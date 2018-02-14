Забыли о погибших: амнистированные не платят по счетам

Письмо на имя президента Владимира Путина с просьбой изменить условия предоставления амнистии виновным в причинении смерти участникам дорожного движения по неосторожности направил «Союз пешеходов» 12 февраля (документ имеется в распоряжении «Газеты.Ru»). Эту категорию лиц добавили в круг амнистируемых совсем недавно — Постановлением Госдумы от 24 апреля 2015 года N 6576-6 ГД «Об объявлении амнистии в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941 — 1945 годов».

Но в итоге оказалось, что освобожденные водители в массовом порядке использовали эту поблажку для того, чтобы уклоняться от выплат компенсаций в пользу семей погибших.

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Несмотря на решения судов, виновные в гибели людей по неосторожности, но избавленные от уголовной ответственности автомобилисты скрываются от полиции и судебных приставов, утверждают в «Союзе пешеходов». Они меняют адреса прописки или переписывают свое имущество на других людей. Речь идет о подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений по неосторожности, которым предусмотрено максимальное наказание, не превышающее пяти лет лишения свободы.

Чтобы не повторить подобных печальных прецедентов в случае объявления президентом новой амнистии, в организации просят допускать до этого права лишь тех обвиняемых, которые примирились и загладили вину перед потерпевшими.

То есть по решению суда или в досудебном порядке возместили моральный вред и материальный ущерб за причинение вреда жизни погибшего.

«По моим данным, планируется объявление новой амнистии, объявление которой может быть приурочено к выборам президента, уже работает соответствующая комиссия, — заявил «Газете.Ru» глава «Союза пешеходов» Соколов.

– Сейчас статистика такова, что в 90% случаев те виновные в совершении смертельных ДТП, которые не примирились с потерпевшими до решения суда, не платят и после вынесения судебных решений.

Избежавшие лишения свободы амнистированные нанимают дорогих адвокатов, которые растягивают слушания на пять-семь лет, и у родственников за это время кончаются силы на борьбу.

Когда только обсуждалась возможность расширения круга амнистируемых, я говорил, что такого делать нельзя. В итоге у таких водителей-уклонистов даже права не отбирают. Единственная мера воздействия на них — запрет выезда заграницу. Получается, что они не несут вовсе никакой ответственности — с точки зрения морали, это просто недопустимо».

Одним из ярких примеров такого ухода от выплаты компенсаций стал случай жительницы подмосковной Балашихи Светланы Годунко, матери погибшей после наезда автомобиля на подземной парковки девочки-подростка. Три года после смертельного ДТП 2015 года Годунко добивается того, чтобы амнистированный водитель понес хотя бы материальную ответственность: после прекращения судебного преследования его выпустили без приговора, без лишения водительского удостоверения, отклонив все ходатайства и заявления потерпевшей стороны. Отклонен был и иск о возмещении имущественного и морального вреда в связи с отсутствием приговора. Лишь 20 сентября 2017 года после многочисленных судов женщина получила исполнительный лист на сумму 1 307 255 рублей.

«Однако приставы сообщили, что ничего взыскать уже не могут. Поздно. Имущества нет! Предпринятые розыски подтвердили факт продажи автомобиля Hyundai 15 мая 2015 года, закрытие ИП на имя Воронина И.Е. (виновника ДТП, — «Газета.Ru»), смену места жительства, блокировку старых телефонов, закрытие счетов и банковских карт. За три года от Воронина И.Е. не было никакого раскаяния, извинения, одна только агрессия и издевательства над памятью моей дочери, а также над нами — родителями. Неужели амнистия к Юбилею Победы в Великой Отечественной войне дала возможность виновнику полностью избежать ответственности за причинение смерти человека, игнорировать решение суда по возмещению родственникам вреда жизни погибшей?», — говорится в жалобе Годунко, которая также приложена к обращению президенту.

Между тем Соколов признает, что и в случае отсутствия амнистии такие уклонисты точно так же не платили бы своих долгов перед потерпевшими. Но обращает внимание на то, что «амнистия — это прощение. И в глазах родственников погибших подобное поведение прощенных виновников обесценивает само понятие амнистии и повод, к которой она приурочена».

Известный адвокат Дмитрий Зацаринский в беседе с «Газетой.Ru» заявил, что для решения подобных проблем следует изменять не условия доступа к амнистии, а само законодательство в части выявления имущества автомобилистов, в отношении которых возбуждено уголовное дело после смертельного ДТП по неосторожности.

«Допустим, произошло смертельное ДТП по неосторожности –

как правило, водителя не заключают под стражу, он находится под подпиской о невыезде, и если он намерен «обезопасить» себя от материальных претензий со стороны потерпевших, он может спокойно переоформить свое имущество на других людей.

И даже если он будет в СИЗО, к нему может прийти адвокат, оформить доверенность на нужного человека, и тот провернет операции по переоформлению. Поэтому нужно менять само законодательство:

как вариант, сразу после возбуждения уголовного дела следует накладывать арест на имущество подозреваемого.

С его собственностью ничего не произойдет до момента вынесения приговора. И если водитель окажется невиновным, арест снимается. Только так можно будет избежать ситуаций, на которые жалуются потерпевшие. И амнистия тут ни при чем — она лежит в уголовно-правовой плоскости, а возмещение ущерба проходит в порядке гражданских исков».

В свою очередь, адвокат Марат Аманлиев считает предложение «Союза пешеходов» правильным.

«Подобная практика — амнистировать только закрывших свои долги людей — применяется в случае совершения ряда других преступлений, в том числе мошенничества, — сказал Аманлиев «Газете.Ru». — То есть если ты не выплатишь назначенную судом компенсацию, тебя не амнистируют. Но с другой стороны, есть проблема для людей, у которых нет возможности заплатить компенсацию сразу. И в случае лишения свободы у них просто не получится заработать нужную сумму».

Адвокат Александр Липатников считает, что применение амнистии должно иметь практические задачи, например, уменьшить число лиц, находящихся в тюрьмах.

«Я сталкивался с подобными ситуациями в своей практике, — сказал Липатников «Газете.Ru». — И проблема тут не только в несовершенном механизме применения амнистии, но и в слабой работе Службы судебных приставов исполнителей. Я считаю, что эту проблему нужно решать комплексно. В том числе, возможно, в решении о применении амнистии в отношении конкретного лица (виновника ДТП) предусматривать конкретный срок, в который он обязуется полностью выплатить потерпевшим назначенную судом денежную компенсацию морального и материального вреда. В случае неисполнения им данного условия, решении об применении к нему амнистии отменяется. Такой механизм позволит соблюсти баланс общественных и частных интересов и защитит права потерпевших на получение положенных им по закону компенсаций».