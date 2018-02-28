Воруют и катаются: какие машины угоняют чаще

В МВД сообщили «Газете.Ru», сколько именно легковых автомобилей было угнано в России в 2017 году и жителям каких регионов чаще других сталкиваются с такими неприятностями.

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Напомним, что в полиции давно разделяют данный вид преступлений на две части — кражу машины (ст. 158 УК РФ) и неправомерное завладение без цели хищения (ст. 166 УК РФ). Ответственность за второй проступок намного мягче, и нередко даже «профессиональные» угонщики в случае поимки пытаются убедить следователей, что взяли автомобиль «просто покататься». Уже в ближайшее время неоднозначную ситуацию могут исправить на законодательном уровне, сделав ответственность одинаковой для всех.

По итогам прошлого года на территории России были зарегистрированы 21 842 кражи автомобилей. Наименьшее количество таких преступлений произошло в Чечне, Калмыкии, Ненецком АО. Наибольшее — в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, Москве и Московской области. Еще 20 834 угона были классифицированы по статье 166 УК РФ.

Для сравнения, в 2016 году было совершено 25 886 краж легковых автомобилей и 22 437 завладений без цели хищения

Таким образом, за год общее количество зарегистрированных преступлений по обеим статьям снизилось примерно на 10%

Вкусы меняются

По итогам минувшего года эксперты зафиксировали изменения во вкусовых предпочтениях угонщиков. В 2016 году в МВД рассказывали, что наибольшей популярностью у воров пользовались отечественные автомобили Lada (их же предпочитала и молодежь, чтобы покататься). При этом, согласно данным специализированного портала «Угона.нет», в 2016 году по совокупному количеству угонов в России в лидерах были именно японские бренды: помимо Toyota, это, например, Nissan и Mitsubishi. Назвать марки-лидеры 2017 года в МВД затруднились, однако, по информации «Угона.нет», произошло смещение спроса злоумышленников в сторону отечественного автопарка.

При этом доля угонов и японских, и российских марок упала по сравнению с прошлым годом, уступая позиции корейским и европейским брендам, которые теперь занимают по 16% от числа похищенных машин (японские — совокупно 33%, отечественные — 31%). Так что любителям «корейцев» стоит стать более внимательными и задуматься об установке дополнительных охранных систем либо охраняемой парковке.

Лидерами среди бюджетных европейцев стали автомобили французской марки Renault: Duster, Logan и Sandero. «Методика угона проста, перед ней сдаются все перечисленные модели, — рассказал «Газете.Ru» представитель «Угона.нет» Дмитрий Андреев. — Процедура предоставляет из себя обычную подмену модуля управления двигателем, который располагается за бардачком или в подкапотном пространстве». Также часто угоняют Volkswagen Polo — чаще всего это происходит прописыванием дополнительного чипа штатного иммобилайзера через диагностический разъем. Все механические замки при этом проворачиваются «занозой» или «свертышем».

Кто в топ-20 из автомобильных марок

Первое место в рейтинге традиционно занимает бренд Lada. В большей степени статистику делают угоны классических «Жигулей», оборудованных устаревшими и подверженными электронному взлому автосигнализациями. Но и к совершенно новым моделям злоумышленники уже подобрали ключи. Так, несмотря на высокую степень защиты штатного иммобилайзера, угонщикам уже удалось найти способы деактивации всех заводских охранных систем Lada Vesta и Lada X-Ray.

В целом рейтинг угонов по маркам в 2017 году практически не изменился по сравнению с предыдущим периодом. Разве что произошло несколько рокировок, плюс,

из топ-20 вылетел Infiniti. Зато в нее вошел Opel — эксперты связывают это с тем, что Genaral Motors существенно сократил свое присутствие в России, что привело к дефициту запчастей.

Соответственно, большинство угнанных Opel сразу едет на разборку.

