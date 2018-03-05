Пьют и не платят: водители задолжали десятки миллиардов

Автомобилисты стали самой большой группой должников по итогам 2017 года. Как сообщили в пресс-службе ФССП России в ответ на запрос «Газеты.Ru», на долю неплательщиков административных штрафов Госавтоинспекции пришлось 39,4% от общего числа исполнительных производств.

Так, в 2017 году на исполнении у службы находилось 34 млн. постановлений органов Госавтоинспекции на сумму 28 млрд. руб. Для сравнения, в 2016 году автомобилисты попытались закрыть глаза на 30,2 млн постановлений на сумму 27,1 млрд. руб.

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Согласно законодательству, с момента получения штрафа автовладелец имеет в запасе десять дней на обжалование нарушения. В случае если этого не происходит, с точки зрения закона водитель по умолчанию соглашается с правомерностью штрафа и признает свою вину. После этого у него есть еще 60 дней, чтобы рассчитаться с государством. Но если этого не происходит, то теоретически уже на 71-й день с момента получения штрафа в дверь к такому должнику может постучать судебный пристав. Обычно все начинается с либеральных методов: должникам присылают SMS, пишут на электронную почту, пытаются дозвониться по телефону, обращаются с запросами в банки, которые по их требованию могут списать часть средств со счетов должника, отправляют заказными письмами постановления о возбуждении исполнительных производств с обязательным уведомлением должника. Если не помогает – приставы отправляются в рейды.

Всего при помощи всех перечисленных способов 2017 год приставы исполнили 18,3 млн. постановлений органов Госавтоинспекции на сумму 14,4 млрд. руб.

Это на 892 тыс. постановлений и 261 млн. руб. больше, чем по результатам 12 месяцев 2016 года (17,4 млн. постановлений, взыскано14,1 млрд. руб.). Отметим, что в среднем на одного такого неплательщика приходится по нескольку штрафов на значительную сумму, хотя бывает, что и за задолжавшим 500 рублей водителем гоняются по трое приставов.

Пьют и не платят

Отдельно приставы по просьбе «Газеты.Ru» выделили должников по штрафам за нетрезвое вождение, который, напомним, составляет 30 тыс. рублей и оплату со скидкой не предполагает.

Так, всего в 2017 году на исполнении приставов находилось 539,2 тыс. административных штрафов за пьянку за рулем (в 2016 году — 581,8 тыс.).

Из них отработать удалось 163,8 тыс. штрафов – с любителей прокатиться в нетрезвом виде списали 5,5 млрд. руб. (на 1,4 тыс. постановлений и сумму 105 млн. руб. больше, чем по результатам 2016 года.

Как ловят должников

Чтобы воздействовать на должников приставы применяют множество способов. Так, если не получается списать долги с карт, одним из самых действенных методов приставы называют ограничение на права управления автомобилем. К примеру, так получилось повлиять на должника из Волгоградской области, накопившего 24 штрафа ГИБДД на сумму 15 500 рублей. Узнав о том, что ему нельзя будет садиться за руль, автомобилист сразу погасил долг.

Еще один верный способ – наложение ограничения на регистрационные действия на автомобиль должника. Так, зарегистрированный в Волгограде водитель решил «забыть» о 76 штрафах на 55 тыс. рублей, переехать в Краснодар и там продать машину. Из-за ограничений этого сделать не получилось и должнику пришлось погасить все штрафы.

Иногда приставы буквально высаживают накопивших штрафы водителей из-за руля. Так произошло со столичным автомобилистом, за которым числилось 108 административных штрафов на 74 тыс. руб. Сначала водителя уведомили о долге и пригласили на прием к приставу. После того, как он не явился, судебный пристав постановил дополнительно взыскать с неплательщика 30 тыс. руб. исполнительского сбора. Но и это никак не повлияло на желание водителя закрыть долг перед государством.

Тогда приставы совместно с ГИБДД устроили настоящую облаву на водителя, поймали его, описали автомобиль прямо на улице и увезли его на спецстоянку. Уже на следующий день 104 тыс. руб. долга были погашены, и водитель получил машину назад.

Иногда у водителей просто нет возможности расплатиться с приставами – тогда таких нарушителей могут приговорить к исправительным работам.

Не платят, потому что не знают

Между тем автомобильный эксперт, координатор сообщества «Синие ведерки» Петр Шкуматов в беседе с «Газетой.Ru» обратил внимание на проблему того, что многие штрафы в бумажном виде просто не приходят должникам. А мобильными приложениями пользуются пока далеко не все россияне. Причем даже у самых продвинутых при попытках оплаты штрафов возникают проблемы.

«Штрафы можно проверять на сайте госуслуг или в других мобильных приложениях, — говорит Шкуматов «Газете.Ru». – Так я и делаю, и должен сказать, что их бумажных версий я в жизни не видел. Поэтому когда приставы приходят к людям, те реально не понимают, что происходит. Ко мне как-то обратился дедушка, который припарковал на зиму машину на Чертановской улице. За это время там ввели платную парковку и штрафы стали копиться день ото дня. О том, что произошло он узнал только к весне, когда пришли приставы. Почему нельзя оперативнее извещать людей, я не понимаю. Есть еще одна группа лиц среди этих неплательщиков, которые просто считают несправедливыми выписанные ими штрафы. Я тоже попадал в такие ситуации – например, я ехал на круиз-контроле по Новгородской области. С разрешенной скоростью, все время на автомате. А мне приходит штраф за превышение скорости, якобы я ехал 115 км/час. Но знаю, что не нарушал, а обжаловать уже не получится – запись с видеорегистратора стерта. И что мне, ехать из-за 500 рублей в Новгородскую область проверять работу камеры? Конечно, я заплатил штраф со скидкой, но принципиальные автомобилисты просто этого не делают».

По словам Шкуматова даже при оплате штрафов через Госуслуги платежи иногда теряются.

«Я заплатил штраф 500 рублей через сайт, но он вновь стал активен, — продолжает эксперт. – Я позвонил в ГИБДД, там мне сказали, что им нужна бумажка из банка с печатью, подтверждающая, что деньги ушли на их расчетный счет. А сайт госуслуг работает так, что платишь ты не в МВД, а именно самим Госуслугам. То есть это у них мне надо просить справку о том, куда ушел мой платеж. Потом нести ее в ГИБДД и провести там полдня. Поэтому опять дилемма – платить повторно или не платить вовсе. Я заплатил».