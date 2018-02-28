«Он даже не вытащил труп из бампера»

О необычном поведении одного из автомобилистов Таганрога стало известно 27 февраля благодаря посту в сообществе «Мой Таганрог». Местная жительница опубликовала фото и видео, на котором отчетливо виден труп мертвой собаки, застрявший в бампере припаркованного белого автомобиля Nissan.

«У нас по городу ездит «Ч..О», которое сбило собаку и не потрудилось даже вытащить ее из бампера своего автомобиля, не то чтоб даже оказать помощь несчастному животному. На тот момент, когда он сбил собаку — она была еще жива!»

— написала местная жительница, приложив к посту фотографии и видеозапись произошедшего.

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Немногим позже в комментарии к сообщению появились отзывы других очевидцев, которые рассказали, что данный автовладелец ездил с мертвой собакой по городу в течение нескольких дней, не потрудившись вынуть тело из бампера своего автомобиля. Информация сразу же вызвала огромный резонанс среди жителей города, которые решили написать коллективное заявление в местную полицию.

При этом мнение горожан, увидевших страшные фотографии, разделилось.

Одни порицают циничного автовладельца. Другие считают, что бампер был сломан давно, а пес жив и здоров и просто залез туда погреться.

Как было на самом деле — пока достоверно неизвестно. Видеозаписью заинтересовались местные зоозащитники. В областном ГУ МВД также достаточно оперативно отреагировали на инцидент.

«В дежурную часть УМВД России по городу Таганрогу обратилась женщина и сообщила об известном ей факте жестокого обращения с животными. Полицейские приняли заявление и начали проверку», — говорится в сообщении ведомства во вторник. В среду комментировать ход проверки в пресс-службе ведомства корреспонденту «Газеты.Ru» отказались.

В среду в соцсетях появилась информация и о владельце автомобиля. Им оказался депутат Новобессергеневского сельского поселения (населенный пункт в окрестностях Таганрога — «Газета.Ru») от партии «Единая Россия» Валерий Писковец. Народным избранником он стал в 2012 году. Депутатские обязанности Писковец совмещает с работой в медучреждении, где он занимает должность заместителя главного врача одной из частных клиник города — ООО «Ника». По профилю Писковец — врач-гастроэнтеролог 1 категории, он кандидат наук, стаж в медицине — 29 лет.

В пресс-службе Ростовского регионального отделения партии «Единая Россия» журналистов «Газеты.Ru» в среду днем попросили перезвонить позже, после чего перестали отвечать на звонки.

Сам Валерий Писковец от общения с неравнодушными жителями города по этому поводу отказался, сославшись на занятость. «Я общаюсь и с прокуратурой, и с полицией, спокойно разбираемся. Я сотрудничаю с телевизионной компанией, они прокомментируют, если посчитают нужным», — цитируют его слова в сообществе «Мой Таганрог».

В телефонном разговоре с журналистами депутат сообщил что это «событие уже недельной давности, которое в течение одного часа приобретает непонятную ситуацию». На вопрос, как же так вышло с собакой, депутат ответил: «Ума не приложу». От других комментариев он отказался, сославшись на занятость.

Не исключено, что действия Писковца могут быть классифицированы как жестокое обращение с животными (ст. 245 УК РФ). Максимальное наказание по ней составляет лишение свободы на срок до трех лет.

Похожий инцидент произошел 10 июля 2016 года в Башкирии на трассе «Уфа-Аэропорт». Местная жительница двигалась на своем автомобиле, когда неожиданно заметила животное, которое резко выскочило на трассу. Не успев среагировать, она сбила собаку.

После ДТП женщина остановилась и вышла из машины, оказалось, что после удара собака застряла в решетке под бампером. Отчаявшаяся автомобилистка позвонила в «Службу спасения 112» и, рассказав о случившемся, попросила помощи, так как самостоятельно справиться с задачей не смогла.

В течение 10 минут на место прибыли сотрудники МЧС. Спасателям понадобилось несколько минут, чтобы вызволить животное. При помощи гаечного ключа и отвертки спасатели сняли поддон автомашины и освободили собаку. Несмотря на столкновение, собака, скорее всего, серьезных травм не получила — после освобождения она скрылась в лесу.