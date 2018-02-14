Передайте за проезд: гаишников посадили за сбор дани

Чердаклинский районный суд Ульяновской области вынес приговор по резонансному делу начальника районной ГИБДД Евгения Ялового и его подчиненного, старшего госинспектора Александра Пантелеева, которые занимались вымогательством с автомобилистов.

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Свою преступную деятельность группа начала в мае 2015 года. В нее также входил командир отдельного взвода ДПС Андрей Павлюкевич Именно он в итоге и сыграл роковую роль в судьбе своих коллег.

По данным следствия, банда гаишников для начала собирала информацию о фурах и сельскохозяйственной технике, которые периодически проезжают через Чердаклинский и Старомайнский районы. На следующем этапе руководители районной ГИБДД приказывали подчиненным останавливать и отгонять технику на штрафстоянку.

Простой машин приносил их владельцам большие убытки, особенно если в грузовиках находился скоропортящийся товар. Тем, кто был готов «решить вопрос», приходилось платить руководству районной ГИБДД вплоть до 100 тысяч рублей. В противном случае, давал понять Яловой, у бизнеса и дальше будут серьезные проблемы.

Но находчивые полицейские на этом не остановились и придумали еще один способ заработка. Они фактически сделали платным проезд грузовиков по их району. За каждый рейс владельцам необходимо было платить от одной до трех тысяч рублей.

Проработать таким образом банда смогла целый год — до тех пор, пока один из предпринимателей, житель соседнего региона, не решился пожаловаться на взяточников сразу в ГУСБ МВД России. Только после этого, в мае 2016 года, за гаишников взялись московские полицейские и местные сотрудники ФСБ. В итоге деятельности кошмарившей местный бизнес троице в погонах пришел конец — были установлены и зафиксированы четыре эпизода.

Первым оперативники взяли в разработку Павлюкевича. Был зафиксирован факт передачи ему денег. Уже после задержания он сдал и Ялового, назвал его организатором преступной схемы.

Заключив сделку со следствием, Павлюкевич смог рассчитывать на рассмотрение дела в особом порядке. Суд оценил его помощь, а также ряд смягчающих обстоятельств, и в середине прошлого года назначил наказание в виде пяти лет лишения свободы условно с испытательным сроком в четыре года и выплатой штрафа в размере 400 тысяч рублей.

Осенью 2017-го приговор вынесли и Яловому с Пантелеевым. Ожидалось, что уж начальнику районной ГИБДД точно «светит» реальный срок, учитывая серьезность предъявленных обвинений. Однако в итоге Чердаклинский райсуд посчитал доказанным лишь один эпизод, когда за задержанный трактор полицейские потребовали с его владельца 70 тысяч рублей, и приговорил Ялового и Пантелеева аж к семи годам лишения свободы, но условно. Кроме того, их обязали выплатить штраф в размере 700 тысяч и 70 тысяч рублей соответственно, с лишением их на три и два года права занимать должности в правоохранительных органах.

Прокуратура посчитала приговор слишком мягким, и дело было направлено на пересмотр в тот же суд. На этот раз гаишникам вменили чуть более тяжкое обвинение по пунктам а,б,в ч.5 ст.290 УК РФ (получение должностным лицом лично взяток в виде денег за незаконные действия (бездействие), организованной группой, с вымогательством, в крупном размере). Оба экс-полицейских были уверены, что и на этот раз им удастся избежать колонии — на оглашение приговора они пришли без вещей. Однако вердикт стал для них настоящим шоком.

Яловой получил 8 лет и 11 месяцев колонии строгого режима со штрафом в 3,5 миллиона рублей. Пантелеев приговорен к заключению на 7 лет и 11 месяцев со штрафом в 2 млн рублей. Обоих взяли под стражу в зале суда.

Защитник Ялового сразу заявил, что будет обжаловать решение, так как его подзащитный «не виновен».

Как сообщала «Приволжская правда», Яловой был назначен на должность начальника районной ГИБДД в начале 2015 года, приехав в регион из Ставрополья. Перестановка произошла после того, как при предыдущем начальнике были вскрыты несколько фактов взяточничества сотрудников.

В интервью, вышедшем в этом издании 7 июля 2015 и приуроченном к Дню работника ГИБДД, Яловой прокомментировал ситуацию с коррупцией в районной ГИБДД.

«К большому сожалению, так получилось, что несколько наших сотрудников были уличены в получении денег от водителей, совершивших нарушения ПДД. Это нас не красит, поэтому в отделении ведется работа по недопущению подобного впредь.

Пользуясь случаем, хотел бы обратиться к водителям с просьбой сообщать о всех фактах коррупционной направленности со стороны сотрудников ГИБДД», — заявлял он.

Далее в качестве образца для подражания он привел пример командира взвода Андрея Павлюкевича. «Авторитет ГИБДД создают те, кто ответственно, профессионально выполняет свой долг. А таких у нас немало. Так, недавно инспектор ДПС Алексей Пчеляков награжден Грамотой начальника УМВД России по Ульяновской области, командир взвода Андрей Павлюкевич награжден знаком «За отличие в службе ГИБДД» 2-й степени», - рассказывал Яловой в тот момент, когда созданная им преступная схема с Павлюкевичем и Пантелеевым уже активно работала.