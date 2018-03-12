«Палочная система как была, так и осталась»: 14 вопросов инспектору ГИБДД

Простой московский гаишник Владимир Антонов (имя изменено по просьбе полицейского и известно «Газете.Ru») проработал в органах больше 10 лет – сначала ППС, потом – ДПС. Дослужившись до звания лейтенанта стал зарабатывать 45-47 тыс. рублей, а после сокращения попал в дежурную часть – о сокращениях в рядах ГИБДД он подробно рассказал «Газете.Ru» в первой части интервью. Теперь же мы поговорили с экс-гаишником об обычных буднях и получили честные ответы на прямые вопросы.

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— Владимир, много на дорогах пьяных за рулем?

— Мой обычный график работы был два через два, выходил в ночь, а поработать успел по всей Москве. И всегда мы с напарником отлавливали пьяных. Точнее людей, которые употребляли какие-нибудь вещества.

Часто на таком попадается молодежь – что-то пробует, покуривает. Либо выходцы с Кавказа.

Попавшись, они соглашаются «дунуть в трубочку» при понятых. А вот когда после этого я предлагаю им проехать на медосвидетельствование, пишут отказ. Бывает, что даже понятые таких спрашивают, мол, зачем отказываешься, но задержанные начинают отмазываться, изобретать велосипед – мол, не хочу, времени нет, врачей боюсь.

— Но ведь отказ от медосвдетельствования у нас приравнивается к пьянству за рулем…

— Да, но если такой человек — москвич, а именно они нам попадаются чаще всего, то их автоматически ставят на учет в наркологию. И при трудоустройстве при проверке службами безопасности будет высвечиваться, что он управлял автомобилем в состоянии наркотического опьянения.

А это еще хуже, чем в алкогольном, потому что они автоматически становятся наркоманами. Поэтому они и не хотят ехать освидетельствоваться. А ведь попадаются люди, которые употребляли целый букет наркотиков за раз: гашиш, амфетамины.

Выходцы с Кавказца пьют психотропные таблетки «Лирика». Если их по рецепту принимать, то они чему-то полезному, наверно, и способствуют, но если их выпить пять штук за раз, то будет уже совсем другой эффект. Такие всегда пытаются обмануть, мол, я не пью, не курю. Но есть ряд признаков, по которым мы все видим.

Бывает, что человек покурил конопли и думает, что ему ничего не будет, что инспектору лень тратить столько времени, ехать с ним ко врачу сидеть там в очереди. Но мне ведь по сути все равно.

— Как люди реагируют, когда, к примеру, вы хотите осмотреть их автомобиль?

— Конечно, не всем это нравится. Но делать это приходится, потому что в тех же такси или каршерингах мы столько всего находили – и наркоту и оружие. Некоторые начинают возмущаться, — давай двоих понятых. Но я им говорю: «Вот, смотрите, у меня работает нагрудный видеорегистратор, я никуда не лезу, провожу наружный осмотр, вы мне просто все показываете». Я могу похлопать по карманам, попросить показать, что в них, я в сам карман не лезу. Сейчас делается упор на видеокамеры, нам говорят, что, мол, разные нарушения, как нечитаемые номера, отсутствие страховки, как и в случае со скоростью будут фиксировать видеокамеры, но вот таких подозрительных личностей как эти камеры проверят?

— Некоторые инспекторы рассказывали, что нагрудный видеорегистратор для некоторых применяется как наказание. У вас не так?

— Если нужно оформлять пьяного или хама такие устройства только облегчают работу. Только вот руководство хочет, чтобы мы выезжали на дежурство, включали видеорегистратор и не выключали до самого конца смены. Но так не всегда получается. Когда ничего не происходит, я его выключаю, потому что, к примеру, зимой, он может быстро замерзнуть и разрядиться. Или изначально оказывается не до конца заражен. Иногда за такое мы получаем выговоры. Например, однажды на меня написал заявление водитель, у которого, якобы вымогал 90 тыс. рублей. У меня запись была, но не в полном объеме – я выключил прибор, когда уже писал протокол. На записи было, как он дул в трубочку, основные моменты, но не все. Я получил за это выговор.

— Скажите честно, «палочная система» еще сохранилась?

— Конечно, это работало и будет работать. Сейчас высшее начальство говорит, что ее отменили. Но «палки» как были, так и есть, просто они существуют в другом виде.

Так, если ты ничего не напишешь (не составишь протоколы, — «Газета.Ru»), не найдешь пьяного, или еще какого-то нарушителя, тебе потом скажут: «А чем ты весь день и всю ночь занимался?». Приходится доказывать, что ты внимательно искал, работал, просто ничего не было.

