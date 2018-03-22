«Водителя подрезали, он хочет отомстить и звонит «102»

К шквалу жалоб по телефону «102» на неадекватных, пьяных или заблокировавших дорогу водителей готовятся сотрудники ГИБДД. В беседах с «Газетой.Ru» во время дежурств по Москве они признаются, что большое количество сообщений оказываются недостоверными. В итоге приходится бросать все дела, разыскивать «опасного пьяного водителя», а под конец дня вылавливаешь совершенно трезвого человека, вина которого только в том, что он раздосадовал кого-то на дороге. Полицейские называют такое явление одной из форм «весеннего обострения» и честно говорят, что чрезмерно «бдительных граждан» недолюбливают. Насколько обоснованно это мнение, разбиралась «Газета.Ru».

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Мнимые пьяные

«Вот представьте, по карточке «102» звонит такой «доброжелатель», — делится инспектор. — Говорит: по дороге прямо сейчас перед ним едет неадекватный водитель, скорее всего, пьяный. На днях был просто вал таких сообщений. Нам делать нечего, нужно все бросать и ехать их искать. Но это совсем не значит, что там будет действительно будет «бахус» (на сленге ГИБДД — пьяный водитель, «Газета.Ru»).

Как правило, ситуация куда проще — водители не поделили дорогу. Вот автомобилиста кто-то резко подрезал, все, тот звонит «102», хочет отомстить, говорит, что за рулем пьяный или наркоман.

Вылавливаешь такого полдня, рыскаешь по дворам. Останавливаешь, а за рулем нормальный мужик, который говорит, что просто слишком поздно включил «поворотник» и начал перестраиваться, не увидев помеху».

При этом некоторые инспекторы ГИБДД уверены: в случае, если человек просто подумал или предположил, что водитель пьян, и сообщил об этом в полицию, а этот факт не подтвердился, звонивший должен нести ответственность.

«Что значит — подумал, предположил? — рассуждает инспектор. — Звонок — это уже официальное заявление. Гражданин представляется, оставляет свой номер телефона. Заявляет о нарушении, а потом что? Скажет, что он пошутил или ему показалось? Ведь это обвинение человека».

На вопросы о том, каким же сообщениям гаишники верят, инспекторы открывают секрет: у них есть свои проверенные осведомители. Это, например, охранники в кафе, на заправках, парковках, магазинах.

У многих из них имеются мобильные номера местных гаишников, которым можно оперативно позвонить, если вдруг охранники заметили неладное.

«Вот такой человек увидит, что, к примеру, от него с парковки уезжает машина, а человек за рулем лыка не вяжет, он звонит мне, я быстро подлетаю и ловлю такого товарища тепленьким», — делится с «Газетой.Ru» гаишник.

Но все-таки инспекторы признаются: иногда попадаются и «удачные» вызовы. «Недавно позвонил в «102» мужчина. Он стоял в очереди в магазине за двумя дамами, которые были подшофе и пришли за добавкой, а купив ее, сели в машину и стали отъезжать. Я их и поймал, визуально зафиксировал факт пьяной езды. Это вызов «правильный». Если из магазина вышел человек, выпил бутылку водки и поехал, это одно. А если подрезал тебя или показал неприличный жест — это другое», — считает инспектор ГИБДД.

Расстреляли из пистолета или шумят во дворе

А как вам такой пример, рассказывает другой инспектор. Звонок:

«Вы знаете, меня тут ограбили, а еще стрельнули два раза, в спину и в ноги из огнестрельного пистолета, немедленно задержите преступника». «То есть человек, который якобы чуть ли не при смерти, звонит не в «скорую»! Он звонит в полицию!

Ну это просто неадекваты, а проверять их слова все равно надо. А потом поймать и наказать такого человека за ложный вызов у нас просто нет людей. Еще бывает, приезжаешь на «пьяного», а там во дворе два упыря сидят и пьют в машине, не за рулем. А этого у нас нигде не запрещено — просто сидеть в машине и выпивать. И сделать мы им ничего не можем. Можно придраться и оформить как нарушение общественного порядка, но это ведь уже не к ГИБДД вопрос, а к полиции».

Мешают выехать из двора

Еще одна частая жалоба, от которой инспекторы ГИБДД разводят руками, — заблокировавшие выезд из двора автомобили. Такие ситуации нередки по утрам, а помочь «заложникам» таких водителей получается редко: эвакуаторы не могут протиснуться в узкие дворы.

«Бывает, что звонят просто пешеходы: мешает машина, неудобно пройти, не можем проехать с коляской, — приводит примеры инспектор. — Приезжать приходится и на такое. Часто такие «мешающие» автомобили на самом деле припаркованы без нарушений, это просто некоторые граждане, которым скучно, начинают по весне «инспектировать» дворы с телефонами, чаще всего даже не свои. Ну вот мы прибываем на место, пробиваем человека по госномеру, и оказывается, что он прописан в другом районе, а в этот двор приехал, чтобы дальше сесть в метро.

Звоним ему — а он на работе в часе езды и приезжать не собирается, и что мы сделаем?».

А вот если водитель, припарковавшись во дворе, все-таки нарушил ПДД и заблокировал выезд другим участникам движения, то управа на такого, по словам инспекторов, может найтись. Но опять же не всегда.

«Таким случаев с утра полно, и обычно нарушитель еще спокойно спит у себя в кровати, пока мы тут бегаем внизу, ищем его по базе и пытаемся дозвониться, — делятся инспекторы. — Да, можно было бы таких товарищей эвакуировать. Но сколько каждый раз будет ехать этот эвакуатор? Несколько часов? Никто толком не знает. А потом техник подойдет и скажет: извините, мы проехать сюда не можем. И все зря, а уже полдня прошло. Конечно, если получается, увозим таких на штрафстоянку, выписываем и протокол, и штраф. Но все это слишком долго».

Недовольны инспекторы и тем, что им валятся все вызовы, которые хоть как-то связаны с автомобилями: дохлые кошки на проезжей части, открытые люки, плохо почищенные участки дорог. Мол, трата времени, а эффекта никакого.

На вопросы о том, какие могут быть варианты решения, инспекторы ответить затруднятся, разве что признаются: поменьше бы таких вызовов, а то нас и так сократили. «Газета.Ru» 19 марта обратилась с запросом в МВД России о том, как в ведомстве относятся к подобным жалобам граждан и о том, как наказывают обманщиков, но ответа на момент выхода публикации не поступило.

Адвокат Марат Аманлиев в беседе с «Газетой.Ru» такие претензии на качество жалоб граждан назвал нежеланием инспекторов ГИБДД выполнять свои прямые обязанности.

Что касается ответственности за ложные вызовы, адвокат поясняет: если у человека действительно имеются подозрения или предположения в том, что перед ним нарушитель, к примеру, пьяный человек, он просто обязан сообщить в полицию и не задумываться о том, а не прибавит ли это служителям закона лишней работы.

«Действительно, есть ответственность за заведомо ложное обращение, к примеру, если у вас был друг в гостях, вы пили чай, он уехал от вас, а вы звоните в полицию и говорите, что полдня пили водку, это клевета, — говорит Аманлиев. — Но, если вам на улице просто показалось или же вы предполагаете, что водитель неадекватен, под воздействием наркотиков и так далее, не надо бояться, что вы можете ошибиться. Обвинить в клевете гражданина могут, только если его вызвали в отделение, предупредили об ответственности за дачу ложных показаний, но он все равно написал заявление».