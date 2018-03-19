Инспектору прищемили палец: водителю грозит колония

Управление Следственного комитета по Калужской области возбудило уголовное дело по статье 318 УК РФ в отношении девятнадцатилетнего автолюбителя. Его подозревают в применении насилия к полицейскому. Поводом к проведению проверки и возбуждению уголовного дела послужила видеозапись конфликта молодого водителя и инспектора, размещенная в социальных сетях.

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На видео, снятом понятыми, сотрудник ГИБДД вначале просит водителя показать документы.

Во время разговора автолюбитель находится в своей машине, беседуя с инспектором через приоткрытую форточку. Водитель отвечает, что покажет документы, однако вместо этого просит вызвать «ответственного».

Правда, делает это в весьма своеобразной форме: «Ответственный где?».

Инспектор, осознавая законность собственных требований, повторяет как мантру: «Передавайте мне свои документы». Водитель непоколебим: «Я звоню в службу доверия и вызываю ответственного, раз вы не можете этого сделать, все».

Инспектор, видимо понимая, что эта беседа затянулась, воспользовавшись моментом, пытается открыть водительскую дверь, через форточку. Но то ли реакция водителя оказалась быстрее, то ли открывание двери старого ВАЗа оказалось задачей не из легких, водитель успевает заблокировать замок. Инспектор все же не сдается и пытается открыть дверь, но тут водитель проводит болевой прием, начиная выламывать полицейскому пальцы, на что сотрудник ГИБДД в сердцах просит прекратить насилие и говорит: «Эй, руку отпусти, с...».

Понимая, что словами делу не помочь, полицейский наносит два удара в стекло обидчику и дверь, наконец, поддается. Водителя под отчаянные, но лишенные смысла крики: «Я не сопротивляюсь!», жестко задерживают и провожают в патрульный автомобиль.

Ход уголовного дела прокомментировал и.о. старшего помощника руководителя Следственного управления СК по Калужской области Михаил Сикулин. Он пояснил, что оснований для заключения подозреваемого под стражу нет.

«Человек ходит на допросы, дает показания, скрываться не собирается. По состоянию инспектора, можно сказать, что, видимо он не на больничном, продолжает службу. Действия инспектора были законны. Оснований для их проверки нет. Следствие продолжается», — сказал он.

Согласно закону, подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы.

Глава Коллегии правовой защиты автовладельцев Виктор Травин считает, что

водитель имеет право требовать присутствия ответственного от ГИБДД при возникновении конфликтной ситуации, однако инспектор также имеет право пресекать незаконные действия водителей. Вопрос о целесообразности применения силы должен рассматриваться в каждом конкретном случае в рамках действующего законодательства.

Пользователи соцсетей в комментариях больше отдают предпочтение полицейскому, в основном негодуя, отчего было просто не показать документы, вместо непонятных споров. Ведь инспектор не хамил, нашел понятых, не вымогал взяток, да и просто до определенного момента проявлял терпение.

Это не первый конфликт между автомобилистом и инспекторами ДПС, в котором приходится разбираться местному СК. Ранее «Газета.Ru» рассказывала об автолюбителе, который после словесной перепалки с полицейскими, уже находясь один в своей машине, обозвал стражей порядка, а затем выложил видеозапись инцидента, на которую попало и ругательство, в сеть. После того, как о конфликте рассказали местные тележурналисты, в сюжет которых также попало злосчастное видео, им заинтересовались следователи. В итоге в отношении водителя возбудили дело по статье 319 УК РФ.

Примечательно, что в разговоре с «Газетой.Ru» водитель высказывал мнение, что виноват лишь в том, что ситуация дошла до уголовного дела, своей вины в оскорблении инспекторов он не признавал, так как лично им в лицо ничего не говорил. В итоге, несколько дней назад суд оштрафовал его на 30 тысяч рублей.