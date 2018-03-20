«Это было неизбежно»: беспилотник настиг новую жертву

Первое смертельное ДТП с беспилотным транспортным средством Uber произошло в США, в пригороде Финикса Темпе, штат Аризона. В воскресенье, 18 марта, около 22 часов по местному времени, под колеса управляемого при помощи искусственного интеллекта автомобиля Volvo XC90 попала 49-летняя Элиан Херзберг. Женщина пересекала дорогу вне перехода прямо на велосипеде и попала под колеса внедорожника. При этом, хотя автомобиль и находился под управлением электроники, в нем находился тест-пилот.

Реклама

Пострадавшая женщина скончалась в больнице.

По сообщениям местных СМИ, беспилотник ехал в автономном режиме с примерной скоростью 60 км/час. На кадрах с места трагедии видно, что на передней части автомобиля осталась крупная вмятина, что позволяет сделать вывод о том, что машина даже не успела затормозить.

Сразу после ДТП предприятие Uber Technologies прервало тестирование всех своих беспилотных автомобилей в Финиксе, Питтсбурге, Сан-Франциско и Торонто до выяснения всех обстоятельств произошедшего. В официальном твиттере компании появилось сообщение о выражении соболезнования членам семьи погибшей.

«Мы находимся в полной кооперации с полицией, которая занимается расследованием происшествия», — говорится в публикации Uber. В свою очередь гендиректор компании Дара Хосровшахи назвал ДТП в Аризоне невероятно печальным событием: «Мыслями мы с семьей жертвы, мы также стараемся выяснить в кооперации с правоохранительными органами, что произошло».

Между тем эксперты не спешат назвать произошедшее катастрофой как для Uber в частности, так и для автомобильной отрасли в целом. Так, обозреватель Bloomberg Эрик Ньюкамер заявил, что случилась ситуация, которая рано или поздно, но должна была произойти, что не делает ее менее печальной.

«Автомобиль с автономным управлением непременно должен был попасть в подобное ДТП – это совершенно неизбежно, — сказал Ньюкамер.

– Теперь людям нужно дать паузу, выждать, посмотреть, как будут на это реагировать власти, задумаются ли они об очередных изменениях в законодательстве.

Важно еще то, что стандарты, которые мы предъявляем к роботам, очевидно отличаются от тех, что мы предъявляем к людям.

Ведь не факт, что машина не отреагировала, возможно, автомобиль предпринял какие-то действия и не обязательно они как-то отличались от того, что сделал бы обычный человек.

И тут мы переходим к гораздо более глубокой проблеме: а ожидаем ли мы, что беспилотники будут более эффективны на дорогах, нежели обычные водители? И как оценить эффективность работы человека за рулем? Но ответов пока нет».

Другие американские эксперты считают, что произошедшее, безусловно, приведет к тому, что не доверяющие подобным технологиям люди теперь только сильнее начнут бояться автономных автомобилей. Ведь многим важно чувствовать контроль над машиной, держать руки на руле, а ноги – на педалях, а не сидеть на пассажирском месте, где от тебя ничего не зависит. Между тем российские эксперты признают: пока в России до применения подобных технологий слишком далеко, в частности из-за погодных особенностей.

Об этом «Газете.Ru» заявил преподаватель Университета машиностроения, кандидат технических наук Павел Красавин.

«Как работает робот? Он считывает дорожную разметку, знаки, вы можете представить, как это будет работать на наших российских дорогах? Никак. Для беспилотников нужны идеальные дорожные условия.

Кроме того, тестировать и эксплуатировать беспилотники следует исключительно на закрытых трассах: взаимодействие робота и человека пока не очень работает. Конечно, где-то такие технологии можно внедрить, но ездить такие машины должны на отдельных дорогах, где они будут общаться с таким же искусственным интеллектом», — сказал Красавин.

Не стоит забывать, что смертельное ДТП с участием автомобиля без водителя на самом деле уже второе по счету.

Ведь в мае 2016 года в США, в штате Флорида электромобиль Tesla Model S с включенным автопилотом протаранил на шоссе тягач с прицепом, который двигался в перпендикулярном направлении, пытаясь пересечь перекресток.

Как заявили тогда в компании Tesla, авария произошла из-за стечения трагических обстоятельств. В Tesla полагают, что причина ДТП может состоять в том, что автоматика, под управлением которой находилось транспортное средство, не успела распознать опасность из-за белого цвета прицепа грузовика на фоне яркого неба. По той же причине, по предположению автопроизводителя, не среагировал вовремя и сам водитель, который мог бы взять управление машиной на себя: яркое солнце могло ослепить его. По другой версии, автопилот мог дать сбой из-за длинного свеса прицепа фуры и большого дорожного просвета, что помешало радарам «увидеть» препятствие впереди.

Последствия оказались чудовищными: автомобиль проехал под фурой, в результате чего у седана снесло крышу, затем вылетел с шоссе, протаранив два забора, и остановился, врезавшись в столб. В результате многочисленных столкновений 40-летний водитель электрического седана Джошуа Браун скончался на месте инцидента от полученных травм.

Еще годом ранее беспилотный автомобиль от Google также попадал в серьезное ДТП, которое обошлось без жертв, но три сотрудника Google получили травмы. Однако новости о таких серьезных ДТП, согласно исследованиям, не делают беспилотники менее желанными участниками дорожного движения. Так, согласно недавнему опросу компании Ford, которая также работает в этой сфере,

61% взрослого населения Земли с надеждой ожидают появления автономных автомобилей на дорогах.

Причем особенно оптимистично в отношении перспектив новой технологии настроены жители Китая (83%), Индии (81%), Бразилии (75%). А вот в Австралии, Канаде и США мнение общества по этому вопросу разделилось примерно поровну. В Германии и Великобритании автомобилисты и пешеходы оказались еще более консервативны: перспективы «беспилотников» оценивают положительно только 44-45% населения.

При этом с утверждением о том, что искусственный интеллект, на базе которого, в том числе, создаются автономные автомобили, принесет больше вреда, чем пользы, согласились 52% респондентов.

Наибольшую тревогу появление искусственного интеллекта вызывает у жителей Индии, Ближнего Востока (по 61%) и Великобритании (56%), мнения американцев, канадцев, австралийцев и бразильцев снова разделились поровну, а меньше всего искусственного интеллекта опасаются китайцы – с утверждением о его вреде для человечества согласны лишь 28%.

Напомним что, в феврале 2018 года в Калифорнии впервые разрешили компаниям проводить испытания своих беспилотных автомобилей на дорогах общего пользования без тест-пилотов. В настоящее время там их испытывают около 50 компаний, включая, Uber, Apple, General Motors, Ford и Toyota.