Самые угоняемые модели

По данным «Угона.нет», первое место по кражам несколько лет подряд удерживает Hyundai Solaris. Конечно, во многом это обусловлено тем, что модель входит в топ-5 самых популярных моделей в России. Но при этом более продаваемый Kia Rio находится на втором месте по угонам среди иномарок с серьезным отрывом.

Как оказалось, дело в том, что Solaris хоть и выпускается уже в новом поколении, но оснащается все теми же штатными охранными системами, что и восемь лет назад.

«Уровень защиты этих моделей очень низок. Угнать Solaris не составляет труда, и угонщики об этом хорошо осведомлены. Ключ для этого автомобиля, как и для Rio, просто можно заказать через интернет, зная VIN-номер машины. Вторая причина уже связана с беспечностью самих автомобилистов — они используют слишком простые допсигнализации, не защищенные от электронного взлома. Либо некорректно используют дополнительных противоугонных систем,

к примеру, в 90% случаев владельцы не меняют пин-коды на сигнализациях, оставляя угонщикам легкий путь для деактивации, — говорит Андреев. -— Никто даже не задумывается о том, что пин-код нужно поменять, в автосалонах об этом тоже не предупреждают».

Популярный премиум

Лидером премиального сегмента стал внедорожник Lexus LX. Для хищения этой модели угонщики чаще всего используют два способа, о которых «Газета.Ru» уже писала ранее. Первый – «удочка» для удлинения сигнала штатного ключа. Также злоумышленники научились подключаться к цифровой шине автомобиля и деактивировать штатную сигнализации и иммобилайзер.

Меньше стали угонять автомобили Land Rover: этому помогло изменение прошивки у дилера. В итоге благодаря ограничению возможности прописывания дополнительных ключей у злоумышленников оказались связаны руки.

Поэтому на втором месте оказался Mercedes-Benz E-Сlass, а на третьем – BMW X5. Как Mercedes, так и BMW угонщики очень любят, поскольку их просто открыть и завести при помощи ретранслятора-удочки.

«Получается так, что автопроизводители, наоборот, упрощают жизнь угонщикам, внедряя больше функций, которые ослабляют защиты машины, такие как возможность безключевого доступа в автомобиль или же система старт-стоп. Такие автомобили проще угнать при помощи удочки-ретранслятора, — говорит Андреев. — В целом, имея такое устройство, как «удочка», можно вскрыть любой автомобиль. Поэтому надо не надеяться на автопроизводителей и ждать, когда они что-то улучшат, а брать дело в свои руки».

У полиции нет задачи найти машину

Адвокат Алексей Трофимов в беседе с «Газетой.Ru» назвал полученные цифры «игрой со статистикой».

«Возьмем тот же угон без цели хищения. Действительно, часто бывает, когда всякие пьяные в деревнях, подростки могут взять машину и кататься на ней, красть они ее не хотят, — говорит Трофимов. — И таких товарищей нельзя оформлять по более тяжкой статье — у него сопли из носа текут, руки трясутся, куда ему 158 ст. УК России.

Но дело в том, что автовладельцу все равно, что это, угон, кража, кто похитил его автомобиль. Ему главное получить свою собственность обратно. А у полиции задача не в том, чтобы найти машину, а в том, чтобы раскрыть кражу. Ведь если просто вернуть машину человеку, дело останется висеть нераскрытым».

По его словам, чтобы кража считалась раскрытой, полиции нужно поймать человека за рулем, причем не просто в дороге (тогда он скажет, что просто хотел покататься или согреться), а в момент перебивания номеров или когда человек ее где-то прячет.

«А при обнаружении автомобиля мы скатываемся в XVIII век, специалисты используют дактилоскопический порошок, который уже давно считается неинформативным. Никто не осматривает толком место угона автомобиля, не используется база ДНК, о чем нам так долго говорили. Поэтому глядя на то, сколько автомобилей угоняют и сколько находят, хотелось бы еще понимать, сколько из них — в рамках уголовных дел, а сколько нашли активисты», — резюмирует Трофимов.