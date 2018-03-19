Опять Югра: в ДТП разбились четыре спасателя

На дорогах Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) произошло очередное крупное ДТП с большим количеством погибших. На этот раз в трагедии обошлось без пассажирского транспорта и участия детей.

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На фотографиях с места автокатастрофы, опубликованных в местных СМИ «УАЗ» находится под колесами многотонного грузовика, среди груды искореженного металла едва заметны характерные полосы оранжевого и синих цветов, сходных с символикой спасательных служб. В ряде сообщений, вскоре после случившегося, высказывалось предположение о принадлежности микроавтобуса «УАЗа», в народе известного как «Буханка», к МЧС.

В пресс-службе Главного управления МЧС по ХМАО «Газете.Ru» опровергли информацию о принадлежности разбившегося автомобиля к ведомству, отметив, что их сотрудников среди погибших нет. Об обстоятельствах аварии в ведомстве порекомендовали обратиться в региональные управления МВД и СК.

В отделе информации и общественных связей Управления МВД по ХМАО уточнили, что сообщение об аварии поступило в дежурные службы в понедельник около 12:10. С «Буханкой» столкнулись грузовики MAN и Mitsubishi Fuso Canter. Прибывшие сотрудники спасательных служб констатировали смерть водителя и трех пассажиров «УАЗа.»

Вскоре после случившегося стало известно, что инцидентом заинтересовались сотрудники Следственного комитета. «Газета.Ru» попросила прокомментировать обстоятельства аварии старшего помощника руководителя управления по взаимодействию со СМИ СК РФ по ХМАО Алину Никифорову.

«По предварительным данным погибшие являются сотрудниками одной из местных служб экстренного реагирования. По факту гибели людей в Югре организована доследственная проверка, в ходе которой установят все обстоятельства и причины происшествия»?

— заявила она.

Оказалось, что погибшие были членами муниципального спасательного отряда расположенного недалеко от Нефтеюганска поселка Куть-Ях. В службе экстренного реагирования «2 отряд» поселка Куть-Ях начальник отряда Сергей Вагин подтвердил «Газете.Ru» гибель сотрудников отряда.

«Сейчас о причинах случившегося говорить рано, следователи и сотрудники полиции разбираются на месте катастрофы. Погода стоит просто ужасная, снегопад, на дорогах жуткая гололедица», — сказал он.

На видеозаписи, сделанной одним из проезжавших мимо места аварии водителей, видно три автомобиля. Дорога полностью покрыта снегом. Под колесами желтого грузовика MAN вывернутыми в сторону обочины колесами находится «УАЗик» спасателей. Кузов уничтожен полностью, заметны следы работы гидравлических ножниц, без которых тела просто невозможно достать из груды искореженного металла.

Перед ними в кювете лежит перевернутый грузовик Mitsubishi. Поскольку оба грузовика находятся в попутном направлении движения, можно предположить, что «УАЗ» вынесло на встречную полосу.

Уходя от столкновения, первый грузовик мог предпринять резкий маневр, что могло закончиться опрокидыванием многотонной машины в кювет. Следующий в попутном направлении за грузовиком, судя по всему, ехал желтый MAN. Его водитель, вероятно, резко нажал на педаль тормоза, но времени на маневр, чтобы избежать столкновения с внезапно возникшим автомобилем у него просто не было. Разница в весе автомобилей, плюс скорость, помноженная на тяжелую погодную ситуацию, могла стать тем роковым совпадением, которое привело к гибели четырех человек. Однако говорить о точных причинах катастрофы пока рано. Ведется доследственная проверка для установления всех обстоятельств. Остается дождаться результатов экспертиз

ДТП с гибелью людей в ХМАО происходят с пугающей регулярностью. В январе 2018 года при столкновении двух легковых автомобилей, произошедшем в Октябрьском районе погибли 10 человек, в том числе четверо детей. В декабре 2017 года случилось еще одна страшная авария с участием грузового тягача и автобуса. Тогда погибли 12 пассажиров, включая 10 детей.