц, юридических лиц и работодателей — индивидуальных предпринимателей и должностных лиц и юридических лиц. Для всех указанных категорий устанавливаются штрафы», — заявил Медведев.

Дальнейшее обсуждение законопроекта, по всей видимости, прошло за закрытыми дверями. Проект поправок 19 марта поддержала правительственная комиссия по законопроектной деятельности.

За комментариями о новом решении правительства «Газета.Ru» обратилась к генеральному директору транспортной компании «МосАвто Тракт Групп» Сергею Мосейкову.

«Запретительные меры никогда не приносят положительного эффекта. В правительстве хотят штрафовать за переработки теперь не только водителей, но и руководство транспортных компаний.

Только прежде чем наказывать, лучше бы создали нормальные условия для работы. В стране просто нет пунктов отдыха для водителей.

Для примера: московский водитель должен проехать 4 часа, а затем 25 минут отдыхать. Но где ему это делать? Нет оборудованных площадок, нет мест, где остановиться. Да и в текущих условиях трафика, много ли он проедет? Скорее много простоит. Наказывать за простой — не решение проблемы», — сказал Мосейков.

Ужесточение мер может привести к удорожанию продуктов, которые доставляют перевозчики.

«Существующий режим труда и отдыха водителей не способствует привлечению квалифицированных кадров. Люди просто не пойдут работать, зная о сложном графике. Раньше быть профессиональным водителем значило принадлежать к «белой кости» профессии. Сейчас ситуация противоположная. Работа невыносимо тяжелая. Не надо создавать дополнительных запретов, ведь это скажется и на стоимости продукции, доставляемой в магазины.

И скажется негативно – товары могут подорожать до 30 процентов от нынешней цены», — отметил Сергей Мосейков.

Законопроект не ограничивается введением новых штрафов для работодателей в сфере нарушения труда водителями. В его тексте также изучается возможность разграничить составы административных правонарушений, связанных с управлением транспортом, предназначенным для перевозки пассажиров и грузов, без тахографа, или в случае, когда он не работает или не соответствует требованиям.

Также документом также предлагается установить дифференцированный размер штрафа в зависимости от субъекта и характера административного правонарушения. Таким образом если сейчас водители платят за нарушение труда и отдыха от 1 до 3 тысяч рублей (ч.2 ст. 11.23 КоАП РФ). Очевидно, что у работодателей, отправившего уставшего водителя в рейс, он будет гораздо больше.