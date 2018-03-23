Опасный переворот: туристы не доехали до Петербурга

Утром в пятницу автобус, следовавший по федеральной трассе Р-23, попал в ДТП вблизи населенного пункта Лудони Псковской области. Везший белорусских туристов на экскурсию в Петербург автобус столкнулся с «ВАЗом» седьмой модели. В результате аварии пострадали более 20 человек, среди которых есть дети — их всех отправили в больницы в Пскове.

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На фотографиях с места ДТП можно заметить, что транспортные средства после столкновения оказались на расстоянии в несколько десятков метров. При этом автобус Mercedes опрокинулся и оказался на левом боку. Кто именно из водителей выехал на узкой дороге на встречную полосу, пока неизвестно.

Открытые настежь люки на крыше автобуса свидетельствуют лишь об одном — люди в спешке покидали салон любыми доступными путями. Вокруг беспорядочно раскиданы части кресел и багаж пассажиров. Боковая дверь также открыта.

Кузов «семерки» оказался искорежен до неузнаваемости. Водительская половина легковушки пострадала сильнее пассажирской. Однако,

несмотря на чудовищные повреждения кузова и отсутствие подушек безопасности, водитель и пассажир выжили.

На одной из фотографий у автобуса видны повреждения в передней части с водительской стороны. Их характер может свидетельствовать о том, что водителям удалось предотвратить лобовой удар и, скорее всего, столкновение произошло по касательной.

В итоге каким-то чудом авария обошлась без погибших. Разобраться в причинах случившимся придется не только сотрудникам МВД, которые по факту аварии проводят доследственную проверку, но и региональному управлению Следственного комитета.

Обстоятельства аварии «Газете.Ru» прокомментировал старший помощник руководителя управления по взаимодействию со СМИ СК РФ по Псковской области Антон Доброхотов.

«Нами начата доследственная проверка на предмет оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. В ДТП с рейсовым автобусом пострадали несовершеннолетние. Любые коммерческие перевозки людей должны отвечать соответствующим требованиям безопасности. В данный момент следствие изучает все обстоятельства произошедшего», — сказал он.

Также собеседник подтвердил информацию о двух десятках раненых и уточнил, что данный автобус совершал регулярный, а не чартерный рейс из Белоруссии. Это значит, что никакого сопровождения патрульной машины ГИБДД, как это с недавних пор предусмотрено при организованной перевозке детей, автобусу не требовалось.

«Это был обычный регулярный рейс, и в этом случае ГИБДД не должна сопровождать подобный транспорт», — сказал он.

Сотрудникам полиции и медикам предстоит установить, в каком состоянии находились водители, проверить их на наличие алкоголя в крови, а также оценить степень усталости водителя автобуса.

По поручению врио губернатора Псковской области Михаила Ведерникова пострадавшим в ДТП с участием туристического автобуса оказана необходимая медицинская помощь.

«Двадцать один человек доставлен в стационары, одиннадцать — в Псковскую областную клиническую больницу, и десять — в детскую. Двое взрослых участников аварии находятся в тяжелом состоянии. Всем им оказывается медицинская помощь», — отметил председатель Государственного комитета Псковской области по здравоохранению и фармации Игорь Потапов.

Тем, кто не получил серьезных травм или отказался от медицинской помощи, местные власти предоставили транспорт, который доставит их в Санкт-Петербург.

«Автобус выделен, и он уже везет пассажиров в Санкт-Петербург», — сообщил и.о. председателя Государственного комитета Псковской области по транспорту Игорь Сильченков.

Аварии с пассажирскими автобусами в России, в том числе перевозящими детей, происходят с пугающей регулярность. На фоне ряда крупных инцидентов с большим количеством погибших летом прошлого года под руководством только что назначенного главы ГИБДД России Михаила Черникова началась кампания по повышению безопасности пассажирских перевозок. Однако пока, несмотря на все усилия Госавтоинспекции, переломить ситуацию с аварийностью пассажирского транспорта не удается.