С пьяных глаз: ветеран попал в ДТП и пострелял

Одна из мелких аварий, число которых ежедневно в крупном мегаполисе измеряется сотнями, переросла в среду вечером в настоящее побоище с применением огнестрельного оружия.

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Столкновение Ford Fusion и седана Volvo V60 произошло на Октябрьской набережной в районе Володарского моста. После удара Volvo в свою очередь задела еще и Renault.

Первоначально местные СМИ сообщили, что «Фордом», водитель которого не успел затормозить на светофоре и въехал в заднюю часть шведской иномарке, управляла женщина. Якобы испугавшись двух находившихся в Volvo мужчин, которые предъявили ей претензии, она позвонила гражданскому мужу Дмитрию Лосеву, который быстро прибыл на место происшествия и устроил стрельбу.

Однако чуть позже выяснилось, что сценарий трагедии был несколько иной. По данным правоохранительных органов, Ford управлял сам Лосев, находившийся в состоянии алкогольного опьянения. По данным все той же «Фонтанки», после столкновения он позвонил гражданской супруге, которой и принадлежит автомобиль. Лосев, учитывая свое состояние, якобы хотел, чтобы именно она выступила в качестве водителя, и попросил ее срочно прибыть на место – живут супруги неподалеку.

После того, как его жена подошла и согласилась выступить в роли виновницы аварии, супруги попытались договориться с водителем Volvo, чтобы он согласился на подмену водителя – женщина не хотела, что у кормильца семьи забрали права за пьяную езду. Но водитель Volvo не согласился на обман.

Продолжая ожидать гаишников, в какой-то момент женщина забеспокоилась об остановленном дома ребенке-инвалиде. Проведать его вызвался Лосев.

К этому моменту водитель Renault уже уехал, оставив другим участникам столкновения телефон, а к водителю Volvo, который изначально был в машине один, подошел приятель.

Дома мужчина взял официально зарегистрированное взял помповое ружье Hatsan Escort Trio 12-го калибра и вернулся на место ДТП. Здесь он без лишних препирательств сразу он открыл огонь по водителю и пассажиру Volvo – на фотографиях с места ЧП хорошо видны три пулевые отверстия на лобовом стекле иномарки. Оба мужчины хотели убежать. Помешать Лосеву пыталась его жена, вставшая между ним и убегающими. Тем не менее, мужчины получили серьезные ранения. После этого супруга стрелявшего ветерана также предпочла скрыться.

Одним из первых на месте происшествия оказался заместитель начальника уголовного розыска Невского района, капитан полиции Дмитрий Воропаев. Полицейский потребовал бросить оружие, но вместо этого Лосев направил ружье в сторону стража порядка.

«В соответствии с законом «О полиции» Дмитрий Воропаев сделал предупредительный выстрел вверх и несколько выстрелов в нападавшего. После этого злоумышленник был обезоружен и отправлен в больницу. Также были госпитализированы раненные участники конфликта. Полицейский не пострадал», — описывает дальнейшие события пресс-служба городского ГУ МВД.

Лосев оказался ветераном первой чеченской войны. В возрасте 19 лет он в декабре 1994 года, то есть в самом начале конфликта, был переброшен в составе 129-го гвардейского мотострелкового полка в Чечню.

Его полк участвовал в пятидневной битве за аэропорт «Ханкала», после чего в Грозный вошли основные части Восточной группировки войск ВС. При этом Лосев был ранен в Чечне и имеет боевые награды.

По факту перестрелки управление СК по Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя по признакам преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 30, п. «а» ч.2 ст. 105, ст. 317 УК РФ (покушение на убийство двух лиц, посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа).

Лосев находится в реанимации – у него предположительно пять пулевых ранений. Очевидно, что после выздоровления следователь назначит психиатрическую экспертизу задержанного.

Тем временем, руководство петербургской полиции представило уже своего сотрудника к награде.

«Благодаря грамотным и профессиональным действиям Дмитрия Воропаева удалось задержать вооруженного злоумышленника и избежать жертв среди случайных прохожих. Руководством ГУ МВД России принято решение о представлении капитана полиции Дмитрия Воропаева к государственной награде», — отметили в МВД.