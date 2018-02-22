Медленно ехал: пассажир убил водителя маршрутки

Трагедия произошла в Красносельском районе города 21 февраля около 20.00. Первыми об инциденте сообщили очевидцы в сообществе «Транспортный КОЛЛАПС, Красное Село» в соцсети «ВКонтакте».

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«На площади остановилась маршрутка 449, из нее вышло два человека, один из которых водитель. Завязался конфликт, в результате которого пассажир нанес водителю серьезные травмы с огромной потерей крови. После чего пассажир увидев, что натворил — скрылся, надев капюшон. Водитель был госпитализирован. Будем надеяться, что потеря крови не стала фатальной», — говорится в сообщении. К посту были прикреплены фотографии с места инцидента, а также двухминутная запись с ближайшей камеры видеонаблюдения.

«Ролик урезан. Всю версию развития ситуации (около 15 минут) передадим в полицию, если будет такое обращение», — написал автор сообщения.

Судя по видео, после того как мужчины вышли из автобуса, между ними около дверей для пассажиров произошла словесная перепалка. Посчитав конфликт исчерпанным, водитель повернулся к оппоненту спиной и пошел в сторону водительской двери, но тут же получил внезапный удар сзади в голову.

Водитель потерял равновесие на скользкой дороге и упал. Подняться он уже не смог. Юный пассажир нанес ему несколько ударов ногой в голову, а напоследок и вовсе наступил на нее и встал на нее всем своим весом. После этого он поспешил скрыться — развязка ссоры заняла всего несколько секунд.

Драка происходила на обочине оживленной дороги, кроме того, неподалеку были припаркованы несколько автомобилей, в которых находились люди, однако никто из очевидцев вмешаться в конфликт не захотел или не успел.

Несмотря на помощь медиков, пострадавший 49-летний гражданин Узбекистана около 04.00 скончался от полученных травм в 26-й больнице.

В четверг днем стало известно о задержании подозреваемого. Им стал 19-летний житель Красного Села, который, по данным «Фонтанки», ранее уже имел судимость за насилие над представителем власти (по 318 статье УК РФ)

Первоначально по факту избиения в полиции было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека», однако после гибели водителя ситуация изменилась. Дело было переквалифицировано на более тяжкую ч.4 ст. 111, которая предусматривает ответственность в виде лишения свободы на срок до 15 лет. После этого уголовное дело автоматически, по подследственности, было передано в Следственный комитет.

Близкий к следствию источник «Газеты.Ru» раскрыл мотив злоумышленника. «Он был недоволен, что маршрутка слишком медленно едет. Начал высказывать претензии водителю. После этого водитель остановился, и выяснение отношений продолжилось на улице», — рассказал собеседник. По его словам, свою вину задержанный полностью признал.

«Мы приносим соболезнования семье погибшего. Конечно, родственникам будет оказана помощь», — рассказали изданию «Водитель Петербурга» в АО «Третий парк», где работал погибший. Там отметили, что он работал там с 2014 года и был неконфликтным и дисциплинированным сотрудником. Известно, что у водителя круглыми сиротами остались двое детей — его жена умерла два года назад.

После трагедии в транспортном предприятии с водителями провели дополнительный инструктаж. Их попросили проявлять бдительность и не вступать в конфликты.

В настоящее время следователи решают вопрос об избрании меры пресечения для задержанного и предъявлении ему официального обвинения. Вероятнее всего, при данных обстоятельств суд отправит задержанного под арест. Кроме того, стражи порядка разыскивают также непосредственных свидетелей избиения. Первоначальная информация о том, что у злоумышленника мог быть сообщник и что в розыск объявлены двое, не подтвердилась.