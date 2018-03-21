Инцидент c Uber: реакция конкурентов на смертельное ДТП

Ведущие мировые автокомпании, занимающиеся разработкой беспилотных автомобилей, отреагировали на резонансную смертельную аварию с участием «беспилотника» Uber. Несколько дней назад в США под колеса автономного автомобиля попала велосипедистка, которая сама нарушила ПДД. В Uber назвали инцидент «ужасно печальным событием» и приостановили испытания всех своих беспилотников.

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Volkswagen

Volkswagen Group не изменит свои планы по выпуску полностью автономных автомобилей 5-го уровня (не требуют вмешательства человека в управление) даже после инцидента с «беспилотником» Uber, в котором погибла женщина.

По словам генерального директора Маттиаса Мюллера у VW Group нет оснований для пересмотра своих планов. «Мы не позволим себе отказаться от нашей долгосрочной стратегии на основе этого трагического события» — сообщил Мюллер в интервью AutomotiveNewsEurope.

Мюллер призвал потребителей не делать поспешных выводов, а дождаться результатов расследования с инцидентом Uber. «Есть свидетельства того, что эта авария была неизбежной», — сказал он.

Он также заявил, что производителям надо удвоить свои усилия по обеспечению безопасности и социальной приемлемости технологии и предупредил об огромной сложности при переходе на более автономные системы управления автомобилем.

Volkswagen планирует запустить несколько полностью автономных электромобилей 5-го уровня, в частности микроавтобусов и грузовиков в контролируемых средах, таких как геозонированные районы городов, начиная с 2021 года.

Подразделение VWGroup Moia, занимающаяся развитием сервисов перевозки пассажиров, запустит в Гамбурге шестиместный электрический микроавтобус. Эти микроавтобусы будут иметь водителей, но со временем могут стать автономными.

В PSA без изменений

Представитель альянса Peugeot Citroën Automobiles (PSA) заявил, что инцидент с Uber не повлияет на текущие испытания автономных систем управления. «Безопасность для нас всегда на первом месте», - сообщили в компании.

PSA испытывает автомобили с автопилотом на дорогах Франции с 2015, а в прошлом году начались испытания с «обычными» неподготовленными для «беспилотников» водителями, хотя инженер всегда находился на пассажирском сиденье, готовый взять управление на себя, если понадобиться.

Renault-Nissan

Renault, тестирующая свои автономные автомобили на закрытых площадках во Франции, заявила, что не может комментировать инциденты с другими компаниями или гипотетические ситуации.

Глава Renault Карлсон Гон пообещал запустить сервис роботизированного такси к 2022 году. Концепт Renault EZ-GO concept, представленный в марте на Женевском автосалоне, показал возможный вид этого сервиса.

Пресс секретарь Nissan Ник Максфилд отказался комментировать изменение протокола тестирования автопилотов или будут ли испытания приостановлены в виду аварии с Uber.

В своем заявлении компания подчеркнула, что ответственно подходит к вопросам безопасности. «Протокол тестирования автономных автомобилей включает специально подготовленных водителей, которые постоянно взаимодействуют с автомобилем и тестовым инженером, управляющим системой на заднем сиденье, - сообщается в пресс-релизе компании. - Nissan ответственно относится к безопасности наших клиентов и их пассажиров».

Hyundai

Руководство HyundaiMotorCo. после инцидента c Uber призвало к осторожности в разработке автономных автомобилей. Один из топ-менеджеров концерна заявил, что в компании не знают, какие стандарты автономных автомобилей применяют другие производители, но у Hyundai они «не плохие». «Hyundai не смотрит на стандарты высокотехнологичных компаний, потому что они не занимаются серийным производством автомобилей.

Корейская компания позже других включилось в разработку систем автономного управления. В последнее время Hyundai расширила сотрудничество с ИТ компаниями и стартапами, имеющими свои разработки. Одной из таких компаний является южнокорейский разработчик систем программного обеспечения для будущего сервиса роботакси Aurora. Также Hyundai проводит переговоры с Uber и Alphabet Inc.'s Waymo.

Toyota

В Toyota решили временно приостановить испытания на дорогах общего пользования своих продвинутых систем автономного управления после инцидента с Uber.

В Toyota заявили, что приостановка затронет автомобили с «режимом шофера» - внутреннее название систем автономного управления 5-го уровня. Деятельность приостановлена только на территории США. Компания не сообщила, когда возобновит дорожные испытания.

«Мы намеренно ожидаем результатов расследования, — сказал представитель марки в США Брайан Лайонс, — Мы просто хотим дать время нашим водителям подумать о том, насколько важна их работа». Дорожные испытания полностью автономных автомобилей продолжится в Японии.

В Toyota подчеркнули, что прекращение испытаний в США сделано для водителей, которые страхуют машины с автопилотом при испытаниях. Пауза не связана с опасениями относительно технологии.

Honda

Пресс-секретарь Honda Санаэ Танака отказалась комментировать возможные меры, которые могут быть приняты в ответ на инцидент c Uber. В компании сообщили, что не раскрывают ни локацию своих дорожных испытаний автономных систем управления, ни количество таких автомобилей.