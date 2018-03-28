«Постучали и сказали: твой ребенок мертвый лежит на трассе»

Смертельная авария произошла во Владимирской области 3 марта 2018 года на 38-м км автодороги «М-7 Волга» около 22 часов 45 минут. Автомобиль «ВАЗ 2105», за рулем которого был одиннадцатиклассник Данила Белан, выезжал с прилегающей территории и не уступил дорогу ехавшему по главной кроссоверу Hyundai Santa Fe.

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Водитель иномарки, двигаясь на большой скорости, избежать ДТП не смог. В итоге кроссовер протаранил левую, водительскую часть «пятерки». От сильнейшего удара подросток скончался на месте, два пассажира ВАЗ были госпитализированы с различными повреждениями.

После аварии полиция возбудила уголовное дело по стандартной в таких случаях ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека). Среди вещественных доказательств оперативники изъяли и запись с видеорегистратора иномарки. Она пока не опубликована, но, безусловно, поможет следователям полнее восстановить картину случившегося.

Между тем оказалось, что погибший подросток неоднократно садился за руль автомобиля. Так утверждают его друзья. И, действительно, по данным следствия, Белан уже привлекался к ответственности за вождение без водительского удостоверения.

По словам матери погибшего, Данила ехал в машине с пьяными взрослыми, которые были не в состоянии управлять автомобилем. Гибель школьника вызвала общественный интерес и привлекла внимание Следственного комитета, который спустя три недели после ДТП организовал собственную проверку обстоятельств гибели подростка. Ведомство забрало себе все материалы по уголовному делу.

В беседе с «Газетой.Ru» старший помощник руководителя следственного управления по взаимодействию со СМИ Владимирской области Ирина Минина сообщила, что учащийся 11-го класса был на межрегиональных военно-патриотических Суворовских сборах. По ее словам, Белан поехал в школу отвозить взятые там на время муляжи оружия, которые были необходимы для соревнований в рамках сборах. Вернув муляжи, подросток с другими участниками сборов возвращался обратно в село Павловское, где проходило мероприятие.

В СК отметили, что ту самую «пятерку» школьнику подарил один из организаторов сборов в тот самый день, когда произошла трагедия. С этим странным фактом еще предстоит разобраться следователям.

«Постучали и сказали, твой ребенок мертвый лежит на трассе, показали фотографию паспорта… все… никаких объяснений, ничего. Я спрашиваю, какая машина, какая авария? Откуда у ребенка машина? Что он делал ночью на трассе, если ребенок ушел на военно-патриотические сборы?», — рассказала местным журналистам мать Данилы Любовь Белан.

На Суворовских сборах Данилу Белана попросили побыть добровольцем. Ради военно-патриотического слета школьника отпросили с занятий, а значит — ответственность за его жизнь и здоровье должны были нести организаторы мероприятия. Но на вопросы семьи руководители патриотического слета ответить не смогли.

«Учитывая широкий общественный резонанс, а также распространяемую в СМИ информацию, указывающую на признаки ненадлежащей организации мероприятия со стороны ответственных должностных лиц, повлекшей наступление трагических последствий, Следственный комитет инициировал передачу материалов из органов МВД. В ближайшее время в установленном законом порядке по данному вопросу будет принято решение», — отметили в региональном управлении СКР.

Следователям предстоит выяснить, насколько правильно были организованы мероприятия при условии, что его реализацией занимались общественные структуры, но с разрешения муниципальных властей.

«То есть отследить всю цепочку: организации контроля, обеспечения безопасности несовершеннолетних участников мероприятия и последствий, которые наступили, создать единую картину произошедшего. Вот это задача, которую поставил перед собой Следственный комитет. В рамках дальнейшего расследования уголовного дела на ближайшее время запланировано проведение следственного эксперимента и поминутное восстановление хронологии событий. Кроме того, Следственный комитет также будет готов рассмотреть материалы прокурорской проверки, в рамках которой надзорное ведомство изучает вопросы соблюдения законодательства при организации сборов», — подытожили в ведомстве.