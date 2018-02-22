Шипы и аптечки: техосмотр пройдут по-новому

С 22 февраля вступило в силу правительственное постановление от 12.02.2018 № 148 «О внесении изменений в Правила проведения технического осмотра транспортных средств». Менять правила властям пришлось на фоне претензий к действующей системе техосмотра, который был отдан на откуп аккредитованным коммерческим фирмам.

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Из-за этого некоторые автовладельцы никакого реального техосмотра не проходят, предпочитая, чуть переплатив, сразу получить на руки диагностическую карту. Разоблачить эту схему сложно.

В итоге в Минэкономразвития решили, что все операции по осмотру автомобиля должны контролировать в Ространснадзоре. Процесс самой диагностики операторов хотели заставить снимать на камеру. Ответственность за содержание базы данных АИС предполагалось возложить на Российский союз автостраховщиков (РСА).

Кроме того, за езду на автомобиле, не прошедшем техосмотр, планировалось ввести штраф в 800 рублей: Сейчас фактически единственным мотиватором для водителей иметь диагностическую карту является ее наличие при покупке полиса ОСАГО.

Пока ничего из перечисленного выше не произошло: согласно тексту документа, все изменения носят исключительно технический характер.

Однако получить желаемый талон о прохождении техосмотра автомобиля действительно станет сложнее. При этом многие изменения наверняка расстроят любителей «домашнего тюнинга». Так, не выдадут талон на транспортное средство с неработоспособным или отсутствующим предусмотренным производителем рулевым демпфером и усилителем рулевого колеса, а также в случае, если будет обнаружено подтекание рабочей жидкости в гидроусилителе руля.

Не допускается установка на рассеиватели внешних световых приборов непредусмотренных конструкций, а также окрашенных или бесцветных оптических деталей и пленок.

То есть украшать фары какими-либо аксессуарами, оклеивать их специальной пленкой или тонировать их теперь строго запрещено.

Отправляясь на ТО, нужно проверить, есть ли в багажнике аптечка, огнетушитель и знак аварийной остановки. Стеклоочистители и стеклоомыватели должны работать исправно, их демонтаж запрещен. Отключать или снимать форсунки омывателей фар тоже нельзя.

Система газобаллонных транспортных средств, ее установка и размещение должны соответствовать разработанным техническим требованиям. А в случае, если на автомобиле используется шипованная шина, то она должна быть обута на все четыре колеса. Скорее всего, этот пункт продиктован излишней бережливостью водителей, которые не хотят тратить деньги на новые шины и «донашивают» то, что есть. Но из-за того, что водители не соблюдают это простое правило, часто происходят ДТП.

В документе прописали временные нормативы для прохождения ТО специального транспорта, включая эвакуаторы, цистерны, грузоподъемники и фургоны. Для обычных легковых автомобилей и грузовиков ничего не изменилось. А вот продолжительность ТО для автобусов категорий М2 и М3 выросла на пять-семь минут.

В документе появился совершенно новый пункт правил, в котором отдельно лишний раз прописано: изменения в конструкции транспортного средства вопреки требованиям Технического регламента запрещены. Получается, что совершено любой тюнинг теперь считается поводом для запрета эксплуатации автомобиля: все изменения придется регистрировать.

В правилах также подкорректирован пункт, запрещавший эксплуатацию транспортных средств с зафиксированным каплепадением со скоростью более 20 капель в минуту. Речь идет о том, когда может подтекать двигатель, коробка передач, редуктор, задний мост, сцепление, аккумулятор и других части автомобиля: сам пункт остался, а вот конкретной частоты в нем теперь нет — значит, капать просто не должно.

К чему еще готовиться

Напомним, что в 2018 году автомобилистам готовят как никогда много нововведений. Например, ожидается, что будет окончательно принят правительственный проект, возвращающий в законодательство понятие промилле. Сейчас фиксировать состояние опьянения можно только при выдохе, а также при некоторых обстоятельствах при анализе мочи. А если водитель без сознания или настолько пьян, что просто не может сделать контрольный выдох, он фактически остается вне зоны досягаемости закона — доказать его опьянение невозможно, а следовательно, и водительских прав таких автомобилистов не лишают.