Ведь все по-разному случается – бывает, останавливаешь первую машину и находишь в ней «наркоту». А бывает, что проверяешь целый поток и ничего нет. Вот и приходится писать разную мелочь – грязные номера, неработающие лампочки: хоть что-то нужно принести обязательно. В приоритете – «пьянка», отказ от медосвидетельствования, «встречка». Когда проходят специальные мероприятия, то подстраиваемся под них: например, идет операция «Автобус» – проверяем водителей автобусов, «Детские каникулы» – ловим за перевозку детей без кресел. Остальное постольку поскольку.

— А превышение скорости?

— ДПС сейчас практические не оформляет за скорость. В регионах на трассе еще бывает, что выставляют разные треноги, работают с радарами, но в Москве скорость не пишут.

— От чего зависит, выпишете ли вы водителю штраф или просто предупредите?

— Все зависит от поведения человека, от манеры общения. Если он извинился, а нарушение не столь значительное – пусть едет с миром. Грязный номер – извинился, протер, спокойно поехал. Вот случай: как-то мы были на дежурстве и по округу ездило много грузовиков с грузами без брезента со стройки, возили песок. А он рассыпается по дороге. Ну вот мы останавливали таких, писали протоколы. Некоторые водители начинали извиняться, сразу лезли закрывать тенты, мы таких отпускали с предупреждением. А некоторое начинали спорить – мол, да все у них накрыто. А я что, слепой? Мне не лень, я залез, посмотрел.

В итоге одному такому написал материалов шесть – за все нарушения, что у него только были – и неработающий свет, и за не пристегнутый ремень, и за отсутствие страховки, и за перевоз грузов с нарушениями. Потому что начал хамить.

— А если нарушителем оказался коллега, отпустите?

— Если что-то мелкое, могу закрыть глаза. А если пьяный, ну, извини.

— А если, к примеру, разворот через сплошную?

— Никакой разницы быть не должно. Было как-то, что я задержал водителя за не остановку по требованию. А там сидит такой серьезный товарищ с корочкой, заявляет, что он полковник в отставке, мол, что от меня хотите. А я ему говорю: «Перед вами действующий лейтенант, предъявите документы». Он на это начал хамить, а сам видно, что пьяный. Я его оформил. Мне было все равно.

— Мести не последовало?

— Нет. Хотя, бывает, что обычные нарушители звонят в 02, говорят, что сотрудники ГИБДД их избили, отобрали деньги. И приходится писать объяснительные, начинаются разные проверки. Так, как-то мы остановили одного иностранца, кажется, из Таджикистана, в сильно выраженном наркотическом опьянении. Привезли его на медосвидетельствование, там все подтвердилось. А он пишет как раз такое заявление на нас. В ОСБ возбудили на него уголовное дело за дачу ложных показаний. Но столько беготни все равно было.

— Деньги предлагают до сих пор?

— Редко что-то предлагают, но я говорю – убери, мне ничего не надо. Бывало, что ребята оформляли по 291-й статье УК («дача взятки»), но я таким говорю, оставь себе, или шучу, что меньше $1 млн мне не надо. Бывает, что выходцы из Средней Азии пытаются совать в руки – говорят: «Командир, вот 500 рублей, по-братски». Как-то мы работали на Каширском шоссе. Там мужик, дальнобойщик проехал под знак на «встречку». Сам не местный. Мы его остановили, он такой: «Мне даже вам предложить нечего». А мы ему: «Отец, нам и ничего не надо, ты зачем сюда поехал, разметки не видел?». Он признался, что запутался, мы ему все объяснили. Мне же непринципиально, обязательно наказать, можно ограничится предупреждением.

— С так называемыми стритрейсерами приходилось сталкиваться?

— Мне такие не попадались. Однажды стоял на Воробьевых горах, один такой резко передо мной завернул, со скрипом тормозов, но его оформлять его не за что.

Скорость я его не измерю, а этот термин, опасное вождение, еще не работает. Статью вводят, а как по ней работать никто не знает, доказательной базы нет.

Ну мы с этим водителем, конечно, пообщались, он извинился. Я ему ничего не написал, потому что и нечего. Он уехал и вернулся к нам на пост с кофе и пирожками. Сказал, что хочет так извиниться, поскольку был неправ.

— А про Мару Багдасарян слышали?

— Да, конечно, но я думаю, что на Багдасарян спустили всех собак. На МГУ там каждый второй так нарушает, а досталось ей. Я не говорю, что она святая, но все это было очень демонстративно, нам и кроме нее есть, кем заняться.

— Какие навыки нужно иметь, чтобы работать в ГИБДД?

— Нужно уметь общаться с людьми и иметь крепкие нервы. Потому что, если с каждым разбираться, кто на тебя орет, невозможно. Нужно сохранять выдержку, стараться человеку объяснить, в чем он не прав. Но можно час распинаться, и все бесполезно. Работа ненормированная, в 19 часов инструктаж, в 6 утра возвращаемся в отделение, надо разоружится, машину помыть. А если под утро поймал пьяного, можно и еще на несколько часов зависнуть. Но если ты действительно работаешь, не сидишь, как болванчик, тебе обязательно пойдут на встречу.