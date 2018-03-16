«Пикник» на обочине: музыканты разбились на гастролях

Авария произошла в окрестностях Гусь-Хрустального около 13.00.

Как стало известно «Газете.Ru» из беседы с директором коллектива Владимир Сафроновым, который находился в момент аварии вместе с музыкантами, их микроавтобус попал в лобовое столкновение с Honda CR-V, вылетевшей со встречной полосы.

«Автомобиль на встречной закрутило и вынесло прямо на нас, водитель пытался сделать все возможное, но уйти от удара не получилось, и наш Volkswagen выбросило с дороги.

Музыканты сейчас находятся в больнице Гусь-Хрустального, у всех разные травмы, от легкой степени до серьезных. Прогнозов врачи пока не дают, будем следить за ситуацией», — заявил директор. По данным «Газеты.Ru», у одного из музыкантов есть подозрения на перелом позвоночника.

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Из сообщений ГУ МЧС по Владимирской области известно, что в 13:10 оперативному дежурному Центра управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о столкновении трех автомобилей в районе Гусь-Хрустального на 50 километре автодороги Владимир — Тума. На место происшествия немедленно отправились сотрудники МЧС, экипажи ГИБДД и бригады скорой помощи.

После госпитализации музыкантов глава Гусь-Хрустального района Владимир Кабенкин сообщил, что их здоровье не вызывает опасений.

«Семь пострадавших в ДТП с микроавтобусом доставлены в травматологию больницы Гусь-Хрустального», — сообщает Кабенкин. В число пострадавших входят шесть пассажиров минивэна и водитель Honda.

На опубликованных с места ДТП фотографиях видно, что в аварии участвовали как минимум два автомобиля. В полиции сообщили, что в столкновении также поучаствовал «КамАЗ», но на фотографиях его не видно. Зато можно заметить, что Volkswagen развернуло и он находится в кювете, оказавшись фактически полностью выброшенным с дороги. Автомобиль Honda стоит, развернутый на обе полосы движения.

На участке дороги, где произошло столкновение, всего по одной полосе в каждую сторону и пространства для маневра при резком изменении дорожной обстановки практически нет. Слева «встречка», справа кювет. Обочина фактически отсутствует. Вдобавок на фотографиях дорожное покрытие покрыто так называемым «черным льдом».

Такое коварное покрытие возникает на поверхности автомобильной дороги в виде ледяной пленки, невидимой автомобилисту, однако не менее скользкой, чем обычный лед.

Водители, совершая резкое ускорение или обгон рискуют потерять управление и войти в маятниковый занос, из-которого путь только один – либо в кювет, либо на «встречку». Именно это, скорее всего, и произошло с автомобилем участника ДТП с артистами.

«По факту дорожного происшествия назначена проверка, инспекторы ГИБДД устанавливают все обстоятельства. В настоящее время движение на данном участке автодороги восстановлено», — говорится в сообщении регионального управления МВД. Если окажется, что кто-то из пострадавших получил серьезные травмы, то полицейские в дальнейшем будут обязаны возбудить уголовное дело по ч.1 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека). Виновному грозит до двух лет лишения свободы.

В четверг музыканты отыграли концерт во Владимире и в пятницу отправились в Рязань, где вечером у них был запланирован концерт в местной филармонии. Естественно, из-за случившегося, выступление пришлось отменить.

«В Рязани концерт отменяется, по остальным городам мы не понимаем, все зависит от состояния», — сказал представитель группы Виктор Домбровский.

Следующим городом гастролей «Пикника» должен был стать Калининград, где группу ожидали 25 марта, в Мурманске концерт должен был пройти 29 марта, а 1 апреля группа рассчитывала прибыть в Петрозаводск. После музыканты должны были отправиться в Казахстан и отыграть в крупнейших городах республики три концерта.

Рок-группа «Пикник» была основана в Ленинграде в 1978 году. Наибольшую популярность коллектив приобрел после прихода в группу Эдмунда Шклярского в 1981 году. В составе группы также входят: басист Марат Корчемный, ударник Леонид Кирнос и клавишник Станислав Шклярский.