Дороги ослабили хватку: смертность в ДТП снижается

Смертность продолжает снижаться

Согласно статистическим данным ГИБДД России, за январь-февраль 2018 года на дорогах погибло 2103 человека. Если сравнить эти показатели с аналогичным периодом предыдущего года, то заметно значительное улучшение. За первые два месяца 2017-го в ДТП погибли 2420 человек, то есть на 13,1% больше.

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Заметно, почти на 10%, снизилось и количество раненых. В этом году на дорогах пострадали около 26,4 тыс. человек. Что касается общего количества аварий с тяжкими последствиями, то по сравнению с прошлым годом их количество сократилось на 7% — до 20,5 тысяч инцидентов.

Зависимость дня недели и ситуации на дорогах

Самыми «аварийными» днями для россиян в начале года оказались понедельник и среда. В эти дни происходит почти половина всех дорожных происшествий за неделю.

Воскресенье – напротив, стал самым безопасным для автомобилистом днем.

Чаще всего ДТП происходят в вечерний час-пик, когда граждане покидают рабочие места и едут домой – в 18-19 часов. Вполне вероятно, это связано с тем, что в вечернее время люди устают и теряют концентрацию, к тому же зимой в это время уже темно.

Пьяных на дорогах все меньше

Главной причиной возникновения ДТП по-прежнему остается несоблюдение участниками дорожного движения ПДД.

Наряду с общим трендом по снижению аварийности, с начала года резко сократилось количество ДТП по вине пьяных водителей. Всего за январь и февраль было зарегистрировано 974 тяжких аварии по вине водителей, находящихся за рулем в состоянии алкогольного опьянения, а в 2017 году их было 1345. Естественно заметно снизилось и количество погибших и раненых. В этом году из-за пьяных погибли 194 человека (годом ранее 345) и пострадали 1460 (в 2017-м — 1834).

Борьба с пьянством за рулем, как известно, одна из приоритетных задач ГИБДД. Несмотря на серьезные кадровые сокращения в начале года, Госавтоинспекция, продолжает большое количество рейдов, направленных против пьяниц. Недавно, корреспонденты взяли интервью у инспектора ГИБДД, который и рассказал,как ловят нетрезвых водителей, а также поделился интересными подробностями работы в органах правопорядка.

Водители бегут с места ДТП

Удивителен тот факт, что в 2018 году резко возросли случаи ДТП, с места которого скрывались водители. Так, эта цифра составила 2142 зарегистрированных тяжких ДТП или более 10% от общего числа аварий в стране. По сравнению с прошлым годом рост составил 37,8%. Естественно, возросло и количество погибших и раненых в этой категории ДТП.

Напомним, что наказание за скрытие лица с места ДТП составляет лишение права управления транспортным средством на срок от 1 года до 1,5 лет или административный арест на срок до 15 суток.

Москва и Московская область – лидеры по количеству ДТП

В первые два месяца 2018 года в Москве и Подмосковье суммарно произошло 1058 cерьезных ДТП, где погибло 109 человек, еще 1232 пострадали.

В Московской области наблюдается спад по всем вышеуказанным показателям, тогда как в Москве ситуация в точности наоборот – увеличение числа дорожных происшествий, а также количества погибших и раненых.

Третье место в рейтинге самых аварийных регионов занял Краснодарский край, где произошло 410 ДТП (-0,2%), в которых 60 человек погибло (-20%) и 476 оказалось ранено (-7,2%).

Способы повышения безопасности на дорогах

Совсем недавно, глава ГИБДД Михаил Черников на заседании правительственной комиссии по безопасности дорожного движения представил свой план по борьбе с происшествиями на дорогах на ближайшие годы. Программа рассчитана на шесть лет и будет действовать с 2018 по 2023 годы.

В числе задач новой программы — изменение поведения участников дорожного движения, повышение защищенности детей и пешеходов, развитие работ по организации дорожного движения, совершенствование допуска транспортных средств и их водителей к участию в дорожном движении, совершенствование системы управления безопасности дорожного движения, развитие систем оказания помощи пострадавшим в ДТП.

Упор также будет сделан на цифровые технологии и способы автоматической фото- и видеофиксации нарушений ПДД. Планируется снизить количество ДТП, связанных с выездом на встречную полосу, благодаря активной установке разделительных конструкций.