Кассир не помог: выпивший гаишник ушел на пенсию

Автомобилист из Чувашии стал свидетелем инцидента с участием, как он утверждает, нетрезвого сотрудника ГИБДД, ехавшего за рулем по трассе «Чебоксары-Сурское» поздно вечером 8 февраля. Обо всем, что произошло, молодой человек рассказал своему знакомому, местному блогеру Алексею Лапшину, а также отправил ему видеозаписи, сделанные на сотовый телефон.

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Как рассказал «Газете.Ru» Лапшин, все началось с того, что его знакомый обратил внимание на двигавшегося в попутном направлении водителя на ВАЗ-2114: некоторое время автомобиль «вилял» по дороге, выезжал на встречную полосу, резко останавливался, потом снова продолжал движение. В один момент отечественная легковушка съехала на обочину, где застряла в сугробе. После чего, по словам очевидца, водитель вышел из машины и облокотился на капот. Решив, что человеку может быть плохо, автомобилист решил остановиться и спросить, не нужна ли помощь.

Тут выяснилось, что от водителя «четырнадцатой» сильно пахнет водкой, а одет он в форму сотрудника ГИБДД.

Тогда молодой человек вернулся в машину за сотовым телефоном, сделал звонки по телефону 02 и по телефону доверия МВД, сообщил о пьяном водителе за рулем, от которого «разит алкоголем», а сам вернулся на место и стал снимать происходящее.

На кадрах видно, что мужчина в форме безуспешно пытался продолжить движение на своей машине, но сжег сцепление –

от «четырнадцатой» валил густой едкий дым, а сам мужчина, казалось, не совсем понимал, что происходит.

Тогда водитель стал ему объяснять, что сцепление повреждено и ему нужна техническая помощь, после чего попытался выяснить, кто именно находится перед ним. Мужчина в форме заявил, что его зовут Юрий Епифанов и что он подполковник. После чего попросил звонить некоему «кассиру», номер которого и надиктовал очевидцу, поскольку у него самого не получалось дозвониться по мобильному телефону из-за отсутствия сигнала.

При этом на снятых кадрах видно, что Епифанов в целом ведет себя спокойно, почти все время молчит, а на вопросы отвечает крайне односложно. Собственное имя он назвал не без труда. «Очевидец параллельно снимал и делал звонки друзьям, чтобы понять, как ему себя вести, — рассказал Лапшин. — После чего еще несколько раз безуспешно попытался привести автомобиль в движение.

В один из моментов, когда запись не велась, сотрудник ГИБДД признался ему, что выпил бутылку водки. И не доверять словам очевидца у меня никаких причин нет».

После чего подъехал экипаж ГИБДД, который узнал Епифанова — оказалось, что он уже несколько лет занимает пост начальника Шумерлинского отделения регистрационно-экзаменационного отдела ГИБДД Чувашии. «Инспекторы грубили, когда поняли, кто находится перед ними, и очевидец немного испугался — регистратора у него нет, поэтому не стал писать объяснение на месте, как его просили сначала, а приехал в город и уже там написал, все, что полагается», — утверждает Лапшин.

При этом Епифанов на месте от медосвидетельствования отказался, попросил вести его в больницу. Там оказалось, что в крови у него всего 0,12 промилле, а предусмотренная законом предельно допустимая суммарная погрешность алкотестера — 0,16 мг/л выдыхаемого воздуха (0,3 промилле). Но молодой человек уверен, что выпил гаишник куда больше и буквально «лыка не вязал и едва стоял на ногах».

На следующий день очевидец решил позвонить в Шумерлинское отделение ГИБДД и попросил к телефону Епифанова – сначала ему сказали, что тот вышел из кабинета и будет через пару часов, а на второй звонок ответили, что он был уволен еще 8 февраля. Позже ему поступил звонок начальника ГИБДД по Шумерлинскому району, который подтвердил, что в крови задержанного было обнаружено всего 0,12 промилле алкоголя и заверил, что эти данные проверяли два раза. Однако, кроме этого, у мужчины взяли на анализ кровь — эти результаты пока не готовы. «Пока ведется проверка, потом будет результат, потом будет принято решение, — сказали в ГИБДД (запись разговора имеется в распоряжении «Газеты.Ru»). – Мне разницы нет, будто я сдал начальника ГАИ. Мне зачем скрывать? Тем более в МВД это поступило, мне зачем лишний геморрой, правильно?»

Между тем, как прокомментировали автопорталу ZaRulem.ws в пресс-службе МВД по Чувашии, информация о задержании Юрия Епифанова с признаками опьянения поступила в ведомство 8 февраля в 21:30.

«В ходе освидетельствования, которое проводилось в тот же день около полуночи, не установлен факт нахождения в нетрезвом виде, — говорится в ответе ведомства. — Дополнительно в наркологии были взяты анализы мочи, которые направили на исследование в Чебоксары (результаты еще не готовы).

Утром 8 февраля министр внутренних дел по Чувашии Сергей Неяскин подписал приказ об увольнении Епифанова Юрия Александровича в связи с выходом на пенсию.

В документе отмечено, что полицейский уходит в отставку с 12 февраля 2018 года. Дополнительно 9 февраля глава МВД для разбирательства в этой ситуации назначил служебную проверку, в ходе которой будут установлены все обстоятельства и дана оценка действий руководства МО МВД России «Шумерлинский».

Таким образом, оказалось, что республиканское МВД отправило Епифанова на пенсию буквально перед его задержанием.