Москва — Петербург: за километр попросят три рубля

В госкомпании «Автодор» назвали полную стоимость проезда по скоростной автодороге М-11 Москва — Санкт-Петербург, которая протянется от Московской кольцевой автомобильной дороги до примыкания к Кольцевой автомобильной дороге вокруг Санкт-Петербурга.

По словам главы организации Сергея Кельбаха, для первой тарифной группы, легковых автомобилей, цена составит «в пределах 2 тыс. руб., что действительно конкурентноспособно».

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Открыть движение на всех участках Кельбах пообещал в декабре 2018 года, хотя сама трасса изначально должна была быть полностью готова к Чемпионату Мира по футболу, к которому и было приурочено строительство магистрали. Открытие мундиаля в России, напомним, состоится 14 июня.

В 2013 году «Автодор» оценивал стоимость реализации всего проекта в 450 млрд рублей. Из них 30–35% планируется покрыть за счет частных инвестиций.

Отметим, что трасса М-11 — во многом репутационный проект. Правительство всячески старалось ускорить темпы строительства, чтобы успеть к чемпионату мира по футболу. В настоящее время платная трасса открыта лишь частично (участки с 15 по 58 километр Москва — Солнечногорск и с 258 по 334 километр — обход Вышнего Волочка). В остальное же время приходится пользоваться ее бесплатной альтернативой — трассой М-10 «Россия», которая проходит через населенные пункты, что существенно растягивает время автопутешествия.

Общая протяженность автомагистрали составляет 669 км, разрешенная скорость на ней будет 130 км/ч.

Таким образом, если на трассе не будет пробок, проехать по ней можно будет достаточно быстро. Ранее об этом также говорил Кельбах: по его словам, «уже накануне первенства всю трассу с перерывом на чашку кофе можно будет проехать за шесть часов».

Между тем названная дорожниками цена примерно в два раза выше первоначальных планов. Так, до кризиса, в 2013 году планировалось, что проезд трассы от начала до конца будет стоить 1000–1100 руб.

Однако нельзя исключать, что сумма в 2 тыс. руб. может быть снижена при использовании транспондера.

Мнение опрошенных «Газетой.Ru» автомобилистов относительно названного тарифа разделилось. Так, председатель общества движения TAXI Станислав Швагерус заявил, что

названный тариф выгоден для автомобиля с полной загрузкой пассажиров. «Одному ехать, конечно, накладно», — сказал Швагерус.

С ним согласны многие другие автомобилисты, которые любят кататься в Питер по выходным компаниями из четырех-пяти человек. Однако автомобилист Антон Архипов привел свои расчеты: 2 тыс. рублей за проезд по дороге плюс 5 тыс. руб. за бензин. «За семь тыс. рублей можно вдвоем слетать в Питер на самолете в оба конца, мне такая дорога не нужна», — заявил водитель.

Автомобилистка Евгения Каргина и вовсе называет тариф «грабительским». «Не знаю, как дальше будет, но существующая дорога узкая, очень много изгибов, а скорость здесь разрешена иная. Если на этой узкой, да рядом с фурами — жесть», — заявила автомобилистка.

Многие водители признались, что перестали пользоваться трассой М-11 из-за высоких цен. Так, на одном трехкилометровом отрезке приходится платить за такое удовольствие 300 рублей. Один из автомобилистов жалуется: «До Солнечногорска от 500 руб. и более. За что? Почти везде две полосы, освещена местами, зимой редко и плохо чистят, пробки на выезде, несмотря на транспондер. Может, до Питера с полной загрузкой как-то еще оправданно».

Напомним, что строительство трассы М-11 началось 1 сентября 2011 года — с двухлетним опозданием от графика. Первый участок с 15-го по 58-й км проходит через Химкинский лес, и местные активисты не раз устраивали акции протеста против вырубки деревьев в нем. В итоге противостояние вылилось в открытые столкновения экологов и дорожников, а в нападении на правозащитников подозревали даже некоторые группировки футбольных фанатов, якобы подконтрольные властям.

На тот момент президент Дмитрий Медведев приказал приостановить строительство трассы для проведения дополнительных экспертиз. Спустя несколько месяцев государственная комиссия признала, что первоначально выбранный маршрут оптимален. Потери природному комплексу предложили компенсировать высадкой деревьев — на каждое вырубленное по пять новых, на что из бюджета было выделено более одного миллиарда рублей.

Автодорога проходит по территориям Центрального и Северо-западного федеральных округов, по Московской, Тверской, Новгородской и Ленинградской областям в обход всех населенных пунктов. Дорога оборудована площадками отдыха для всех видов транспортных средств. 15 декабря 2017 года Государственная компания «Автодор» открыла движение на новом участке строящейся скоростной автомобильной дороги М-11 «Москва – Санкт-Петербург» (208-й – 258-й км, обход города Торжка Тверской области).

На скоростной автодороге действует закрытая система, при пересечении которой потребуется две остановки: для въезда и выезда с платного участка.

Если пользователь планирует оплатить проезд наличными денежными средствами, при въезде на платный участок он должен получить въездной талон в пункте выдачи талонов, расположенном по ходу движения на автомобильной дороге. Оплата проезда будет производиться на пункте взимания платы на выезде с платного участка на основании данных о месте и времени въезда на платный участок, содержащихся на въездном талоне. Транспортным средствам, оснащенным транспондерами, въездной талон получать не потребуется, факт въезда на участок будет фиксироваться посредством идентификации транспондера пользователя при проезде через пункт выдачи талонов, оплата проезда будет осуществляться на пункте взимания платы в обычном порядке.