«Машину перевернуло, я перелетела на пассажирское сидение»

В Харькове в понедельник в суде давала показания 20-летняя Алена Зайцева, обвиняемая в совершении минувшей осенью смертельной аварии, жертвами которой стали шесть человек, а еще пятеро получили ранения. Трагедия получила огромный общественный резонанс на Украине, следят за ней, как за остросюжетным триллером, и в России. Ранее в ходе начавшегося в феврале процесса суд уже заслушал показания потерпевших и родственников погибших. Большинство из них подало гражданские иски и требует от подсудимых материальную компенсацию.

Позиция Зайцевой в целом была известна еще до заседания — она с самого начала не отрицала свою вину и при любом удобном случае выражала свои соболезнования родным, а ее семья выражала готовность оказать потерпевшим существенную финансовую помощь. Все заявленные к ней иски от потерпевших она признала.

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Напомним, что смертельная авария произошла вечером 18 октября на перекрестке Сумской улицы и переулка Мечникова. Управлявшая Lexus RX350 Зайцева, дочь крупного местного бизнесмена, решила проскочить на красный. В этот момент в нее врезался стартовавший чуть раньше дозволенного Volkswagen Touareg. От мощного удара немецкого внедорожника японский кроссовер отбросило на тротуар улицы Сумской, центральной артерии центра Харькова. В вечерний час-пик здесь было много людей. На месте трагедии погибли пять человек. Двое пострадавших, в том числе женщина на седьмом месяце беременности по имени Жанна, попали в реанимацию в состоянии комы. Спустя несколько дней в больнице скончалась одна из пострадавших — 20-летняя студентка Диана Берченко.

После трагедии приемный отец девушки Василий Зайцев заявлял, что его дочь была «аккуратным водителем и никаких нарушений у нее не было». Он рассказал, что Lexus, которым управляла Алена, является его машиной, которая была куплена в кредит пять лет назад.

В суде Зайцева обстоятельно рассказала о самом черном дне в своей жизни. По ее словам, утром 18 октября она встретилась с подругой Мариной Ковалевой. «После встречи мы пообедали. Поездили, я потом не помню, что делали. Поели в «Чили». Потом поехали домой к Марине. Когда мы возвращались из ее дома, случилась авария», – рассказала подсудимая.

Перед столкновением Зайцева, по ее словам, вела Lexus со скоростью 80 км/ч. Она заверила, что пересекала перекресток на желтый сигнал светофора и никак не успевала затормозить после того, как водитель Touareg начал движение. Девушка рассказала, что в этот момент она зажала клаксон и в последний момент перед столкновением нажала педаль тормоза, но это не позволило избежать столкновения.

Сам момент аварии она описывает так. «После того как Volkswagen протаранил мой автомобиль, машину наклонило набок, перевернуло, я перелетела на пассажирское сидение. В это время я не управляла автомобилем, и его в таком состоянии вынесло на людей, — рассказала подсудимая. — Люди перевернули автомобиль, потом пытались достать нас. Пытались разбить окно. Нас вытащили, когда вырвали пассажирскую дверь автомобиля Lexus. Когда я вышла из авто, я подбежала к полицейскому и отдала ему свои права».

Зайцева вновь заявила о полном признании собственной вины и выразила готовность понести любое наказание, которое назначит суд. После отбытия срока, по словам девушки, она также планирует оказывать помощь родственникам погибших.

Также подсудимая заявила, что больше никогда в жизни не сядет за руль.

Отвечая на вопрос представителя потерпевших, Зайцева откровенно рассказала, что права она получила два года назад, за это время шесть раз привлекалась к ответственности за нарушение ПДД, в том числе четыре раза за нарушение правил парковки.

Один из краеугольных камней расследования — состояние Зайцевой в момент аварии. Следствие считает, что она могла находиться под воздействием наркотических веществ — в ее крови нашли следы опиатов. Сама девушка в понедельник заявила, что наркотики никогда не употребляла, а накануне аварии у нее заболела голова и она выпила таблетку пенталгина.

В понедельник свои показания должен был давать и второй обвиняемый, водитель Volkswagen Геннадий Дронов.

Получив слово, он принес свои соболезнования родным погибших, но давать показания пока не захотел.

«Хочется выслушать полностью свидетелей. Ссылаюсь на статью 63 Конституции Украины (по отношении с 51- стать Конституции РФ она гласит, что лицо имеет право отказаться давать показания или объяснения в отношении себя, членов семьи или близких родственников — «Газета.Ru»)», — заявил Дронов. Напомним, что он первоначально проходил по делу в качестве свидетеля, однако в ходе расследования выяснилось, что он также нарушил ПДД, стартовав с перекрестка слишком рано, и вскоре получил статус обвиняемого.

Следующее заседание состоится 21 марта.