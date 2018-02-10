Таксист-нелегал разбил пассажиров о «КамАЗ»

Страшная авария в Красноярском крае унесла жизни восьми человек. Сценарий трагедии — стандартный для российских реалий: на необработанной, скользкой дороге переполненный людьми минивэн, осуществлявший нелегальные пассажирские перевозки, выехал на встречную полосу для обгона, но из-за ошибки водителя угодил под грузовик.

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Столкновение произошло в 9:30 утра на 70 км трассы «Канск-Тасеево-Устье» в Дзержинском районе Красноярского края. Минивэн Honda Odyssey успел отъехать от села Дзержинское всего 10 километров, когда на узкой скользкой дороге неожиданно водитель врезался во встречный «КамАЗ».

Первоначально сообщалось о семи погибших, однако когда спасатели детальнее осмотрели искореженный до неузнаваемости кузов японской иномарки, оказалось, что жертв еще больше. Известно, что в салоне находились несколько семей, которые ехали в Красноярск. Список погибших уже известен и опубликован местными СМИ, это жители села Дзержинское.

Среди жертв оказались трое мужчин, включая 43-летнего водителя Вячеслава Грушевского, две женщины, а также двое годовалых детей и 17-летняя девушка.

Так, в аварии погибла целая семья: Антон и Алена Лицингеры и их грудной ребенок. Они приезжали в Дзержинское к родственникам Антона и ехали в аэропорт Красноярска, чтобы вылететь в Крым, где они постоянно проживают.

В соцсетях местные жители активно обсуждают версии трагедии. В частности, ездившие с водителем отмечают, что он любит ездить быстро и, возможно, не справился с управлением во время обгона. Еще одна жительница села сообщила, что часто ездила с таксистом в Красноярск и он неоднократно засыпал за рулем – женщине самой приходилось его тормошить. Впрочем, учитывая, что поездка происходила утром, к тому же минивэн только выехал из села, версия о том, что водитель мог заснуть, вряд ли будет рассматриваться следствием.

Еще одна местная жительница рассказала, что в такси в субботу должна была ехать ее бабушка. Она была записана к врачу, но в последний момент запись отменили, и женщина никуда не поехала.

По факту трагедии полиция возбудила уголовное дело по стандартной для данных ЧП ч.5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

«По предварительным данным установлено, что водитель минивэна осуществлял нелегальные перевозки, набирая пассажиров по объявлению.

Сотрудники полиции проводят проверку его деятельности. Назначено проведение служебной проверки по факту причин и условий дорожно-транспортного происшествия, повлекшего гибель несовершеннолетних», — сообщили в краевом ГУ МВД.

На место приехали и.о. заместителя губернатора Красноярского края Павел Солодков, начальник ГУ МВД России по краю Александр Речицкий, начальник УГИБДД ГУ МВД по краю Алексей Членов. Следственно-оперативная группа, в которую вошли наиболее опытные следователи ГСУ ГУ МВД России по краю, специализирующиеся на расследовании ДТП. Кроме того, на место аварии вылетел вертолет Ми-8 Сибирского регионального центра МЧС России. На борту находятся психологи МЧС.

Доехать из Дзержинского в Красноярск можно на маршрутке или автобусе. Судя по расписанию поселкового автовокзала, ежедневно в краевой центр отправляются четыре рейса. Ближайшая электричка находится в Канске и очевидно, что местным жителям явно не хватает существующего транспортного сообщения, если они регулярно пользуются услугами нелегального таксиста.

Как уже неоднократно писала «Газета.Ru», аварии с большим количеством жертв при пассажирских перевозках происходят регулярно.

Несмотря на ряд жестких мер, как правило, речь идет о нелегально оказываемых услугах. Последним таким случаям стала трагедия в Ленинградской области, где 6 февраля произошла очень похожая трагедия. Следовавший из Вологды микроавтобус Ford рано утром вылетел под встречный грузовик. В аварии погибли девять человек, включая водителя. Следственный комитет уже задержал организатора перевозки.